Los empresarios reclaman a la Justicia más protección contra la piratería

El sector empresarial de la provincia de Alicante reclamó ayer mayor protección para la protección de sus diseños contra las falsificaciones y las copias. Un lamento que se materializó en el marco del I Congreso Internacional de Diseño organizadas por la Cámara de Comercio y que pretendía abrir vías de cooperación entre el mundo empresarial y el judicial para hacer más efectiva la lucha contra la piratería. Sobre todo, en una provincia con industrias tan potentes como el calzado, el textil, el mueble o el juguete, donde el diseño es un elemento clave; y que es sede de los juzgados de Marca Comunitaria, que dictan resoluciones con alcance para todo el territorio nacional. La presencia de la EUIPO en Alicante es otro de los elementos que convierten a la ciudad en una referencia para la protección del diseño.

Un lamento que arrancó con la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, que inauguraba las jornadas y que aseveraba que «en España los diseñadores estamos muy indefensos», recalcando que hay muy poco respeto a las marcas». Críticas que siguieron con la empresaria Carmen García Cuevas, responsable de negocio de la conocida marca de calzado afincada en Elda Chie Mihara, que se quejó de los elevados costes procesales y la lentitud de la Justicia, que acababa dejando una sensación de impunidad para los infractores, donde las indemnizaciones no cubren el nivel de daño. «Podemos sacar unos 280 modelos al año y no podemos asumir los costes de registrarlos todos», señaló.

Unos problemas ante los que el magistrado Gustavo Andrés Martín, titular del juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante y de Marca Comunitaria de la Unión Europea, contestó poniendo en valor la labor que se hace desde estos órganos judiciales que llevan desde hace veinte años dictando resoluciones desde el ámbito de las marcas que tienen vigencia para todo el territorio nacional y a veces incluso para la Unión Europea.

Martín defendió la eficacia de estos juzgados para proteger los diseños de los creadores con una eficacia que es superior a la que se puede conseguir a través de la vía penal. «Hay veces que los empresarios pueden estar hasta siete años esperando una sentencia y se encuentran con que al final la sentencia es absolutoria», dijo, recalcando que en ocasiones uno de los problemas viene del hecho de que los jueces de lo Penal no son expertos en diseño, mientras que los de Marca Comunitaria sí que lo son. «Un procedimiento por competencia desleal ante la jurisdicción mercantil se podría haber resuelto de una manera más rápida», puntualizó. Pero el magistrado se lamentó de la escasa apuesta que se estaba haciendo por estos juzgados desde la Administración y que «prácticamente tienen los mismos medios que hace veinte años», aunque matizó que se proyecta el trasladarlos a una nueva sede. También abogó por quitar los concursos de acreedores de los juzgados que tengan asumidas las competencias de marca comunitaria Incluso los mismos muebles. «La mejor Justicia es la que entiende el proceso creativo», señaló.

Diseñadores y creadores

En estas jornadas se contó con la participación de diseñadores y creadores de la provincia, que disertaron sobre el desembarco de la inteligencia artificial en el proceso creativo. «Hay que saber qué decir a la herramienta. No reemplazan a la inteligencia humana. Para el que sepa será muy buena, y para el que no tiene nada en la cabeza no va a hacer más, señaló Rafael Villar, ingeniero industrial de la empresa Innova ID, que ha usado esta tecnología en casi todo tipo de diseños innovadores y estéticos para productos funcionales y ergonómicos de todo tipo, especialmente en el ámbito del hogar.

Por el sector del calzado, Jorge Navarro Pertusa de la empresa Gioseppo destacó que «nuestra metodología no es un proceso, es una aventura en constante evolución». En esta línea subrayó que «cada marca tiene su ADN y hay que conocerla en profundidad. Podemos romper las normas, sin olvidar la esencia de la marca».

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada durante la inauguración del congreso. / Pilar Cortés

El uso de la inteligencia artificial en el proceso creativo es otro de los aspectos que se están abordando en este congreso, para tratar de diferenciar aquellos casos en los que se ha usado esta herramienta para la creación cuándo puede ser considerara como una obra original. Las jornadas continuarán hoy con un análisis de los efectos de la piratería y las herramientas de protección de la propiedad intelectual de los empresarios.

Protección de diseños comunitarios no registrados

El magistrado de la Audiencia Enrique García Chamón, presidente del Tribunal de Marca Comunitaria, disertó sobre la protección de diseños comunitarios no registrados, una figura que busca proteger unos diseños de vida efímera. Es un tipo de propiedad intelectual que otorga derechos a los creadores sobre diseños durante tres años que se divulguen en la UE sin necesidad de registro. García Chamón subrayó la importancia de aportar en estas demandas bocetos de los diseños.

