Ramón Campos: «El ‘true crime’ tiene sentido cuando hay una reflexión debajo y no se limita a la muerte»

Las series de televisión del género ‘true crime’ están arrasando en audiencias en las plataformas digitales, pero no están exentas de polémicas. Se trata de historias o documentales basadas en crímenes reales y que muchas veces no ven con buenos ojos las personas que se vieron salpicadas por esos hechos. El productor televisivo Ramón Campos, creador de series como «El caso Asunta» y «Fariña» estuvo disertando en el Congreso Internacional de Diseño celebrado en Alicante sobre los conflictos entre el derecho al honor y la libertad creativa en este tipo de títulos.

Campos señaló que «el género ‘true crime’ «solo es un problema cuando se limita a hablar de la muerte. Todos los días muere gente y eso es algo que nos rodea. Se trata de un género que tiene sentido cuando hay una reflexión debajo». El productor ejecutivo de Bambú, al hilo de la polémica sobre un hipotético documental que se estaría gestando sobre el asesinato del pequeño Gabriel en Almería, desveló algunas de sus experiencias profesionales con otros títulos. «Me propusieron contar la historia de Diana Quer y de Marta del Castillo. En cada caso, hablé con el padre y como no querían, no las hice»·, relató. Sin embargo, también está trabajando en otro proyecto sobre un hombre que estuvo en la cárcel por un crimen del que luego resultó ser inocente. En ese caso, es la familia de la víctima quien se está negando a que se haga el documental. En este caso, esta negativa no ha supuesto una renuncia al proyecto, «porque no es la historia de la víctima».

El productor señaló todos los equilibrios que se tienen que hacer en éstas y otras series para no infringir derechos de propiedad intelectual. En la serie sobre el triple crimen de Alcàsser tuvieron que quitarse todos los logos de Antena 3 para que la cadena privada les permitiera usar las imágenes del programa de Nieves Herrero. Los uniformes de las Fuerzas de Seguridad también han sido fuente de conflicto. «En Patria, la Guardia Civil no estaba de acuerdo con la imagen que se daba del cuerpo y no nos autorizó», relató.

Cesión de derechos

A veces, con la cesión de los derechos, sus titulares consiguen de alguna manera controlar el relato y la visión que se ofrece sobre el personaje cuya vida se va a llevar a la pantalla. Algo que les ocurrió con la adaptación de la vida del diseñador Cristóbal Balenciaga para Disney Plus. Aunque una de las situaciones más surrealistas fue con la serie biográfica de Picasso, donde no se pudo sacar ni uno solo de sus cuadros porque la entidad que gestiona los derechos de su obra se echó atrás en el último momento.,

Para Ramón Campos, hay un antes y un después en el modo de hacer series en España. «A raíz de la llegada de las plataformas, momento en que estos capítulos ya se pueden ver en cualquier lugar del mundo, mayor fue el control por evitar que no haya ninguna imagen que suponga una demanda por infracción de la propiedad intelectual». A su juicio, series como «The Jinx», en las que el equipo consiguió que el sospechoso de un crimen admitiera su culpabilidad con el micrófono abierto, sería inviable en España.

