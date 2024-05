Las acusaciones validan las pesquisas del caso Auto Salón que las defensas cuestionan

El informe de la Agencia Tributaria en el que se apoyó la investigación del llamado caso Auto Salón ha centrado este lunes una buena parte de los informes de conclusiones de las partes. Este lunes ha arrancado la cuarta y última semana de la vista oral en la Audiencia de Alicante. Las dos acusaciones han mantenido las penas reclamadas, mientras que las defensas han pedido la absolución de los procesados.

Una investigación llevada a cabo hace casi dos décadas por un inspector de Hacienda ya fallecido y en la que hay miles de documentos almacenados en más de 150 cajas. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han defendido la labor del perito de Hacienda subrayando que no se vulneraron los derechos de ninguno de los seis acusados. Mientras que por parte de las defensas ayer informó el letrado del principal procesado que subrayó que la investigación era nula porque se prescindió del procedimiento administrativo legalmente establecido.

El principal acusado es responsable de la mercantil Auto Salón, Juan Andrés C. P., para quien la Fiscalía reclama penas que suman 44 años de prisión por fraude fiscal, falsedad documental y blanqueo de capitales. Se le acusa de un fraude fiscal en la compra de coches de lujo de segunda mano en Alemania por sociedades pantalla, en operaciones exentas de IVA. En España, los destinatarios finales se deducían el impuesto, que jamás había ingresado en las arcas públicas, según las conclusiones de las acusaciones. Unos extremos que tanto para el Ministerio Público como para la Abogacía del Estado han quedado acreditados.

Acusaciones

El fiscal especializado en delitos económicos Antonio López Nieto destacó que las sociedades instrumentales no tenían la capacidad para llevar a cabo las adquisiciones. A su juicio, tanto las declaraciones fiscales, como el contenido de las escuchas policiales acreditan que Auto Salón era el destinatario final de estos coches y que el entramado le permitía deducirse un IVA que no se había pagado. Este dinero, según las tesis acusatorias, se blanqueaba posteriormente en operaciones en el mercado inmobiliario a través de sociedades patrimoniales.

El abogado del Estado Juan José Molinos ha centrado su informe en rebatir algunas de las presuntas irregularidades en la instrucción denunciadas por las defensas, señalando que no se trató de una investigación iniciada unilateralmente por un funcionario. «Sin una orden de carga, es imposible operar en la base de datos», recalcó. En este sentido apuntó que el material usado procedía de las bases de datos propia de Hacienda con las declaraciones fiscales de las sociedades investigadas y que este material son documentos oficiales. «Aquí lo realmente relevante es la decisión de la juez de abrir la investigación», recalcó. Molinos también tildó de gratuitas algunas de las acusaciones de las defensas para invalidar la investigación, descartando que se hubieran usado escuchas de los acusados hablando con sus abogados y defendió que se ha respetado la cadena de custodia en la documentación intervenida. «No se le ha dado a un señor que pasaba por la calle, estaba en la Agencia Tributaria», destacó y subrayó las conclusiones a las que pudieron llegar los investigadores con empresas trucha en las que no había ni contabilidad, ni libros de registro. «Los informes sobre las empresas trucha son demoledores», destacó.

Defensas

El primero de los abogados en informar ha sido José Antonio Choclán, que defiende a Juan Andrés C. P. y que ha cuestionado la investigación de la Agencia Tributaria subrayando que toda la investigación se basó en «bases de datos a las que la juez no tenía acceso y debía hacer un acto de fe». A juicio del letrado, «el expediente tributario se compuso a posteriori cuando se llevaban escuchando durante meses las conversaciones de los acusados». Choclán denunció que el expediente tiene carencias «que no son baladíes, puesto que afectan a derechos humanos». En este sentido, señaló que al cuestionar la cadena de custodia la principal denuncia que están haciendo los letrados es que el inspector «se ha hecho su propia caja con información sacada de no se sabe dónde, en más de 150 cajas que no fueron precintadas», dijo. Entre esa documentación sostuvo que podrían estar algunas de las facturas de las operaciones investigadas. El letrado señaló que Auto Salón era ajeno al fraude fiscal y que la decisión de atribuirle el IVA que se debería haber pagado por los coches de lujo «es arbitraria».

El letrado señaló que no se había investigado a las empresas consideradas trucha y que no había ni una sola prueba de que Juan Andrés C. P. las controlara. «El importe de lo que estas empresas vendieron a Auto Salón es el diez por ciento de lo investigado», subrayó y señaló que esta mercantil era un cliente más de esos proveedores.

Rebajan en 400.000 euros la cuantía del presunto fraude fiscal

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han rebajado en cerca de 400.000 euros el presunto fraude fiscal atribuido a los acusados, que pasaría de ser de 8,1 a 7,7 millones de euros. Esta revisión a la baja ha sido consecuencia de dos informes de la Agencia Tributaria que han dado por buenas algunas de las operaciones anteriormente cuestionadas sobre las que había dudas y en aras a una «mayor objetividad e imparcialidad». El Abogado del Estado ya anunció en la primera sesión del juicio que iba a revisar a la baja estas cantidades para adaptarse a las cifras aportadas por la propia Agencia Tributaria. Las defensas por su parte han seguido cuestionando la valoración efectuada por Hacienda, subrayando que el cálculo se ha hecho tomando la base del análisis de ocho de las operaciones, cuando las cuentas deberían haber estado perfectamente trazadas. Las defensas inciden en que las verdaderas autoras del fraude no han sido acusadas en este procedimiento, ni investigadas por Hacienda que sólo quiso centrarse una persona, sostienen.

