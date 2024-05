Un juez investiga una denuncia por contratos irregulares en el Teatro Principal de Alicante

Un juzgado de Alicante ha abierto una investigación tras una denuncia sobre presuntas contrataciones irregulares en el Teatro Principal. Aunque inicialmente la denuncia se archivó, se ha reabierto tras un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado instructor ha citado a declarar en calidad de investigada a la directora del Teatro Principal María Dolores Padilla para el próximo mes de julio. Unos días después también están citados como testigos la actual concejala de Cultura Nayma Beldjilali; el director general de Cultura de esa conselleria, Sergio Arlandis; y la secretaria de la comunidad de propietarios del teatro, Macarena Fuentes.

La investigación se centra en las contrataciones de azafatas y montadores por parte del auditorio con varias mercantiles ligadas a la misma persona desde el año 2005 sin respetar los procedimientos de contratación de la Administración Pública, según la denuncia del fiscal. Aunque la empresa iba cambiando la responsable era la misma y en algunas ocasiones compartían el domicilio social, según relata el fiscal en uno de los escritos dirigidos al juzgado.

El Ministerio Público explica que el Teatro Principal de Alicante es una comunidad de propietarios participada a partes iguales por el Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Banco de Sabadell, lo que determinaría que a las normas que rigen las contrataciones que pueda realizar el auditorio le sea aplicado la Ley de Contratos del Sector Público, que garantizan la igualdad de trato, la libre concurrencia, la no discriminación, la publicidad y transparencia en la contratación. La denuncia se apoya en declaraciones realizadas en la prensa por Padilla en las que aseguraba que las contrataciones en materia de servicios de azafatas no se publican, dado que el Teatro es una empresa mixta. Según los datos aportados en la denuncia, las cantidades gastadas en 2019 ascienden a 195.197 euros en 2019; 161.249 euros en 2021; y 180.000 euros en 2022. Unas formas de contratar que como empresa con participación mayoritariamente pública no podía hacer, entiende el fiscal. Anticorrupción considera que hay indicios de prevaricación y fraude dadas las continuas adjudicaciones las mismas personas, que han permitido consolidar una situación de monopolio desde el año 2004.

Este diario se puso en contacto con María Dolores Padilla quien declinó hacer declaraciones, por respeto al juez que instruye la causa, posponiendo a dar su versión hasta que haya explicado en el juzgado todo lo relativo a estas contrataciones investigadas. Padilla recogió ayer mismo en mano en el juzgado la citación judicial, mientras que se tramitaba la del resto de los testigos.