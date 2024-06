Los registros civiles de la provincia de Alicante se despiden del papel y de los magistrados

El Registro Civil del siglo XXI ya ha llegado a la provincia de Alicante. Un modelo lejos ya de aquellas arcaicas estructuras que venían heredadas del siglo XIX y en el que hasta tiempos ya no muy lejanos las inscripciones en los libros se hacían con pluma y tinta indeleble. El nuevo sistema se despide del papel, apostando por un modelo telemático y descentralizado; se despide de los jueces, que pasan a ocuparse de labores jurisdiccionales, mientras que los Letrados de la Administración de Justicia son los que pasan a ocuparse de las oficinas, hace ya diez años que podían oficiar bodas; y, en definitiva, ponen el servicio al ciudadano como eje.

En el partido judicial de Alicante el modelo ya está implementado, mientras que en estos momentos en Orihuela se está trabajando en la formación del personal. Para después del verano, está prevista la implantación en Elche. Con este desarrollo se espera que quede cubierta la mitad de la provincia, que cuenta con un total de trece partidos judiciales. La fecha prevista para la culminación del proceso en la Comunidad Valenciana es a finales de 2025. Los juzgados de paz pasan a ser oficinas colaboradoras del registro, hecho que está haciendo que la implantación del sistema vaya poco a poco en la Vega Baja, ya que es la zona que cuenta con un mayor número de estos órganos. Desde el sindicato UGT se ha denunciado que la llegada del nuevo sistema ha coincidido también con la llegada de nuevos funcionarios, que requieren ahora una formación doble para poder adaptarse a su trabajo.

Para el correcto funcionamiento de las dependencias es necesario que el archivo esté totalmente digitalizado. En estos momentos faltan ya por escanear todos los libros anteriores al año 1950 en un archivo que se remonta hasta 1870. Se trata de documentos que todavía hoy siguen siendo objeto de consultas, frecuentemente por razones de Memoria Histórica y persona que tratan de buscar rastros de sus familiares desaparecidos durante la Guerra Civil. En esos libros por ejemplo se encuentran las actas de defunción tanto de Miguel Hernández, como del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera. Documentación que tiene la dificultad de carecer de índice, pero en la que pueden encontrarse datos históricos de interés, por lo que el personal considera que una vez digitalizados todos esos libros deberían estar custodiados en un lugar más adecuado para este tipo de archivos históricos y que frenen su deterioro. En estos momentos, en el partido judicial de Alicante hay cerca de 200 libros por digitalizar del periodo comprendido entre 1870 y 1950.

Uno de los objetivos del nuevo modelo es reducir las citas presenciales. / Pilar Cortés

Desde 1950 hasta nuestros días está totalmente digitalizado, con lo que ya es posible solicitar y recibir por vía telemática la documentación que más frecuentemente se suele pedir en estas dependencias, actas de nacimiento, de matrimonio o de defunción. Unos trámites que ya se pueden hacer desde el móvil en la provincia y desde fuera dependerá si ha llegado o no Dicireg, el nuevo sistema operativo en el que se apoya a nueva oficina en España. Uno de los problemas iniciales con los que se están encontrando es el hecho de que en los territorios donde las competencias de Justicia están transferidas, cada comunidad autónoma tiene su propio sistema y hay que hacerlos operativos entre sí. En la Comunidad Valenciana, la Generalitat aún tiene pendiente por adaptar la página web a través de la que se tramitan las citas previas a este nuevo sistema y sobre todo entre la población de más edad que suele presentar mayores problemas a la hora de adaptarse a las nuevas tecnologías acaban teniendo que acudir a las oficinas presencialmente.

«A estas personas con dificultades, le solemos explicar aquí el modo en que tienen que hacerlo y ya no suelen necesitar venir más», explicó a este diario el Letrado de la Administración de Justicia del uno de los dos Registros Civiles de Alicante Felipe Heras. Asegura que con la llegada del nuevo sistema, las largas colas que frecuentemente se veían en la entrada del edificio ya apenas existen. Heras aseguró a este diario que el nuevo Registro Civil pone al ciudadano en el centro del sistema y que ya no va a tener de ventanilla en ventanilla para conseguir una documentación que necesita. Es el sistema el que se encargará de recabar del resto de Administraciones la documentación necesaria. También se simplifican los trámites para obtener el certificado de la fé de vida, así como también se emiten certificaciones que tienen carácter permanente y que, al contrario de como ocurría hasta ahora, ya que no hay que ir renovando cada ciertos meses.

Base de datos electrónica

Los libros físicos serán sustituidos por una base de datos electrónica común, de tal manera que el ciudadano podrá realizar sus trámites en cualquiera de las oficinas del país. Normalmente, no tendrá que ir personalmente al Registro, ya que la gran mayoría de los trámites se realizarán directamente por las Administraciones públicas, como, por ejemplo, el envío electrónico de la información necesaria para las inscripciones por parte de los hospitales (nacimientos, defunciones, etcétera), de los Ayuntamientos (matrimonios), de los juzgados o de las notarías. Por otra parte, las certificaciones podrán solicitarse y recibir por Internet.

El Letrado de la Administración de Justicia, Felipe Heras, se encarga de una de las dos oficinas. / Pilar Cortés

El nuevo Registro se configura como registro individual, con una ficha personal única, donde figurará el historial civil de cada persona desde su nacimiento. A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, cada inscripción de nacimiento irá acompañada de un Código Personal de Ciudadanía, correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil. Esta secuencia numérica, a fin de garantizar mayor seguridad al usuario, está formada por una clave de un código único de 21 dígitos, asignado a cada ciudadano. Los primeros nueve dígitos los proporciona el Ministerio de Justicia, mientras que los restantes son asignados por la Policía Nacional. Este código elimina la necesidad de acudir presencialmente a las ventanillas y permite a la Administración solicitar la información necesaria de forma automática. Se amplía la relación de actos que han de ser objeto de asiento para acomodarse al Derecho civil autonómico, como las autotutelas, apoderamientos preventivos o especialidades en materia de régimen económico del matrimonio.

Otro aspecto destacado es el de la confidencialidad, ya que el acceso a esta información es restringida. Hasta ahora podía ser consultada por cualquier ciudadano. Para pedirla se deberá haber acreditado un motivo para tener acceso a ella.

Dos semanas de digitalización en los registros de la propiedad

La digitalización y la desaparición del papel de las oficinas registrales sigue avanzando. En España, este viernes se han cumplido quince días desde la implantación del modelo electrónico en los registros de la propiedad en España. Según los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, en estos primeros quince días de funcionamiento en España se han remitido 1.274.469 notificaciones electrónicas los Registros; se han presentado electrónicamente un total de 206.581 documentos para la práctica de operaciones registrales; se han gestionado 1.068.780 informaciones registrales (notas simples y certificaciones). Dentro de los nuevos servicios disponibles el colegio destacó la posibilidad de solicitar publicidad dinámica, esto es actualizada en cada consulta on line, durante 10 días. En estos momentos se han expedido ya 145.477 solicitudes.

Suscríbete para seguir leyendo