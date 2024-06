Fran Marco se suma a Pablo Romero como fiscal anticorrupción en Alicante

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada vuelve a tener dos delegados en la provincia tras la marcha hace unos meses al Supremo de Felipe Briones, representante durante veinte años en Alicante de la institución que dirige Alejandro Luzón y quien ha compartido el trabajo en esta materia con el también fiscal delegado de anticorrupción en Alicante desde octubre de 2010 Pablo Romero.

El BOE publicó este lunes el nombramiento por parte del fiscal general del Estado de Francisco José (Fran) Marco Gaona como delegado de anticorrupción en la provincia oficializando una situación laboral que se venía produciendo incluso desde antes de la marcha de Briones.

Desde 2019 ejerce como "fiscal de enlace con asignación en exclusiva de la especialidad de los delitos relacionados con la corrupción y la criminalidad organizada"

Nacido en la localidad murciana de Abanilla hace 43 años y procedente de la Fiscalía de Área de Elche-Orihuela, donde ha ejercicio los últimos 16 años, Fran Marco se suma a Romero, con quien ya está colaborando y «cuya capacidad de trabajo ha sido determinante para que me animara a dar este paso», precisó Marco a preguntas de este medio.

Traslado a Alicante

El nombramiento ha coincidido en el tiempo con un concurso de traslados por el que el nuevo delegado de la Fiscalía Especial se moverá desde la Ciudad de la Justicia de Elche a la sede de la Fiscalía provincial en la plaza del Ayuntamiento de Alicante, donde Romero tiene también su despacho, lo que facilitará la coordinación entre ambos.

Adscrito al juzgado de Instrucción número 1 de Elche desde su toma de posesión en julio de 2008, Marco ha representado al Ministerio Público en centenares de procedimientos, tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento, por cargos vinculados en gran parte a la corrupción, materia a las que ahora se dedicará en exclusiva.

Especializado en delincuencia económica, durante su estancia en Elche ha coordinado las áreas de Mercantil y Contencioso-Administrativo, se ha encargado de las cuestiones de constitucionalidad e incidentes de nulidad de la Fiscalía y ha llevado el control de los presos preventivos que se encuentran a disposición de los distintos órganos penales para su enjuiciamiento.

Eso además de su vertiente docente ejerciendo de tutor del Master de acceso a la Abogacía de alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche.

Previo a la designación, el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, comunicó a la plantilla la vacante que había dejado Briones como delegado en anticorrupción a la que, ademas de Marco, optó también el fiscal decano de Torrevieja.

Rabasa concluyó que, entre los dos solicitantes, Marco «acredita particular experiencia y formación específica en su curriculum», por lo que elevó la propuesta para su nombramiento a la Fiscalía General del Estado destacando los méritos «que le hacen idóneo para desempeñar el cargo».

Marco: «Hay que dar una respuesta rápida a la corrupción»

Para el fiscal Fran Marco, «la corrupción es una de las mayores lacras de la sociedad y es indispensable que la ciudadanía perciba que se da una respuesta rápida y firme, que no exista sensación de impunidad».

Con ganas de trabajar y planteándoselo como un reto, como buen deportista que es, Marco precisa que «después de 16 años necesitaba un cambio y me estimula hacerlo en una materia que me va a exigir, pero que me va a obligar a dar lo mejor de mí».

Con «fuerza y motivación» considera que tiene dos requisitos indispensables para asumir la nueva tarea: «estoy comprometido con la materia y tengo una gran capacidad de trabajo».