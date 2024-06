Personal sanitario reclama en Alicante seguridad jurídica y una ley clara sobre la atención al parto

España ha acumulado en los últimos años varias condenas por la llamada «violencia obstétrica», que se refiere a las prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud durante el embarazo o el parto. Tanto de Naciones Unidas como por el Tribunal de Justicia Europeo. Una situación que está generando desconcierto entre el personal sanitario porque consideran que dan una imagen que no se corresponde con lo que cada día ocurre en los centros hospitalarios. «Necesitamos una legislación que dé seguridad jurídica a los profesionales», señaló María Pilar González Rey, abogada del Hospital Clínic de Barcelona en el marco del Congreso de Derecho y Salud, en una mesa redonda que moderaba Montserrat Angulo, matrona y presidente del colegio de Enfermería de Alicante.

La violencia obstétrica está considerada como una forma de violencia contra las mujeres. Incisiones sin consentimiento, intervenciones dolorosas sin anestésicos, el uso de instrumentos invasivos sin necesidad, el separar a la madre de su bebé recién nacido o el trato paternalista y a veces hasta humillante para las mujeres... son algunas de las prácticas que se consideran parte de estas violencias. En el año 2021, el Ministerio de Igualdad lanzó una propuesta de modificación de la ley de salud sexual y reproductiva que incluía la definición de violencia obstétrica y la creación de un registro de casos, aunque no salió aprobada. La única comunidad en España en abordar la problemática ha sido Cataluña dentro del articulado de una ley de igualdad.

El personal sanitario considera que se hacen numerosos esfuerzos para mejorar la atención en el parto. "Tenemos encuestas de atención al paciente, en el que un 98 % de las parturientas aseguran haber quedado muy satisfechas con la atención que se ha recibido", señaló Magdalena Molina, ginecóloga de Murcia, destacando que la situación había cambiado en los últimos años, donde hay grandes esfuerzos por parte de los profesionales para que el parto sea una experiencia positiva. En este sentido, destacó la implantación de simulaciones clínicas con muñecos para que el personal esté lo mejor preparado posible a la hora de intervenir en un parto.

Judicialización

«No hay evidencias de que esta violencia exista en España», planteó, por este motivo se remitió a casos en los que no hay otra alternativa que recurrir a determinadas actuaciones en un caso de urgencia. En este sentido destacó que no se estaba creando un buen ambiente y se preguntó si no se estaba judicializando demasiado la atención al parto.

Sin embargo, el personal sanitario advierte de que es necesario informar a la madre de la posibilidad de que el parto no sea lo que se esperaba, incidió Irene Agea, matrona del área de gestión Nordeste de Jaén en el Servicio Andaluz de Salud. En este sentido, señaló que uno de los problemas a los que se enfrentan como matronas es que en demasiadas ocasiones se encuentran con que sus pacientes hacen más caso a lo que le dicen determinadas influencers en las redes sociales que a los propios profesionales.

Es en este marco, con una norma clara con lo que se podrían generar un campo de seguridad jurídica para los profesionales, que saben qué pueden y qué no pueden hacer.