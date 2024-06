Absuelto de pilotar una patera interceptada en Alicante tras ser exculpado por otro inmigrante en el juicio

La Audiencia de Alicante ha absuelto al hombre acusado de ser el patrón de una patera que transportó catorce inmigrantes en una patera después de que éste presentara al juicio a uno de los argelinos que le acompañaban en el viaje y que declaró que éste era un viajero más. Así lo ha resuelto la Sección Décima en una sentencia notificada tan solo tres días después de la vista oral. El procesado estaba en prisión desde su detención el pasado mes de febrero después de que un testigo protegido le delatara como la persona que llevaba el barco. Sin embargo, en el juicio declaró otro de los tripulantes del barco, que le exculpó. Un testimonio que ha suscitado las suficientes dudas entre el tribunal para no ver indicios que sustenten la condena de seis años de cárcel que le pedía la Fiscalía.

El fallo señala que una persona no identificada, de entre los catorce pasajeros del barco, fue quien hizo la travesía desde la localidad argelina de Tipaza hasta la costa de la provincia la noche del 4 de febrero de este año. Los pasajeros, entre los que se encontraban una mujer y dos niños, pagaron entre 2.000 y 5.000 euros por el trayecto. El fallo considera probado que se trató de un viaje que los ocupantes del barco realizaron sin las mínimas condiciones de seguridad. Sin chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS, gasolina, botiquín, agua y alimentos suficientes. De hecho, la patera se quedó sin combustible cuando estaba llegando a la Cala del Tío Ximo de Benidorm.

Tras ser interceptados, la Policía dio con un testigo protegido que identificó al acusado como la persona que patroneaba el barco. La declaración quedó grabada en su día en el juzgado de guardia como prueba preconstituida para ser usada el día del juicio. Esta persona está hoy en paradero desconocido.

El acusado negaba los hechos y había aportado vídeos grabados desde su teléfono móvil mientras hacían el viaje, en los que se veía a otra persona llevando el timón. El fallo señala que el testigo que llevó la defensa del procesado al juicio dijo que éste estuvo en la parte delantera de la embarcación junto a él la mayor parte del viaje y, cuando no pudo aguantar el frío, se fue hacia la parte de atrás, una hora o dos antes de que terminara el viaje. Este testigo no vio quién patroneaba el barco, porque había una mampara que no le dejaba ver y muchos llevaban pasamontañas.

En cambio, el fallo incide en que el testigo protegido identificó al acusado como patrón del barco «con una inmediatez que invita a no dudar de su fiabilidad. Pero también consta que estuvo la mayor parte del viaje con su mujer y los niños en el camarote y solo salió a la cubierta en contadas ocasiones, pudiendo en alguna de ellas haber visto al acusado tocando o sujetándose al volante por haberse puesto de pie de forma momentánea o circunstancial».

Testigo protegido

El fallo señala que durante el juicio se suscitó posibles intereses ocultos del testigo protegido, insinuándose una posible relación personal suya con el patrón y guía de la embarcación, dado que viajaban en el camarote de la embarcación. Sin embargo, los jueces valoran que el otro testigo que avala la versión del acusado carece de vínculos que hagan dudar de su credibilidad.

Por todo ello, los magistrados entienden que no hay una certeza en la autoría del delito, «produciéndose una duda en orden a la identificación del autor que impide la condena del acusado por aplicación del principio in dubio pro reo en relación con el derecho de presunción de inocencia», por lo que le absuelve del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.