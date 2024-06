Caso PGOU de Alicante: Alperi no se conforma con que el Supremo haya declarado prescrito su viaje a Creta

Al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi no le basta con que el Tribunal Supremo le haya absuelto del delito de cohecho por el que fue condenado en la Audiencia provincial al pago de una multa de 6.000 euros en el marco del proceso por los presuntos amaños del PGOU de Alicante.

Vicente Grima, abogado del exregidor, ha vuelto a dirigirse al Alto Tribunal para reclamarle que tenga en cuenta el primer motivo de casación que planteó, que no era la prescripción por la que al final Alperi fue exonerado de toda culpa en este procedimiento, lo que había esgrimido como alternativa.

Vulneración del principio acusatorio

El penalista recuerda que como causa principal de casación planteó la "vulneración del principio acusatorio" o, lo que es lo mismo, el que el exmunícipe fuera condenado por un delito del que no estaba acusado y del que, por lo tanto, no pudo defenderse.

En el complemento de la sentencia que Grima solicita al Supremo explica que Alperi fue acusado de recibir en su condición de alcalde un regalo (el pago del alquiler de un jet privado para un viaje de carácter privado a Creta) por parte del empresario Enrique Ortiz "con causa en los intereses urbanísticos y para o por recibir recibir favores de aquel al respecto".

Un regalo no a cambio de favores

En cambio, precisa el penalista, "la sentencia de instancia rechazó que ese regalo hubiera sido hecho por el Sr. Ortiz (y, por tanto, sin traer causa en sus intereses urbanísticos ni favores del Sr. Díaz Alperi), pero declaró probado que el viaje fue pagado por el señor Fuster, (un empresario valenciano conocido del exalcalde sin intereses urbanísticos en Alicante)".

Y continúa. "De esto (por lo que fue condenado: aceptar un regalo del Sr. Fuster no a cambio de los favores por el cargo) no es de lo que se pudo defender el Sr. Díaz Alperi, pues no fue acusado de ello; solo se pudo defender de aquello de lo que fue acusado (pero no condenado al final): recibir un regalo del Sr. Ortiz a cambio de favores urbanísticos".

O lo que es lo mismo, el ya expolítico del PP fue acusado de cohecho pero la condena que se le impuso, después revocada por el Supremo, fue por cohecho impropio.

Sin respuesta

Reitera Grima que, por ello, "la sentencia de casación ha dejado sin respuesta aquella pretensión primera del recurso de casación en la que el recurrente estaba interesado de manera principal. Y con ello se ha causado un gravamen cuya solución pedimos".

Exceptuando la absolución de Alperi, el Supremo ratificó a principios del mes pasado la sentencia del proceso por los presuntos amaños del planteamiento urbanístico de Alicante en todos sus extremos: la absolución de siete de los nueve acusados, entre ellos la exalcaldesa Sonia Castedo, y la condena a Ortiz al pago de 18.000 euros por un delito de cohecho por el regalo de una chaqueta de Carolina Herrera a la exregidora.

El alto tribunal explica al respecto que el acusado regaló la prenda con motivo de las relaciones establecidas entre él, en su calidad de empresario urbanístico, y una parte de las autoridades locales.

En cuanto a la prescripción en el caso de Alperi, la sala tuvo en cuenta «el hecho por el que se le había condenado sucedió en agosto de 2008 y el procedimiento se dirigió contra él el 1 de octubre de 2012, es decir, transcurrido con creces el plazo legal de prescripción de tres años previsto para el delito de cohecho impropio en el Código Penal vigente entonces".

Suscríbete para seguir leyendo