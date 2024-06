Acusan al conserje de un centro de mayores de Alicante de violar a una alumna con discapacidad

La Audiencia de Alicante sentó este miércoles en el banquillo al conserje de una escuela para adultos de esta provincia acusado de agredir sexualmente a una mujer con discapacidad, alumna de las instalaciones. El procesado, que fue apartado del servicio tras conocerse los hechos, ha negado tajantemente las acusaciones y sostiene que era ella la que había mostrado por él. Sin embargo, tanto la víctima se ha reafirmado en su denuncia y asegurado que el procesado la forzó, mientras que la directora del centro y la tutora han declarado que el conserje sí había mostrado interés en ella y que incluso había dicho que ella tenía derecho a que le gustara cualquier hombre. El juicio arrancó este miércoles en la Sección Tercera y continuará el jueves 13 de junio con la declaración de los peritos.

La Fiscalía pide al acusado una pena de trece años de prisión por la presunta agresión sexual. En su escrito de acusación relata que el 11 de mayo de 2021 el acusado llevó a la víctima a una sala donde la habría obligado a mantener relaciones sexuales.

«A esa chica yo le gustaba. Tiene derecho a que le gustara cualquier hombre», comenzó declarando el acusado para recalcar que él «no la hacía caso» y que se conocían desde hacía años. Según su versión, el día de los hechos ella le pidió que la besara, pero no quiso. «Al salir de clase me dijo que entendía que si yo le daba un beso, mi mujer se iba a enfadar», explicó, añadiendo que al final ella le dio el teléfono, con la promesa de que volverían a verse al día siguiente antes de la clase. «La llamé para decirle que iba a llegar tarde, pero me cogió su madre, que se puso a preguntarme para qué llamaba y quién era yo», explicó y dijo que a partir de ahí fue cuando se montó «el embolao». El acusado reiteró que todo era falso y que probablemente la víctima denunció una violación presionada por la familia. Aunque negó todo, recalcó que la víctima tenía capacidad intelectual para decidir con quién tener relaciones sexuales.

Declaraciones opuestas

La víctima por su parte presentó una declaración diametralmente opuesta a la del acusado, reafirmándose en que éste la obligó a tener relaciones sexuales contra su voluntad. Según explicó sus interacciones con él habían sido de saludarse cada día en el centro, pero nunca había querido nada con él. La víctima aseguró que el día de los hechos le dijo que estaba muy guapa y la cogió del brazo para introducirla en una sala, que cerró con llave y donde tuvo lugar la agresión. La madre de la víctima aseguró que ese día llegó a casa muy nerviosa, pero no le quiso contar nada a ella, sino que se lo dijo a las profesoras al día siguiente.

La directora por su parte señaló que llamó al conserje al despacho para llamarle la atención por el hecho de que hubiera llamado a casa de la víctima. «Me dijo que ella le gustaba que quería tener una relación con ella, pero negó que hubiera hecho nada», sostuvo. La tutora de la víctima señaló que ese día ésta llegó tarde a la clase y despeinada. «Ella nunca llegaba tarde·» y que fue al día siguiente cuando se presentó en el despacho para contarle lo que había ocurrido. La profesora aseguró que más tarde empezó a difundirse el rumor de lo que había pasado entre el centro y que fue el propio acusado el que se encargó de difundirlo.