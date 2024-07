El fugitivo albanés más buscado, capturado en Alicante, no quiere volver a su país por miedo a que le maten

Lulzim Berisha, uno de los fugitivos albaneses más buscados, no quiere ser extraditado a su país por miedo a que lo maten. Así lo ha expresado su defensa en la vista celebrada en la Audiencia Nacional para decidir sobre su extradición. Apresado en Alicante a finales del año pasado, está reclamado en su país por tres asesinatos y ahora la Justicia española debe decidir si lo entrega o no. Además, tiene pendiente otra condena por otros asesinatos, pero éstos no eran objeto de esta vista. Luzlium Berisha, o Durrës como le conocen, está convencido de que habrá represalias de los clanes rivales si vuelve por lo que pide cumplir la pena en España.

Para enfatizar el riesgo su defensa ha planteado las situaciones de riesgo a las que se enfrenta este fugitivo. "Le han puesto una granada, lo han querido matar, le han puesto bombas...", explicó. El reclamado, que se ha autodefinido como un "emprendedor", ha subrayado que, a lo largo de este tiempo, ha sufrido hasta cuatro atentados contra su vida, han atacado su casa con antitanques y ha sufrido lesiones. Su familia tuvo que huir a Suecia ante el miedo a sufrir otras venganzas. Por este motivo ha pedido a la Audiencia Nacional que actúe como justicia por delegación para que cumpla la pena en España. A su juicio, si la Sala estima que su vida corre peligro "no debe ser entregado".

Por su parte, la Fiscalía se ha reafirmado en la entrega a las autoridades albanesas para que Durrës sea juzgado por dos atentados, aunque tiene pendiente en este país otra condena que no se ha tratado en la vista celebrada este martes. El Ministerio Público entiende que el riesgo para el reclamado existiría fuera de la cárcel, no entre rejas. "La venganza es un sentimiento común en la mayoría de las culturas", pero matizó que es contradictorio que se planteen estas alegaciones y al mismo tiempo se pida la salida anticipada de prisión.

Según las autoridades albanesas, el fugitivo inició sus actividades en la organización criminal que lideraba a principios de los años 90 y tomó su nombre de una de la ciudad de Albania de la que procede, "Durrës", como símbolo del control que esta organización había logrado alcanzar y gracias al cual se les habría situado como la principal exportadora de cocaína y armas del país.

Fiscalía

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía insiste en que el reclamado a principios de febrero de 2005 "se encargó de encontrar a las personas adecuadas por sus vínculos sociales y de parentesco para eliminar físicamente" a un hombre, "a cuyo fin contó con la ayuda de tres individuos que ejecutaron la acción el 26 de febrero de 2005 sobre las 22.00 horas". En la autopista Tirana-Durrës, cerca del pueblo de Koxhaj, cuando esos tres hombres le dispararon mientras conducía su vehículo. "A consecuencia de los disparos, la víctima falleció, cayendo a la cuneta de la vía, donde uno de los autores le volvió a disparar", relata la Fiscalía. Lulzim Berisha, "tras planear y organizar el asesinato, abandonó Albania y regresó unos días después del suceso", según el Ministerio Público. La Policía informó en el momento del arresto que el detenido era buscado "por los asesinatos de dos personas, resultando ser todo un ajuste de cuentas entre clanes rivales ocurridos en el año 2005 y resuelto quince años después". No obstante, en la reclamación de Interpol sobre Lulzim B. se hace referencia a que presuntamente organizó el asesinato de un albanés que, según los medios de comunicación de Albania, llegó a estar en su misma organización y montó un grupo criminal rival.

Otra imagen del fugitivo tras su detención en Alicante. / Información

El 27 de febrero de ese mismo año, en la misma ciudad, se produjo una explosión en la cabina de un ascensor de un edificio situado en Tirana, la capital del país. A consecuencia de la misma, fallecieron dos ciudadanos. La Fiscalía explica que esa explosión fue planeada por Berisha, y que la bomba se activó a través de un teléfono móvil. "Las pruebas demuestran que el reclamado y tres individuos más, después de obtener el material explosivo y prepararlo por medio de la instalación de un dispositivo de teléfono que servía para su activación, lo pusieron a disposición de otro hombre para realizar la explosión en el momento más oportuno", concluye.

En 2012 un tribunal albanés condenó a 16 de los miembros de su organización a cuatro cadenas perpetuas y 267 años de prisión para el resto de los miembros por asesinato, extorsión y secuestro. Sobre el atentado en el ascensor, la defensa ha señalado que puede acogerse parcialmente a una ley de amnistía aprobada en su país, que la Fiscalía albanesa ha solicitado el archivo de la investigación relativa al atentado con bomba en el ascensor, y que ha solicitado el asilo en España.

Escondido en la playa de San Juan

El fugitivo fue localizado en diciembre de 2023, en un apartamento en el PAU 5 de la Playa de San Juan donde se escondía. Mientras los investigadores realizaban una vigilancia discreta en las inmediaciones de la urbanización, los agentes lograron identificar a otro miembro de la organización que se disponía a trasladar de lugar al fugitivo, momento en que los agentes aprovecharon para arrestar al prófugo.