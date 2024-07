Condenado un profesor de un instituto de Alicante por abusar de una alumna y ciberacosar a otra

"No te escribo como profesor, te escribo como amigo", "no le enseñes este número a nadie". Éstos eran los mensajes que un profesor de instituto de Alicante enviaba a una de sus estudiantes, menor que contaba con 15 años de edad. La Audiencia de Alicante le ha condenado por el ciberacoso y por abusar de otra de sus alumnas mientras estaban en un acto en la Universidad de Alicante.

La Audiencia Provincial ha impuesto al procesado penas que suman tres años y medio de cárcel a un profesor de Matemáticas de un instituto de Alicante por abusar de una de sus alumnas y ciberacosar a otra, ambas de 15 años de edad. El fallo considera probado que hizo tocamientos en la zona genital por debajo del vestido a una de ellas mientras se encontraban en un acto en la Universidad de Alicante en mayo de 2022, por lo que le impone una pena de un año y diez meses de cárcel. Asimismo también ve acreditado que escribió a otra de sus estudiantes a la que llegó a escribir mensajes de WhatsApp pidiéndole una cita. La pena para este segundo delito es de veinte meses por ciberacoso. Asimismo les impone una orden de alejamiento de cinco y de cuatro años para cada una de ellas respectivamente.

El profesor acusado había negado los hechos, pero la sala ha dado credibilidad al testimonio de las dos víctimas que, en el caso de la segunda, se ve corroborado con los mensajes al teléfono. El tribunal considera probado que el acusado se había sentido atraído por ambas alumnas y considera «perturbadores» los WhatsApp. «En este chat no te hablo como tu profesor sino como amigo», le dijo en uno de los mensajes, en el que además reclamaba a la víctima que no enseñara ese número. Conversación en la que también decía «me ha encantado hablar contigo. Cuando estés sola me escribes y hablamos. No enseñes este número a nadie».

El procesado sí que admitió haber enviado mensajes a la otra alumna, pero negó que fueran para concertar citas íntimas, si no para interesarse por su estado, porque había tenido problemas con otro alumno. El profesor dijo que envió esos mensajes en estado de embriaguez y que fueron un error y no se reconocía en ellos. El tribunal subraya que ese tipo de comunicaciones no eran admisibles, «ni por la relación profesor alumna, ni por la diferencia de edad y por el hecho de que ella es menor y tenía prohibido establecer comunicación con ella fuera de los cauces oficiales», señala el fallo.

Estado de shock

En cuanto a la otra víctima, el fallo subraya la credibilidad de su testimonio, sin contradicciones y persistente en todos los detalles, y descarta la existencia de motivaciones para presentar una denuncia falsa. La joven a la que supuestamente el profesor hizo tocamientos dijo que «se quedó en estado de shock» y que el procesado paró porque ella se puso de pie para salir al escenario. Según dijo, se animó a denunciar cuando supo de los mensajes recibidos por su amiga. El acusado dijo que solo le dio unos toquecitos en el muslo para animarla a que saliera al escenario. Una versión a la que los jueces no han dado credibilidad. En este sentido, recuerdan otro episodio en el que celebrando una victoria en partido de fútbol, la dio un abrazo y un beso.

Aunque el profesor dejó el centro a raíz de estos hechos, el fallo le inhabilita durante ocho años para seguir trabajando como docente. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso.