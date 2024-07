Ingresa en la prisión de Alicante para cumplir un año por dos hurtos de hace más de diez en supermercados

Hace más de diez años que llevó en su coche de Alicante a Orihuela a tres mujeres que fueron detenidas por cometer hurtos en dos supermercados y aunque él se limitó a esperarlas en su vehículo fue condenado en 2019 a doce meses de prisión, una pena que ha comenzado a cumplir esta semana en la prisión de Fontcalent después de que el juzgado oriolano que le condenó revocara la suspensión de la ejecución de la pena. Antonio, nombre ficticio de un varón de 32 años que prefiere guardar el anonimato porque ha rehecho su vida y regenta un pequeño negocio con el que mantiene a sus dos hijas de 2 y 14 años y a su mujer, que no puede trabajar por una enfermedad que padece, no ha vuelto a delinquir, como le exigió el juzgado para darle la suspensión, pero no realizó los seis meses de trabajos en beneficio de la comunidad que le impusieron para eludir la cárcel y ese incumplimiento ha provocado su encarcelamiento.

Su padre, que no supo de los problemas de su hijo con la Justicia hasta que la Audiencia Provincial desestimó el recurso contra la decisión del juzgado de lo Penal número 1 de Orihuela que acordó en mayo de 2022 la revocación de la suspensión de la condena, ha explicado a este diario que recibió una notificación para ir a cumplir dicha medida de trabajos comunitarios cuando nació su hija y su mujer estaba convaleciente de una lesión y se le pasó, aunque también cambió de domicilio y probablemente no le llegó alguna comunicación sobre estos trabajos comunitarios. «No se trata de eludir la responsabilidad, pero mi hijo fue luego dos veces al juzgado de Orihuela para que le pusieran otra fecha para realizar dichos trabajos y ya no le contestaron», se lamenta el padre.

Momentos antes de entrar en prisión, el hombre explicó a este diario a la entrada al centro penitenciario de Fontcalent que en 2013 «no tenía trabajo, estaba en una mala situación económica y cometí ese error». Antonio añadió que «me mandaron hacer unos servicios sociales en época de covid y fue una locura. Nació mi hija pequeña y se me pasó el plazo, porque tampoco estaban abiertos los centros para hacerlos».

La orden de ingreso en prisión ha provocado que tenga que «cerrar la tienda con la que mantenía hasta ahora a mis dos hijas y a mi mujer, que está enferma de una pierna y no puede andar. Yo era hasta hoy el sustento de mi familia», añadió el hombre, resignado por la situación que le espera.

Suspensión denegada

El abogado de Antonio presentó una solicitud de suspensión extraordinaria del ingreso en prisión y que se le citara de nuevo para realizar los trabajos en beneficio de la comunidad, pero no ha prosperado.

En dicha petición explica que los hechos por los que fue condenado ocurrieron el 19 de octubre de 2013 y que el varón «se limitó a esperar en el coche mientras las otras tres mujeres condenadas hurtaron» en dos supermercados diversos objetos por valor de 324,33 euros en uno y 609,70 euros en otro. Todos los productos fueron recuperados en condiciones adecuadas para proceder a su venta y por ello no se les reclamó responsabilidad civil alguna en el juicio.

Sobre la citación del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del centro penitenciario de Fontcalent, el hombre no recuerda haberla recibido y si le llegó «no la entendió, o bien le pasó desapercibida o la traspapeló», alegó su abogado. En ningún momento fue su voluntad no cumplir con los trabajos comunitarios y por ello solicitó una nueva cita y aportó sus datos de contacto al juzgado. Pero ni por esas.

El cumplimiento de los 12 meses en prisión, planteaba la defensa en su petición de suspensión extraordinaria, «puede tener un efecto corruptor para el penado y también puede suponer la frustración de los fines de rehabilitación y reinserción del penado, más aún cuando se trata de hechos «tan leves» y que sucedieron hace más de diez años».

El letrado añadía que «tiene una vida totalmente normalizada, por lo cual la entrada en prisión tendría efectos devastadores para su vida y la de su familia». Es el único sustento de la familia y trabaja todos los días de la semana como autónomo, por lo que su familia confía en que, si el juzgado de Orihuela no reconsidera su decisión, al menos puede acceder rápido al tercer grado y sea ingresado en el Centro de Inserción Social (CIS) de Fontcalent, de donde podría salir a diario para trabajar.

