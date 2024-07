Más de 12 años de internamiento psiquiátrico por intentar asesinar a un hombre en Urbanova

La Audiencia Provincial de Alicante ha acordado 12 años y seis meses de internamiento en un psiquiátrico penitenciario para un hombre de 43 años que intentó asesinar a puñaladas a otro al azar en Urbanova durante un brote psicótico, según una sentencia notificada esta semana a las partes. El procesado ha sido absuelto del delito al concurrir la eximente de anomalía psíquica y el tribunal ha establecido como medida de seguridad su ingreso en un psiquiátrico durante un plazo máximo de doce años y medio, además de una libertad vigilada posterior durante otros diez años.

La sentencia, dictada por la Sección Décima, recoge que el procesado, defendido por la abogada María Ángeles Román, deberá indemnizar con 83.760 euros por las lesiones y secuelas a la víctima de la agresión, que ha ejercido la acusación particular por el abogado Valentín Quiroga Martínez, del bufete Quiroga Sánchez.

Según los hechos declarados probados en la sentencia, ocurridos la tarde del 30 de mayo de 2023, en el momento del apuñalamiento el procesado tenía anuladas sus "capacidades volitivas e intelectivas por estado de ansiedad patológica y síntomas psicóticos a consecuencia de un trastorno esquizofrénico crónico de tipo paranoide y trastorno de personalidad clúster B, que padece", todo ello unido al no seguimiento del tratamiento y al consumo de drogas.

Ánimo de quitar la vida

El acusado se encontraba en las inmediaciones de una caseta en ruinas situada en la zona de las dunas entre las playas de Urbanova y Arenales del Sol y cometió la agresión "guiado con el deseo de quitar la vida a alguien". Así, portaba un cuchillo escondido en su ropa y abordó a un hombre de 68 años que pasaba por la zona. Le pidió fuego y tras preguntarle de qué familia era le agarró de forma sorpresiva con una mano y con la otra sacó el cuchillo y le apuñaló en el cuello y en el tórax.

La víctima acabó cayendo al suelo y el procesado trató de clavarle el cuchillo en la frente, acción que provocó que se rompiera la hoja del arma blanca. En ese momento la víctima logró zafarse del agresor y salió corriendo hacia la carretera para pedir ayuda. El procesado le persiguió e intentó apuñalarle de nuevo por la espalda, pero no le alcanzó y tras marcharse del lugar llamó a la Policía y confesó los hechos.

La víctima sufrió graves lesiones físicas y problemas psicológicos. En el juicio tuvo que interrumpir varias veces su declaración porque tras la agresión solo tiene una cuerda vocal.

El internamiento psiquiátrico fue solicitado en el juicio la semana pasada tanto por la Fiscalía y la acusación particular como por la defensa del procesado, quien reconoció en la vista oral que no se tomaba la medicación para su esquizofrenia y dijo que "no estaba en mis cabales".