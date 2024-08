Condenan a la Escuela Europea de Alicante por negligencia en un caso de acoso escolar

Un juzgado de Menores de Alicante ha condenado a la Escuela Europea de esta capital por una negligencia en un caso de acoso escolar registrado en el centro.La indemnización total es de 9.000 euros, de los cuales el colegio deberá pagar el 40% y las familias de los acosadores el 60%. A los menores acusados se les ha impuesto la pena de un año de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito contra la integridad moral. Aunque la acusación particular pedía para ellos una pena de internamiento, la juez ha valorado que las medidas educativas son más adecuadas en este caso. El fallo no es firme y contra él cabe recurso.

La magistrada considera en la sentencia que, aunque el centro tuvo conocimiento de los hechos con posterioridad, durante los meses en los que tramitó el expediente disciplinario las soluciones ofrecidas para mantener a la niña alejada de los acosadores eran "ciertamente estigmatizadoras para la persona que sufrió las vejaciones", según la resolución.

Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2022 y julio de 2023, fecha en la que se presentó la denuncia. La sentencia considera probado que los dos acosadores, junto con un tercer menor que es inimputable porque no tenía más de 14 años, estuvieron durante todo el curso dirigiéndose a la víctima, que contaba con doce años de edad, con insultos de manera frecuente y reiterada. En algunos casos estos insultos se hacían en idioma alemán «para dificultar ser entendidos y usando un tono despectivo y burlesco con la intención de humillarla». Estas expresiones vejatorias también fueron recibidas por la víctima a través del WhatsApp. Aunque los dos acusados negaron en el juicio estos insultos, la sentencia da por probado estas conductas degradantes. No sólo por la declaración de la víctima, sino porque también uno de ellos lo llegó a admitir cuando la escuela abrió el expediente disciplinario.

El fallo relata que como consecuencia de estos hechos la niña sufrió un trastorno ansioso depresivo con un nivel muy alto de ansiedad con hipervigilancia. Una ansiedad que duró hasta que la madre optó por sacarla del colegio, alejándola del «agente estresante». La denuncia se presentó con el curso ya finalizado y en el centro no tuvo conocimiento de los hechos hasta el mes de septiembre. Son los tres meses que pasan hasta que la madre optó por sacar a la hija del colegio cuando entiende la juez que se produjo la conducta negligente del centro.

Daño psicológico

La madre de la víctima denunciaba que la reacción de la escuela, una vez alertada de la denuncia, incrementó el daño psicológico y moral de la víctima al mantener una situación estresante que exacerbaba su ansiedad y que la sumía en una situación anímica potencialmente peligrosa. Desde el centro se argumentaba que su política era tratar a todos los alumnos por igual, no adoptando medidas preventivas más allá que las de vigilancia especial hasta que no se hubieran comprobado los hechos. Según explicó el director en el juicio, sólo tenían un aula por idioma, lo que hacía imposible enviar a los alumnos a otro grupo. El centro rechazó la solicitud de homeschooling de la madre al no cumplir los requisitos y se le ofreció ir a al aula de alumnos con necesidades especiales, una alternativa que la madre rechazó.

«El año pasado fue muy duro para mi hija. Aunque desde el colegio se nos dijo que adoptarían medidas, a lo largo de los meses me di cuenta de múltiples incidentes en los que los agresores estaban cerca de ella»·, aseguró a este diario la madre de la menor, incidiendo en que al final tuvo que sacarla del centro y, dos meses después, a otra de sus hijas. La denuncia se presentó días después de que se conociera otro caso de acoso en el centro.

La magistrada concluye que «aun admitiendo que por la organización del centro no fuera posible adoptar medidas más idóneas de separación, lo que no tiene mucha explicación es que sabiendo que podía haber un riesgo para la niña y que uno de los acosadores había admitido los hechos, no se plantearon que las medidas de separación se impusieran a los presuntos autores y optaran por revictimizar a la perjudicada».

El abogado Domingo Salvatierra, que ha ejercido la acusación particular en nombre de la madre, destacó que ésta ha sido la primera condena a una Escuela Europea . Se trata de centros educativos creados conjuntamente por los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para ofrecer una educación multicultural y multilingüe, basada en el aprendizaje por competencias y con una dimensión europea.

