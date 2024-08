Cuando el amor se acaba en el otoño de la vida

No es habitual encontrar casos de divorcios entre personas mayores de 65 años. Quizá sea porque tuvieron una educación más tradicional y asumieron que el matrimonio es para toda la vida. La edad media de las parejas que deciden romper su unión se sitúa en España en torno a los 47 años. En otros tiempos, cuando el divorcio empezaba a ser una nueva realidad, en determinadas franjas de edad, las rupturas eran poco menos que una posibilidad inconcebible. Sin embargo, cada vez es más frecuente conocer casos de anulaciones matrimoniales por encima de los sesenta años.

Las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística sobre divorcios apuntan a que en la provincia de Alicante los juzgados de Familia registran más de 400 demandas de divorcio al año, frente a las cerca de 200 que se presentaban hace una década. En el año 2022 se registraron 415 y el pasado 2023, 423. Las cifras se mantienen con una ligera tendencia al alza. Se estima que uno de cada diez divorcios en España es entre personas mayores de 65 años. Son los llamados divorcios silver o de plata, en alusión al gris del cabello.

El haberse criado con una mentalidad más abierta sobre el divorcio, el incremento de la esperanza de vida y el síndrome del nido vacío están detrás de algunos de los factores que explican este incremento de las disoluciones matrimoniales en este segmento de la población. «Suelen ser personas que esperan a que los hijos estén emancipados para atreverse a dar el paso», explica la abogada Gracia Carrión, de la sección de Derecho de Familia del Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI). En esta franja de edad, quienes se divorcian son conscientes de que están en los últimos años de su vida y pretenden pasarlos con la mayor calidad posible. La capacidad económica suele estar también detrás de estas separaciones, y lo normal es que, si no hay bienes suficientes, aguanten y sigan con la relación.

Violencia de género

Sin embargo, Carrión apunta a que hay casos en los que detrás de la solicitud de divorcio hay una situación de malos tratos. Es en estos casos cuando personas del entorno las animan a dar el paso, denunciar y que traten de rehacer su vida. «Los hijos, el vecino, alguien se da cuenta y empiezan a hacerle ver si realmente quiere continuar así», explicó.

En general, los abogados consultados por este diario señalaron que en estas edades no suele tratarse de divorcios conflictivos. Las dos partes tratan de llegar a un acuerdo en el reparto de los bienes y no quieren complicaciones. Son separaciones de mutuo acuerdo. Salvo en los casos de maltrato, donde la persona abandonada sigue tratando de utilizar el reparto de los bienes y las pensiones para tratar de seguir reteniendo o dominando a su expareja. Allí no hay opción de acuerdo posible y es el juzgado de Familia el que tiene que acabar pronunciándose sobre algunos de los puntos en litigio. Estos casos sin acuerdo suelen suponer el quince por ciento de estos litigios.

Al ser los hijos ya mayores de edad y con sus propias familias, no hay ningún problema ni nada que negociar sobre los términos de la custodia. Aunque estos suelen acabar tomando partido por uno de los cónyuges.

La marcha del proceso de divorcio es muy diferente en función de si hay bienes o no para repartir. Hay veces en que la pareja cuenta con dos viviendas, la casa habitual y un apartamento, y se los reparten. Si solo hay una vivienda, lo habitual es que se la quede ella y él se busque algo», explicó el abogado Javier Toledano, por cuyo despacho pasan demandas de divorcio de toda la provincia de Alicante. Por su parte, Carrión explicó que en algunos casos de maltrato, al haberse quedado el padre en la calle, han tenido que ser los hijos quienes le han acabado acogiendo.

Negociaciones

En algunas ocasiones, entre las partes se ha dado el plasmar en un documento las condiciones del divorcio sobre los términos entre los que se llevará a cabo la separación. En algunos de ellos, hasta se ha establecido con quién cenarán los hijos cada Navidad, aunque las fuentes consultadas por este diario señalaron que el cumplimiento de esa cláusula no depende de ninguna de las dos partes y es algo que no pueden controlar, puesto que los hijos son mayores y deciden con quién quieren estar. Más peliagudo y cada vez más frecuente, en cambio, sí que es el reparto de las mascotas, llegando a fijarse turnos de custodia compartida para los perros.

Imagen de la oficina de uno de los juzgados de Familia en Alicante. / Pilar Cortés

En casos en los que es el hombre el que decide dar el paso y divorciarse, «el momento suele llegar poco después de la jubilación», explica Toledano. La convivencia deteriora la relación y acaba buscándose otra pareja, generalmente alguien más joven. «Es frecuente que se vaya con latinas o mujeres del Este, que suelen tener una mentalidad parecida a la que tenían las mujeres en España hace 40 años». Sin embargo, hay casos de todo tipo. Algunos letrados se han encontrado matrimonios de segundas nupcias que se rompían porque uno de los cónyuges había decidido regresar con su primera pareja.

De todas maneras, Toledano indica que en el caso de las mujeres suele ser bastante raro que a esas edades busquen una nueva pareja. «Prefieren estar en familia y disfrutar de mayor calidad de vida, pero no son muy favorables a empezar una nueva relación», dijo.

Menos divorcios en Benidorm

El hecho de que la provincia de Alicante sea uno de los lugares predilectos por los jubilados para vivir un retiro dorado aprovechando la climatología, no suele traducirse en un aumento de los divorcios entre los mayores de 65 años. «En Benidorm es mucho más baja la tasa de divorcios entre personas de esas edades. Son personas más activas, que salen más y eso evita que la relación se deteriore», explica Toledano. Circunstancia que, a su juicio, no se da en otras poblaciones de la provincia, donde hay mentalidades mucho más tradicionales.

En este punto, Carrión señaló que a esas edades no solo hay divorcios, sino también matrimonios, parejas que quieren vivir lo mejor posible sus últimos años.

Estadística judicial

La Comunidad Valenciana es la segunda autonomía con una tasa más alta de rupturas de parejas con procedimiento judicial en curso durante el pasado año, 223,1 por cada 100.000 habitantes, superada, nuevamente, por Canarias, con una tasa de 247,3.

Alicante registró el pasado año un total de 4.233 demandas de disolución matrimonial, por las 3.998 de 2022, demandas que se desglosan de la siguiente manera: cuatro nulidades matrimoniales, 2.445 divorcios consensuados, 1.623 divorcios no consensuados, 115 separaciones consensuadas y 46 no consensuadas.

