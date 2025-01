«Las filtraciones de la investigación al fiscal general, como las de la instrucción a Begoña Gómez, son obscenas»

Casi medio siglo dedicado al Ministerio Público atesora este fiscal y juez en excedencia nacido en Orihuela hace 72 años que dirigió nueve la Fiscalía de Cuenca, la de Alicante a lo largo de cinco (donde estuvo otro lustro como teniente fiscal, además de coordinar el departamento en los juzgados de Benalúa) y quien durante la última década, hasta su reciente jubilación, ha desempeñado su quehacer jurídico en la sección penal de la Fiscalía del Supremo.

Fue uno de los cuatro fiscales que estudiaron y archivaron por obra y gracia de la inviolabilidad la investigación sobre el rey emérito y, tras una dilatada carrera profesional, se marcha con el mal sabor de boca de haber sido testigo del acoso e intento de derribo del fiscal general, Álvaro García, por el asunto de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Un ataque al que se ha sumando la parte más conservadora de sus propios compañeros, lo que le resulta «vomitivo».

PREGUNTA: Sus últimas semanas en la Fiscalía del Supremo han coincidido con la imputación, por primera vez en este país, de su titular por un presunto delito de revelación de secretos. ¿Cómo lo ha vivido y cómo valora que el Supremo acordara abrir causa al fiscal general por este motivo?

RESPUESTA: Lo he vivido con una absoluta sorpresa y desolación porque desde que se inició el procedimiento en el TSJ de Madrid he mantenido que no había delito en el comunicado emitido por la Fiscalía para desmontar el bulo sobre el supuesto pacto que el Ministerio Público había ofrecido a la pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid en un proceso por delito fiscal. Y así lo entendió el Supremo.

Pero después cambió de opinión.

Después procedió a admitir la querella del investigado a los efectos de averiguar la filtración que se había producido de un correo cruzado entre su defensa y la Fiscalía.

¿Cabía otra opción que no fuera abrir ese proceso?

A mi juicio la admisión fue absolutamente precipitada por cuanto que el correo podía haber sido filtrado por cualquiera de los muchos que habían tenido acceso al expediente, y no necesariamente suponer desde el principio que dicha filtración había partido del fiscal general, aforado ante el Alto Tribunal.

¿Está suficientemente justificada la intervención del móvil y el registro de su despacho teniendo en cuenta los hechos y que se trata de una autoridad del Estado?

Es un disparate hasta el punto de que el propio instructor, el magistrado Ángel Hurtado, tuvo que limitar el periodo de análisis, que pasó de siete meses a seis días. La magnitud de la injerencia en los derechos fundamentales acordada, en relación con el delito que se investiga, vulnera a mi juicio el principio de proporcionalidad al que deben sujetarse las resoluciones judiciales. Y no puedo menos que denunciar que el procedimiento se está caracterizando por continuas y obscenas filtraciones que igualmente podrían considerarse delictivas. Conocemos al minuto, como si la instrucción se estuviera televisando, las declaraciones de los intervinientes, a quién va a llamar, el informe de la UCO… Y hasta que no lo han pedido los investigados, no se ha acordado por el instructor deducir testimonio por si tales filtraciones pudieran ser constitutivas de un delito, ahora sí, de revelación de secretos. ¡A buenas horas mangas verdes!

Se ha referido al informe de la UCO, que otorga la fiscal general un «papel preeminente» en la filtración de ese correo.

En lo que respecta a ese «papel preeminente» que la UCO da al fiscal general y a la existencia o no de indicios de su participación en la filtración se olvida que tales conclusiones las debe realizar exclusivamente el juez instructor. De lo contrario, habría que decirle a la UCO que directamente dictara las sentencias y así nos ahorraríamos trabajo.

¿No se fía de la investigación de la Guardia Civil?

De la investigación sí, pero las conclusiones corresponden únicamente a la autoridad judicial.

¿Qué cree que tenía que haber hecho el fiscal general para desmentir ese bulo?

Publicar la nota que publicó. Yo habría hecho lo mismo, solo que hubiera añadido algún que otro adjetivo dirigido al autor del bulo.

¿Cómo explicaría a un estudiante de Derecho que el fiscal general puede acabar en el banquillo antes que un delincuente fiscal confeso?

¿Usted sabría hacerlo? Yo no.

Y la reacción de algunos de sus compañeros fiscales, ¿se la explica?

No me sorprendió lo mal recibida que fue la designación de Álvaro García como fiscal general por parte del sector conservador de la Fiscalía. Y no digamos del CGPJ, que por ocho votos a siete no lo consideró idóneo para el cargo. Pero lo que no podía imaginar nunca es que una asociación de fiscales, la APIF, llegara a personarse en el procedimiento como acción popular. Algo que nunca se debería haber admitido por parte del instructor porque, en mi opinión, carece de capacidad y legitimación procesal para ser parte en un proceso penal donde, llegado el caso, ejercerá la acusación contra de dos compañeros: el fiscal general y la fiscal jefa de Madrid. Esa personación me resulta vomitiva.

Siguiendo con delitos contra la Hacienda Pública, usted fue uno de los cuatro fiscales que acordaron archivar la investigación contra el rey emérito pese a detectar numerosas irregularidades y hechos que se debían investigar por si pudieran ser constitutivos de los delitos de blanqueo y cohecho. Apoyaron su resolución en la inviolabilidad del monarca, pero ¿considera que fue justa?

La Constitución establece que la persona de Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Es evidente que respecto a los hechos ejecutados con anterioridad al 19 de junio de 2014, los que dieron lugar a nuestra investigación, estaba amparado por la inviolabilidad que la Constitución garantiza al jefe del Estado. Inviolabilidad reconocida incluso por la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales ante la demanda que por acoso le interpuso Corina en los tribunales ingleses y que es común dentro del derecho comparado.

Ya, pero no ha respondido a si le parece justo.

Como ciudadano creo que debería exigirse responsabilidad en los delitos comunes, pero siempre después de que hubiera abdicado y una vez relevado por otro jefe del Estado de manera que no se produjera un vacío en la institución.

Viendo esto, ¿cree que es posible sostener eso de que la Justicia es igual para todos?

En igualdad de circunstancias claro que sí. Pero es evidente que determinados cargos, como la Jefatura del Estado, requieren de una especial protección.

¿Qué sentido le ve a la querella que acaban de presentar ahora exmagistrados y exfiscales contra el emérito por cinco delitos fiscales?

La verdad es que le veo poco recorrido. Aunque solo conozco lo que han publicado los medios, por lo declarado sobre el contenido de la misma respecto de la regularización fiscal del emérito por uno de los firmantes, el exmagistrado y antiguo fiscal José Antonio Martín Pallín, he llegado a la conclusión de que el día que en la Universidad explicaron este tema, o él o yo no asistimos a clase. Entiendo que los querellantes deben desconocer que en el curso de nuestra investigación no se abrió causa por ningún delito fiscal porque no los descubrimos. Nos enteramos a la vez que el resto de los ciudadanos, cuando procedió a regularizar sus deudas tributarias. Por lo tanto, la regularización fue correcta y acorde con la excusa absolutoria establecida en el artículo 305 del Código Penal aplicable para todos los españoles, incluido el emérito. Y en cuanto a la afirmación de que han presentado la querella movidos por el interés general… si ellos lo dicen, voy yo y me lo creo enseguida.

¿Sería conveniente, y factible, un cambio legal que eliminara esa inviolabilidad?

No creo que fuera conveniente la eliminación de la inviolabilidad del jefe de Estado. Ahora bien, sí que podría modularse estableciendo, como se hizo durante la Segunda República con la ley de 1933, la posibilidad de un enjuiciamiento cuando se dejará de ejercer la jefatura. Pero esto es más fácil en un sistema político republicano dado que la permanencia en la jefatura es por un tiempo determinado mientras que en una monarquía puede durar hasta la abdicación, si se produce. La prueba es que esta materia no ha sido objeto de modificación alguna dada su dificultad y la necesidad de blindar la jefatura del Estado.

Y los aforamientos, ¿para qué sirven?

En algunos supuestos, para dilatar los procedimientos. En Alicante hemos tenido asuntos donde se han utilizado como chubasqueros: ahora me lo pongo, ahora me lo quito, como decía nuestro admirado Vicente Gimeno. Pienso que, manteniéndose en algunos casos, sería conveniente una disminución de los mismos y una regulación más concreta.

¿Cree que pueden derivarse responsabilidades penales de la negligente gestión que desde los poderes públicos se ha hecho en la dana de Valencia?

Creo que existen en la actualidad varias acciones que derivarán en procedimientos penales y es evidente que, si se prueba que se ha cometido una imprudencia grave en la gestión de esta tragedia, se deberá responder no solo política, sino también penalmente, de las consecuencias producidas por esa negligencia.

Se critica a menudo la judicialización de la política pero, a tenor del nombramiento de un militar como vicepresidente del Consell, ¿se puede hablar ahora de la militarización?

No creo que ese nombramiento suponga una militarización de la vida política, más bien me inclino por pensar que el elegido lo ha sido por sus conocimientos y capacidad para gestionar las consecuencias de la dana. Y no me parece mal que se busque a profesionales ajenos a la política para encomendarles tareas para las que pueden estar mucho más preparados que aquellos que han hecho de la política su profesión y que, a tenor de los resultados, se ve que no son capaces de gestionar medianamente bien los intereses públicos.

¿No sería igual de capaz un civil?

Claro que sí pero, visto lo visto, habrá que buscarlo fuera de la política. Aunque ha habido otras danas, como la de 2019 en la Vega Baja, que se han gestionado correctamente.

Usted siempre ha defendido que no es Justicia la que no es rápida. La sección VII de la Audiencia de Alicante que juzgó supuestas irregularidades en la tramitación del macro vertedero de la Vega Baja ha tardado dos años y medio en dictar la sentencia para concluir al final que no consideraba probado ninguno de los delitos de los que la Fiscalía acusaba. A la vista del fallo, ¿ve justificado tanto retraso?

Nunca. Y este asunto es especialmente escandaloso porque la ley obliga a deliberar y votar las sentencias inmediatamente después de celebrado el juicio. Aunque cuando se trata de un asunto de especial complejidad pueden realizarse esas deliberaciones en varias sesiones, en este caso la última fue en octubre de 2022, según se comunicó a Fiscalía, no dictándose la sentencia hasta dos años después. Pero es que, además, no se puede amparar tal dilación en la complejidad de la causa puesto que las sentencias absolutorias, como es la que nos ocupa, no requieren de una especial motivación que sí la precisan las condenatorias. Y a eso hay que añadir que, habiéndose votado y acordado la absolución de los justiciables hacía dos años, me parece una crueldad que durante este tiempo se les haya tenido en la incertidumbre y en la angustia personal y familiar de no saber si se les iba a condenar o no. Teniendo tan clara la absolución, estaban obligados a adelantar el fallo.

¿Se debería exigir responsabilidades por las demoras injustificadas o con la independencia judicial (casta) hemos topado?

La Ley Orgánica del Poder Judicial considera faltas graves o muy graves, según la entidad, las demoras injustificadas en el dictado de resoluciones, lo que ocurre es que no se suelen denunciar. Quizá sea por eso de la casta de la que habla. Yo en este caso interpondría el pertinente recurso de casación, si procediera, y denunciaría las demoras inaceptables ante CGPJ a los efectos disciplinarios pertinentes.

En otra de las causas desgajadas de Brugal como la anterior, la de las basuras de Orihuela, el Supremo ha anulado las 34 absoluciones que acordó la Audiencia y ha ordenado que el mismo tribunal dicte una nueva sentencia valorando pruebas invalidadas en el juicio, pero uno de los tres miembros del tribunal acusó a la Fiscalía de parcialidad y de actuar a las órdenes del Gobierno. ¿Considera que tras estas manifestaciones puede hacerlo? ¿Cuál sería la solución?

La solución es muy fácil. En todos los supuestos en que un tribunal superior acuerde la anulación de una sentencia absolutoria porque el inferior haya considerado nula una prueba que no lo era, se debe proceder a la celebración de un nuevo juicio en el que, por una elemental garantía de imparcialidad objetiva, la composición de la sala debería ser distinta a la que acordó la absolución.

Pero al margen de que son hechos que datan de hace dos décadas y de que el juicio duró casi un año, no es eso lo que ha resuelto el Supremo.

Espero entonces que, de manera inmediata, el presidente del tribunal proceda a convocar al resto de la sala para que, valorando la prueba que indebidamente declararon nula y en conciencia, resuelvan de nuevo.

¿Y cómo se salva lo del magistrado?, que hasta llegó a ser sancionado por esas manifestaciones.

La única posibilidad es que se proceda a dictar la sentencia por los otros dos miembros del tribunal.

De la veintena de piezas separadas en que se desgajó esta macro causa de corrupción, la mayor que se ha investigado en la provincia coincidiendo precisamente con su etapa al frente de la Fiscalía provincial, solo tres han acabado en condena y con penas muy alejadas de las que pedían las acusaciones. ¿A qué lo atribuye?

Simple y llanamente a que, por fortuna, nuestro sistema requiere de la existencia de una prueba plena que lleve al tribunal a la firme convicción de la culpabilidad de los acusados. Ante la duda, siempre debe acordarse la absolución.

Al margen de que probar la corrupción no sea fácil, hay quien no deja de achacarlo a que la instrucción dejó mucho que desear.

No estoy de acuerdo. La prueba es que el Supremo ha validado de manera absoluta todo lo investigado. Pero no hay que perder de vista que las sentencias condenatorias. a diferencia de las absolutorias, requieren de un trabajo extra por parte de los magistrados que las dictan.

Además de eso, ¿los macro procesos son operativos?

Creo que no. Se debe huir de ellos en la medida de lo posible.

¿Habría mejores resultados si la Justicia contara con los mismos medios que la Agencia Tributaria?

No tengo la más mínima duda, como tampoco de que si existiera un sistema en que la inspección de los tribunales actuara con mayor rigurosidad a la hora de controlar el ejercicio de la función de los jueces, sancionando con el máximo rigor los incumplimientos, mejorarían mucho los resultados.

Cambiando de tema, ¿qué opina de la Ley de amnistía?

La Ley de amnistía no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico y debe declararse inconstitucional. El argumento que esgrimen algunos para justificarla de que no está expresamente prohibida por la Constitución no puede aceptarse, porque es evidente que dentro del derecho de gracia, el constituyente solo quiso mantener los indultos particulares, prohibiendo expresamente los generales. Pero es que además vulnera el principio de igualdad y de seguridad jurídica, como afirmó el Supremo al plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional, quien en definitiva será el que decida. Si acuerda que cabe dentro de la Constitución, nos parezca bien, mal o regular, habrá que acatarlo. Ahora bien, no comparto el criterio del Supremo de que de aplicarse esta ley deba excluirse el delito de malversación. Basta la mera lectura del ámbito de aplicación para llegar a tal conclusión.

¿Qué piensa del proceso a Begoña Gómez?

Por lo que he leído en los medios, y en lo que se refiere únicamente al aspecto penal, sin entrar en lo ético o lo estético, la instrucción del juez Peinado se asemeja más a una inquisición general, prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, que a una instrucción, también televisada en directo, dirigida a la investigación de un delito concreto.

¿Habría que fiscalizar en este caso y en muchos otros la acción popular para evitar que asociaciones ultras como Manos Limpias o la Fundación Foro Libertad y Alternativa la utilicen de un modo espurio ante los tribunales?

En algunos supuestos, yo diría que la inmensa mayoría, la acción popular se convierte en un verdadero cáncer del procedimiento. Y debería regularse de manera mucho más restrictiva porque, amén de entorpecer, en muchas ocasiones los intereses que persiguen no tienen nada que ver ni con la Justicia ni con el descubrimiento de la verdad.