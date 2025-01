A juicio dos jóvenes de Elche por asesinar al padrastro de uno de ellos para robarle

Un jurado popular enjuiciará a dos jóvenes acusados de asesinar a puñaladas y con una piedra al padrastro de uno de ellos en Elche para robarle dinero e intentar huir a Francia para emprender una nueva vida, planes que frustró la Policía al detenerles en Tarragona con el coche del fallecido. La víctima del crimen, ocurrido en septiembre de 2023, era Manuel, un jubilado de 69 años que trabajó como mancebo en una farmacia del centro de Elche.

La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el abogado Aitor Prieto Razquin en nombre de la mujer del fallecido y madre de uno de los procesados, solicitan penas que suman algo más de 65 años de prisión para los acusados por delitos de asesinato con alevosía, robo con violencia en casa habitada, estafa, robo de uso de vehículo y conducción sin permiso.

Además de las penas de cárcel, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen a la esposa de la víctima con 110.000 euros, importe que le acusación particular eleva a 145.000 euros. El juzgado de Instrucción número 5 de Elche ha celebrado esta semana la audiencia preliminar prevista en el procedimiento del jurado y las acusaciones han confirmado sus escritos de conclusiones provisionales solicitando la apertura de juicio y no han solicitado nuevas pruebas.

Mala convivencia

De acuerdo al relato recogido en los escritos de las acusaciones, uno de los acusados, Carlos L., era hijastro de la víctima del crimen y ambos convivían solos en un domicilio de Elche. La convivencia no era buena debido a la conducta de Carlos, que ya contaba con antecedentes, y Manuel no le dejaba las llaves de la casa, por lo que solo podía acceder cuando él estaba dentro. Asimismo, la víctima tuvo que poner incluso un candado en una puerta del interior de la casa para que Carlos no pudiera acceder a todas las dependencias y también le puso un papel pegado en la nevera donde le indicaba las reglas que tenía que respetar, como la prohibición de llevar objetos robados a la casa o ingerir drogas.

Momento de la detención de los dos jóvenes, esposados en el suelo, cuando trataban de huir a Francia. / INFORMACIÓN

Los hechos sucedieron en septiembre de 2023. Los dos acusados, que entonces tenían 19 y 21 años y se conocían desde hacía dos años, planearon asaltar a la víctima y matarlo al creer que guardaba en su casa una cantidad importante de dinero, entre 10.000 y 20.000 euros.

La tarde del 17 de septiembre de 2023, siempre según las acusaciones, los dos jóvenes encausados acudieron al portal de la vivienda de Manuel con la intención de matarlo y facilitar así el robo de dinero y otras pertenencias de la víctima en su domicilio. Uno de ellos, Iván S., se llevó una piedra de grandes dimensiones que pesaba 1,6 kilos y el hijastro cogió previamente de la casa un cuchillo de cocina con una hoja de 20,5 centímetros y se lo entregó a su cómplice.

La víctima solía regresar tarde de pasear con su hermana y los jóvenes le esperaron hasta que Manuel llegó sobre las diez y media de la noche. Mientras que Iván se escondió dentro en un segundo portal, Carlos esperó fuera a su padrastro. Una vez llegó la víctima accedió al inmueble sin sospechar nada de lo que iba a ocurrir instantes después y tranquilo porque le acompañaba el hijo de su esposa.

Golpeado en la cabeza con una piedra

Unos segundos más tarde, Iván le atacó de forma sorpresiva por la espalda y le golpeó varias veces con la piedra en la cabeza, según las acusaciones. La víctima cayó al suelo de forma fulminante y como seguía moviéndose le asestó varias cuchilladas en el cuello.

El hijastro cogió entonces las llaves de la casa del bolsillo de Manuel y entre los dos acusados subieron a la vivienda a la víctima, que estaba desvanecida y herida. A continuación dejaron el cuerpo de Manuel aún con vida en la entrada de la casa y procedieron a limpiar los restos de sangre del portal y la escalera. Mientras estaban limpiando Carlos se dio cuenta de que su padrastro aún seguía vivo, por lo que le propinó varias cuchilladas más en el cuello y falleció, según sostienen la Fiscalía y la acusación particular.

La Policía traslada a los dos acusados del crimen en Elche. / INFORMACIÓN

La causa de la muerte fue una hemorragia aguda. Presentaba cinco lesiones en el cráneo y ocho puñaladas en el cuello, así como una herida incisa en una mano. Para el abogado de la acusación particular, los acusados se ensañaron con la víctima. Según el escrito presentado por Aitor Prieto, con la reiteración de los ataques los acusados, "de forma consciente y voluntaria, causaron en la víctima un dolor y un sufrimiento que en modo alguno era necesario para lograr el fin último que perseguían, nada más y nada menos que causarle la muerte".

Los acusados taparon el cuerpo con una manta, robaron la cartera de la víctima con dinero y tarjetas y huyeron en el coche del fallecido. Emprendieron viaje a Francia y en el trayecto realizaron varias paradas y usaron tarjetas del fallecido. La Policía les detuvo la mañana del 18 de septiembre en el aparcamiento de un centro comercial de Tarragona.