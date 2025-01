Defensa confirma el retiro de Jacobo, el agente en silla de ruedas que quiere seguir en la Guardia Civil

El guardia civil Jacobo Barchín, en silla de ruedas por una lesión medular tras un accidente con su bicicleta en Mutxamel en 2020, seguirá sin poder cumplir su sueño de seguir trabajando en el Instituto Armado en un puesto adaptado a su discapacidad. Esta semana, el Ministerio de Defensa ha desestimado el recurso potestativo de reposición que presentó ante la ministra después de que el pasado octubre le comunicaran el pase a retiro por inutilidad para el servicio.

Jacobo, que estaba destinado en El Campello y se considera una persona válida y útil, confía ahora en la vía judicial y a través de los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) acudirá al Contencioso Administrativo para que se le reconozca su derecho a continuar como miembro de la Guardia Civil en un puesto de trabajo adaptado.

Además de este problema, Jacobo tiene ahora uno añadido porque lleva tres meses sin recibir ingresos, ya que la Seguridad Social aún no ha resuelto su solicitud de incapacidad y la cuantía de la pensión que debe percibir. La Guardia Civil le pagó en octubre la última nómina y desde entonces no tiene ingresos.

Jacobo camina con un andador junto a su esposa el día de su boda. / CEDIDA

Según Jacobo, cuando le comunicaron en octubre el pase a retiro acudieron al Congreso y al Senado, donde se reunieron con varios grupos y todos coincidían en señalar que era una injusticia. Unos días más tarde, según explica en un vídeo difundido por la AUGC, "nos piden que antes de recurrir a la vía judicial interpongamos un recurso de reposición ante la ministra de Defensa porque hay voluntad política de enmendar ese error y tienen intención de dictar una resolución favorable".

Tomadura de pelo

Sin embargo, el agente añade que "nos han vuelto a tomar el pelo" y este pasado lunes recibió la contestación desestimándolo.

Para Jacobo Barchín, "lo de la igualdad y la inclusión queda muy bonito, pero luego a la hora de la verdad queda en nada de nada, en papel mojado, en palabras vacías y en panfletismo barato".

El agente no entiende "por qué a mí no se me adapta el puesto de trabajo en la Guardia Civil, cuando hay una usuaria en silla de ruedas en el Ejército de Tierra que sí se le adaptó el puesto de trabajo". Por ello se pregunta si "hace unos años éramos más inclusivos que ahora".

Jacobo señala también en el vídeo que "los principios, los valores y la dignidad de una persona no se puede comprar con dinero. Y eso está por encima de todo. Las mayores barreras que nos encontramos las personas con discapacidad cada día no son las físicas, ni el entorno, son las barreras mentales de las personas que deciden este tipo de cosas y de las propias instituciones, que son las más trabas nos ponen en nuestro día a día".

Jacobo padece una disminución de fuerza y sensibilidad de cintura para abajo, pero puede caminar con la ayuda de una órtesis y un andador. Pese a este nuevo revés, afirma que seguirá peleando y luchando hasta el final.