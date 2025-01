Un expresidente del Benidorm C. F. se declara culpable de una estafa

Defensas y acusaciones alcanzaron este lunes un acuerdo en un juicio por estafa la que se sentaba en el banquillo el expresidente del Benidorm Club de Fútbol Jaime Inocencio Doménech, junto a otros dos acusados, por la venta de una de sus sociedades. Operaciones que se remontan al año 2008 y por las que los querellantes reclamaban cantidades cercanas a los 700.000 euros y que han podido cobrar al cerrar la conformidad. Los procesados estaban acusados de tres delitos de estafa y uno de apropiación indebida. En la misma sala se dictó una sentencia in voce imponiendo penas de al menos cuatro meses de prisión, al aplicar atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño.

Los hechos se remontan a enero de 2008 uno de los encausados, también empresario, compró participaciones sociales de una firma de la víctima. En la operación se pactó que parte del dinero de esa compra se abonara con un pagaré que vencía en abril del mismo año y que, en caso de no disponer de fondos en el momento del vencimiento y, por tanto, no abonar el precio totalmente, se suspendía la operación.

La Fiscalía sostenía que el pagaré no fue abonado, por lo que la compraventa de participaciones no llegó a ser oficial. Doménech, junto a los otros dos acusados, admitió que realizó operaciones empresariales para las que no estaba facultado, como la venta de acciones, sabiendo que no las podía transmitir, o la cesión de la gestión de un hotel en El Albir (l'Alfàs del Pi), pese a que no podía disponer del mismo.

Sentencia firme

La Sección Tercera de la Audiencia de Alicante ha dictado una sentencia in voce tras formalizar el acuerdo por el que los acusados se han declarado culpables. Por este motivo, el fallo es firme y contra él no cabe recurso alguno, según las fuentes consultadas por este diario. El tribunal se ha mostrado favorable a suspender la condena a los acusados, por lo que ninguno de ellos deberá ingresar en prisión.

El que fuera presidente del Benidorm CF hasta el año 2010 ya contaba con otra condena por estafa en las operaciones por la compra de cuatro edificios, (dos en Benidorm, uno en La Nucía y otro en Guardamar).