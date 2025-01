Cárcel para un hombre que embistió con su coche a un peatón en un paso de cebra en Elda

Detuvo su coche en el paso de cebra y, cuando el peatón estaba cruzando, aceleró de manera repentina y lo embistió. El acusado de este arrollamiento en una calle de Elda se declaró culpable de estos hechos en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Alicante. La Fiscalía y la defensa pactaron penas que suman cuatro años y medio de cárcel por los delitos de conducción temeraria y omisión de deber de socorro. Una pena que ahora deberá fijar la Sección Décima cuando dicte sentencia y que conllevaría el ingreso en prisión del procesado que, además tenía el permiso de conducir retirado cuando ocurrieron los hechos por otros delitos relacionados con la seguridad vial.

El atropello tuvo lugar la madrugada del 9 de abril de 2022 en una calle de Elda. La víctima declaró ayer en el juicio que ni siquiera vio a la persona que le atropelló. Mientras estaba cruzando la calle, el coche se le echó encima mientras las luces le deslumbraban y quedó inconsciente en el suelo. Como consecuencia del impacto, salió disparado a varios metros de distancia y sufrió diversas lesiones de las que tardó 45 días en recuperarse.

Ni el conductor, ni la víctima se conocían de nada. De hecho, aseguró que ayer en el juicio era la primera vez que le veía. Fueron las imágenes de las cámaras de seguridad las que permitieron a la Policía identificar al autor del atropello. Según detalla el Ministerio Público en su escrito de acusación, las imágenes muestran cómo el peatón va caminando por la acera y el conductor reduce la marcha al ver que se aproximaba al paso de cebra. Es en el momento en que empieza a cruzar, cuando súbitamente acelera y arrolla a la víctima. Por este motivo, la Fiscalía acusaba inicialmente de un delito de intento de asesinato, considerando que el procesado tenía intención de matar a la víctima por lo que se pedían ocho años de cárcel. Sin embargo, el propio fiscal admitió en su informe que la participación del acusado estaba clara, pero no su ánimo de matar, motivo por el que rebajó tras alcanzar el acuerdo.

Cámaras

Inicialmente, el procesado había estado negando cualquier tipo de relación con el accidente. Las imágenes de las cámaras no eran la única prueba. La Policía pudo localizar restos biológicos de la víctima en el coche, como sus huellas.

Al inicio del juicio, la defensa manifestó la voluntad de llegar a un acuerdo; y el propio procesado admitió que era la persona que estaba conduciendo aquella noche. Un acuerdo que posibilitó que se pudiera llegar a un acuerdo entre las partes. La versión del acusado es que no tenía intención de atropellar a nadie, sino que perdió el control del coche, mientras trataba de dar un susto a la persona que estaba cruzando.

El acusado tenía antecedentes por conducir sin permiso y además se había comprado el vehículo recientemente, aunque estaba a nombre de su madre. La investigación apunta a que el procesado pudo haber estado esa tarde conduciendo a altas velocidades por el centro del municipio, donde habría tenido otros altercados. Además, las cámaras de una gasolinera también habían captado al procesado repostando combustible poco antes del atropello y en las proximidades del lugar al accidente.

La Fiscalía le acusa de un delito de conducción temeraria por el que le pide una pena de tres años y medio de cárcel; así como otro año más por omisión del deber de socorro. Al estar acusado de intento de asesinato, no se le podía imputar el otro delito, ya que, si no había intención de matar, difícilmente se le podían reclamar responsabilidad penal por no asistir a la víctima. El Ministerio Público considera que el procesado dejó a su víctima tirada en el suelo en situación de desamparo tras embestirle con el coche. La Fiscalía ha encontrado los hechos lo suficientemente graves como para reclamar unas penas que conllevaran el ingreso en prisión del acusado, pese a la rebaja de las penas. Asimismo se le reclama el pago de una multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros (en total 2.160 euros).

La defensa se adhirió a las penas reclamadas por el fiscal en su informe de conclusiones finales. El procesado, que se encuentra en libertad provisional por estos hechos, ha declinado ejercer su derecho a la última palabra al final del juicio, que ha quedado visto para sentencia.

Estadística de delitos

La última memoria de la Fiscalía de Alicante refleja que durante 2023 se cometieron más de un centenar de delitos de conducción temeraria en la provincia. De ellos, se incoaron 77 diligencias previas; y otros 52 por diligencias urgentes. El delito más habitual al volante en la provincia de Alicante son los que se comente por la conducción bajo los efectos del alcohol o de drogas: 730 por diligencias previas; y un total de 2.506 por diligencias urgentes. Un total de 1.673 conductores fueron sorprendidos sin permiso.