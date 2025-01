Sanguino defiende ante el juez las contrataciones del Teatro Principal de Alicante

El exdirector del Teatro Principal Paco Sanguino defendió este miércoles ante el juez las contrataciones del auditorio y respaldó la labor llevada a cabo por la actual directora en funciones e investigada en esta causa, María Dolores Padilla. Sanguino compareció como testigo ante el juez que investiga las contrataciones de los montadores y azafatas en el auditorio.

La citación se produjo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para que aclarara cuáles eran las funciones de Padilla mientras Sanguino llevaba la dirección del teatro, cargo en el que estuvo hasta 2019. Según sus explicaciones, había un reparto de funciones y, mientras él se ocupaba de los contratos artísticos, Padilla se ocupaba de otros ligados a labores administrativas, aspectos en los que estaban incluidos los contratos ahora investigados.

La Fiscalía sostiene que los citados contratos de montadores y azafatas tendrían que haberse regido por la Ley de Contratos del Estado, ya que a partir del año 2018 la comunidad de propietarios del Teatro pasó a tener una participación mayormente pública al integrarse la Generalitat Valenciana. Estos contratos se dieron a diferentes empresas pero ligadas a la misma persona.

Padilla ha venido sosteniendo que era una trabajadora sin capacidad para contratar nada y que todas las cuentas presentadas al Consejo de Gobierno y la Junta General se aprobaron sin que nadie pusiera reparos o pegas a su gestión. Una versión que ha respaldado Sanguino.

Según explicó Sanguino, se firmaban más de 400 contratos al año relacionados con la gestión del auditorio, tanto artísticos como administrativos y sin contar con ningún tipo de asesoramiento externo o asesoría jurídica. Unas explicaciones que van en la línea de lo que manifestó Padilla, quien sostenía que era la manera en la que se había funcionado siempre y sin que hubieran recibido indicación para cambiar la operativa. En esta misma línea, Sanguino dijo al magistrado que les llegaron a nombrar a un jefe de administración, aunque no llegó el nombre, que no cambió la forma de operar.

Sin decisiones unilaterales

Sanguino defendió la labor de su compañera en el Teatro Principal, subrayando que ella no tomaba decisiones unilaterales sobre los contratos. Sanguino fue preguntado por el momento de la entrada de la Generalitat cuanto entró en el capital social del teatro y manifestó que él no sabe a qué se destinó en dinero, aunque no pasó por las manos del teatro. Del mismo modo, también manifestó que desconocía el porqué no se había nombrado un gerente tras su marcha.

El procedimiento judicial se puso en marcha tras dos denuncias que se presentaron en días diferentes y ante instancias distintas para que se investigaran las presuntas irregularidades. Los denunciantes están personados en la causa como acusación particular. Según los datos aportados en la denuncia, las cantidades gastadas en estos servicios adjudicados sin contrato ascienden a 195.197 euros en 2019; 161.249 euros en 2021; y 180.000 euros en 2022. Tras la citación de Sanguino se deberá decidir si se llaman a declarar a nuevos testigos o se archiva el procedimiento.