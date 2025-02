Juicio por violación en los baños de una discoteca de Alicante: «Acaban de abusar de mi»

La Audiencia Provincial sentó este miércoles en el banquillo a un acusado de violar en los baños de una discoteca de Alicante a una joven de 16 años con la que estuvo bailando en el mismo local. Un juicio en el que acusado y víctima ofrecieron una versión diametralmente opuesta de lo ocurrido y en el que la Fiscalía reclamaba una pena de cinco años de prisión por un delito de agresión sexual, petición que mantuvo al final de la vista. En el juicio se procedió al visionado de varios vídeos en el que los dos estaban bailando antes de que ocurriera la supuesta agresión sexual y por los que fue preguntada la denunciante. «Al principio estaba bien bailando con él. Luego empezó a ponerse baboso y a tocarme y traté de apartarme», aseguró.

Los hechos ocurrieron la noche del 4 de septiembre de 2021 en una discoteca de la zona del puerto de Alicante, donde la víctima había en compañía de varias amigas para pasar una noche de fiesta. La joven admitió que estuvo bailando con el acusado pero que acabó tratando de poner distancia cuando empezó a tratar de meterle mano en sus partes íntimas. Ambos tenían sus respectivos teléfonos porque antes de que ocurriera la agresión sexual habían quedado en enviarse unas fotos de esa noche.

Según su testimonio, cuando ella se marchó al cuarto de baño, el acusado la siguió hasta allí, cerrando la puerta con pestillo y se abalanzó sobre ella penetrándola vaginalmente. «Yo me quedé bloqueada, en shock. No sabía qué hacer», aseguró, manteniendo que ya le había manifestado varias veces que no quería tener relaciones sexuales con él. «No hablaba nada de español, por lo que no dijo nada cuando se metió en el baño», declaró.

La joven relató que al terminar el acusado se marchó y ella se quedó en el baño tratando de asimilar lo ocurrido. Cuando salió una conocida le preguntó qué le pasaba y ella respondió «acaban de abusar de mi» y le pidió que no dejara al acusado acercarse a ella. En un principio, señaló que no quiso decir nada al personal de seguridad del local, pero finalmente llamó a su exnovio para contarle lo que había pasado. Este se puso en contacto para pedirle explicaciones. La víctima aseguró que después estuvo recibiendo llamadas tanto del acusado como de personas de su entorno para presionarla para que retirara la denuncia. La joven aseguró que no quería indemnización alguna, «solo que se haga Justicia».

Versiones opuestas

La versión es diametralmente opuesta a la del acusado que aseguró que se había tratado de una relación consentida. El procesado señaló que había sido ella la que había propuesto ir al cuarto de baño para tener relaciones sexuales y que más tarde había querido ir una segunda vez. Según explicó, recibió una llamada del novio para recriminarle que hubiera estado bailando con su pareja y achacó a las llamadas que luego hizo a la víctima a que quiso pedirle explicaciones . El sospechoso fue detenido en Elche por la Policía Nacional tras la denuncia, aunque se encuentra desde entonces en libertad provisional. En el momento del arresto, se intervino el teléfono móvil donde se encontraban los vídeos que luego se visionaron en la vista.

Durante el juicio ha sido expulsada de la sala una amiga de la víctima a quien el tribunal había llamado la atención por sus gestos y expresiones mientras estaba declarando el acusado. La joven se ha marchado de la sala dando un portazo mientras gritaba «los violadores a la cárcel».

Tanto la Fiscalía como la acusación particular mantuvieron al final de la vista oral los cargos por agresión sexual al procesado, apoyándose en el testimonio de la víctima que consideraron coherente y que se ha mantenido a lo largo de todo el procedimiento y desvincularon el contenido de los vídeos de cualquier consentimiento para tener la relación. Por su parte, la defensa, el abogado Joaquín de Lacy, pidió la libre absolución incidiendo en contradicciones en los testimonios de las amigas de la víctima, que ni siquiera habían conseguido situar el momento de la supuesta violación.

Siete juicios durante una semana en la Audiencia

El incremento de los delitos sexuales en la provincia de Alicante viene a ser una constante, con unas estadísticas por parte del Ministerio del Interior donde se superan el millar de casos anuales. La Audiencia de Alicante ha tenido esta semana una buena constatación de este hecho con un total de siete juicios señalados durante la semana por delitos sexuales, cuatro de ellos el mismo día. Se trata de casos distintos y sin relación entre sí o similitudes entre sí.

Este miércoles, mientras un tribunal enjuiciaba el caso por agresión sexual en los baños de una discoteca del puerto de Alicante; en otra sala se sentaba en el banquillo un acusado de acercarse a un grupo de jóvenes para proponerles practicar sexo oral cuando se encontraban en un parque público de una localidad de El Comtat en agosto de 2022. Uno de ellos era un menor de 14 años. Ante su negativa, el procesado les habría tocado superficialmente los genitales. Por este delito, el fiscal le pide cuatro años por tres delitos de abuso sexual.

El martes había señalados hasta cuatro procesos distintos la misma mañana, pero dos de ellos tuvieron que suspenderse y en otro hubo un principio de conformidad entre las partes. En uno de ellos, se sentaba en el banquillo un acusado de abusar de la hija de su compañera sentimental durante nueve años en los distintos domicilios en los que estuvieron conviviendo en la comarca de la Marina Alta. Los hechos habrían comenzado en 2006, cuando la víctima tenía entre 5 y 6 años, primero tocamientos. A partir de que esta cumplió doce años, la habría forzado sexualmente. En el otro juicio, donde se negociaba un acuerdo, el dueño de una tienda estaba acusado de abusar de una empleada en marzo de 2022 en Benidorm mientras estaban en un descanso en un sofá del local. El acusado admitió los hechos y la pena que se pide quedó pendiente de concretarse cuando se pagara la indemnización. Los otros dos casos fueron de un hombre a su pareja en un caso de violencia machista; y otra agresión sexual en una fiesta en Alicante.