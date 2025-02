El CPGJ convoca la presidencia de la Audiencia de Alicante sin cubrir la del TSJ

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado el pistoletazo de salida para cubrir la plaza de la presidencia de la Audiencia Provincial de Alicante, cuyo mandato está caducado desde hace tres años. Actualmente, el puesto lo ocupa de manera interina el magistrado Juan Carlos Cerón quien además es uno de los cuatro candidatos que optan a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV). Precisamente, este nombramiento en el pleno de ayer quedó nuevamente sobre la mesa por la falta de acuerdo en las negociaciones entre el sector conservador y progresista. Este órgano tenía que decidir en la misma sesión sobre un total de 44 cargos al frente de órganos judiciales de todo el territorio nacional.

El desbloqueo que permitió renovar en junio el órgano de gobierno de los jueces ha permitido poner en marcha el proceso para desbloquear 98 nombramientos pendientes en los tribunales españoles y, desde entonces, se están realizando convocatorias maratonianas para cubrirlos. El pleno del CGPJ tenía ayer sobre la mesa 44 nombramientos, con acuerdo en unos 36 cargos de ellos. Sin embargo, este acuerdo se rompió horas antes de la convocatoria, dejando estos puntos fuera del orden del día. Es la segunda vez en las últimas semanas en que se retira este bloque de nombramientos.

En cambio, el pleno sí que acordó anunciar la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para cubrir las vacantes al frente de un total de once Audiencias en toda España, incluida la alicantina. Junto a esta, se convocan también las de Jaén, Las Palmas, Lleida, Málaga, Ourense, Palencia, Pontevedra, Segovia, Sevilla y Soria. Una vez que el proceso se publique en el BOE, se abrirá un proceso que suele de ser de 20 días naturales para presentar candidaturas.

Una de las mayores incógnitas es qué ocurrirá con la presidencia de la Audiencia de Alicante, ya que su futuro está condicionado a cuál sea el resultado de la presidencia del TSJ valenciano, a la que también aspira Cerón. Todo dependerá de si el magistrado sale o no elegido en València, puesto que, en caso contrario, también puede optar a un nuevo mandato al frente de la Audiencia. Hasta que no se aclare si seguirá o no en Alicante, no hay candidatos claros para sucederle. El panorama podría aclararse en función que ocurra en el pleno del CGPJ de la próxima semana y si finalmente se alcanza un acuerdo.

Busca de un pacto conjunto

Entre los 44 nombramientos que forman parte del paquete de negociación, están las presidencias de la Audiencia Nacional y varias de sus secciones, así como las de los TSJ de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Cataluña, además de la Comunidad Valenciana. Dado que los nombramientos se están negociando en bloque, el resultado depende de que el reparto que deje satisfecha a progresistas y conservadores. La aplicación de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia y el nuevo programa informático con el que van a trabajar los juzgados de la Comunidad Valenciana van a ser dos de las claves del próximo mandato que se está debatiendo.

Cerón tomó posesión como presidente de la Audiencia alicantina a comienzos del año 2017 para un mandato de cinco años. Llegaba para relevar a Vicente Magro al frente de este órgano judicial tras el nombramiento de este último para el Tribunal Supremo. El proceso para elegir nuevo presidente en la Audiencia alicantina tenía que haberse puesto en marcha en 2022, pero ha estado paralizado hasta ahora.

Pilar de la Oliva

Por su parte, la presidencia del TSJ valenciano está pendiente de renovación desde 2021. Tras dos mandatos de Pilar de la Oliva, la magistrada se jubiló a comienzos de año. Mientras se resuelve el proceso para designar a su sucesor, Manuel Baeza, que preside la sala de lo Contencioso, es el presidente en funciones y uno de los candidatos al puesto. Las otras dos aspirantes son también valencianas, María Dolores Hernández Rueda y Carolina Rius. Se da la circunstancia de que la primera de ellas fue recientemente designada jefa del servicio de Inspección del CGPJ, pero ha mantenido su candidatura. También Baeza opta a la presidencia de la sección en la que actualmente trabaja. Por ello, no se descarta que Cerón intente también renovar en la Audiencia por si no consiguiera el TSJ. Todas las opciones están abiertas.

Suscríbete para seguir leyendo