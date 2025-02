Acepta dos años por abusar de un menor en Altea al que conoció en un chat

Un acusado de mantener relaciones sexuales con un menor de catorce años aceptó este lunes una pena de dos años de prisión en un juicio que se cerró con una conformidad en la Audiencia Provincial de Alicante. La Fiscalía pedía una pena de doce años de cárcel que se ha visto reducida tras el acuerdo al entender que hay atenuantes por dilaciones indebidas, ya que los hechos ocurrieron en el año 2018; así como de reparación del daño, puesto que el procesado ya ha pagado 2.000 euros de indemnización a la víctima y se compromete a abonar otros 10.000 más en el plazo de un mes.

Los hechos ocurrieron el 9 de julio de 2018, fecha en la que el acusado contactó con la víctima a través de un chat de Internet para mantener relaciones sexuales. Entre ellos no había ninguna relación anterior más que la de haberse conocido a través de la aplicación. Ambos ya habían tenido previamente varias conversaciones otros días y finalmente quedaron en casa de los padres del menor para ello, en el término municipal de Altea.

El acusado, que estaba defendido por el abogado Francisco González, se enfrentaba a una pena de doce años de cárcel por haber hecho la proposición de relaciones sexuales a un menor de edad; así como por el hecho de haber mantenido ese contacto, en el que se consumó el acto. Sin embargo, en el juicio se ha cerrado un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular ejercida por los padres de la víctima. La pena se ha bajado con la conformidad hasta los dos años de prisión, en un acuerdo en el que han estado de acuerdo todas las partes. El procesado se ha declarado culpable y ha admitido los hechos que se le imputaban.

Sentencia firme

Tras esta confesión, las partes han considerado innecesario el resto de la vista y han renunciado a la comparecencia del resto de los testigos. Ni siquiera la víctima ha tenido que testificar. Todos se han adherido a la pena solicitada por el Ministerio Público y la sentencia se ha dictado in voce, con lo que ya es firme y contra ella no cabe recurso.

El tribunal se ha mostrado favorable a suspender al acusado la pena, por lo que no tendrá que ingresar en prisión. Todo está condicionado a que no vuelva a delinquir durante este tiempo. El fallo impone otras restricciones como una orden de alejamiento por el que no podrá contactar ni acercarse al menor; así como la inhabilitación para ejercer profesiones que supongan el contacto con menores de edad al menos durante tres años. Aunque ya ha pagado 2.000 euros de la indemnización, el acusado se ha comprometido a abonar en menos de un mes otros 10.000 euros en compensación por daños morales.