Una víctima de violencia machista: «La Guardia Civil me dijo que no saliera de casa para que mi marido no me matara»

«La Guardia Civil me pidió que no saliera de casa para que mi marido no me matara». Así explicó ayer en el juicio la víctima de un caso de violencia de género que conmocionó a la ciudad de Alicante el pasado septiembre el estado de miedo y de tensión que atravesaba en aquellos días. El hombre fue arrestado por pegar fuego a una furgoneta en Alicante el pasado 11 de septiembre pensando que su mujer estaba dentro. Ayer se sentó en el banquillo por los continuos quebrantamientos y del acoso a la víctima, que se negaba a cogerle el teléfono. La mujer recibió este aviso de la Benemérita a raíz de que el procesado recibiera el alta de la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Sant Joan donde estaba ingresado. En el juicio, declaró protegida por un biombo para no tener contacto visual con su marido.

Este es el primero de los procesos judiciales que tiene por delante, ya que aún tiene pendientes otros por el incendio de la furgoneta y por los presuntos malos tratos que sufrió la víctima y que todavía no de han celebrado. Se le acusa de, a pesar de tener una orden de alejamiento, contactar con el entorno de la víctima para hacerle llegar sus mensajes. La orden de alejamiento se puso a finales de agosto de 2024, una vez que la víctima se decidió a denunciar los años de presuntos malos tratos físicos y psicológicos que venía sufriendo y agravados por la adicción de su marido a las drogas.

Penas solicitadas

En este proceso, la Fiscalía reclama 16 meses de prisión por el hostigamiento del acusado hacia su exmujer durante esos meses. La acusación particular que ejerce la víctima reclama tres años de cárcel. El procesado, que está en prisión desde que fue arrestado por estos hechos, ha alegado que sufría un trastorno mental y no sabía lo que hacía. «En aquella época, ella me había echado de casa y entré en u bucle de drogadicción en el que perdí la cabeza», aseguró en el juicio que se celebró en un juzgado de lo Penal de Alicante. «Había dejado la medicación y no sabía lo que hacía», explicó.

Durante aquellos meses, varios de sus allegados llegaron a recibir llamadas o visitas por sorpresa del acusado en las que les decía fuera de sí que su exmujer estaba acostándose con todo el mundo. Aunque la realidad es que la víctima permanecía encerrada en una vivienda en San Vicente del Raspeig por temor a lo que su marido podía hacerla si la cogía por la calle. Los testigos han confirmado que durante esos días el acusado estaba fuera de sí y estaban preocupados de que algo pudiera ocurrirle a la víctima.

De hecho, el día de su detención, el procesado había pegado fuego a una furgoneta que estaba aparcada en un descampado en el Bulevar del Pla de Alicante cuando se le metió en la cabeza que su mujer estaba dentro manteniendo relaciones sexuales con otra persona. Ni la mujer estaba en la furgoneta, ni tenía nada que ver con el vehículo. Aunque las acusaciones pusieron el énfasis en que el vehículo se encontraba a 700 metros en línea recta de la casa de la madre de la víctima y que probablemente con el incendio estaba tratando de mandarle un mensaje. La mujer aseguró que en aquellos días ni siquiera iba a casa de su madre porque estaba segura de que él estaría por la zona acechándola. En aquellos momentos de su protección se hacía cargo la Guardia Civil y, según dijo, los agentes le aconsejaron que permaneciera dentro de su demarcación para garantizar su seguridad.

El juicio se ha centrado en la imputabilidad del acusado y si puede afrontar un juicio por su estado mental. Los informes forenses concluían que el procesado sufrió un brote psicótico asociado al consumo de cocaína. Sin embargo, a pesar de este diagnóstico los peritos señalan que estos síntomas pueden ser una atenuante, pero no anulaban totalmente sus facultades mentales. Presentaba un cuadro de celos exagerado, pero los psiquiatras señalaron que no sufría delirios. Las acusaciones sostienen que el acusado es consciente de lo que hace y que pese a su enfermedad mental debe responder penalmente de estos delitos. En este sentido, también reclamaron medidas de libertad vigilada que garanticen que sigue el tratamiento médico una vez cumpla la pena.

Llamadas al entorno de la víctima

La víctima aseguró que, a pesar de la orden de alejamiento, el acusado siguió intentando contactar con ella. En lugar de llamarla, lo que hacía era ponerse en contacto con personas allegadas para garantizar que recibía su mensaje. Entre ellas, a su hija, al hermano de la víctima y a un tío del propio acusado. A todos ellos les trasladaba sus delirios de que ella le estaba engañando con otras personas.

El procesado sostuvo que no tenía intención de contactar con la víctima, ni quebrantar la orden de alejamiento, sino de hablar con las personas con las que contactó de lo que le estaba pasando. El abogado José Manuel Alamán planteó que precisamente los delirios alejados de la realidad del acusado confirmaban que el acusado actuó a causa de su enfermedad mental y que si se garantizaba que recibía tratamiento médico no existía riesgo alguno. Al final del juicio planteó la puesta en libertad del acusado, pero la magistrada lo ha mantenido en prisión, según indicaron a este diario fuentes cercanas al caso.

