El juzgado no aprecia prevaricación en los contratos del Teatro Principal de Alicante y archiva el caso

El juzgado de Instrucción número 4 de Alicante ha decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por presuntas irregularidades en las contrataciones de montadores y azafatas en el Teatro Principal. El magistrado no considera que la actual directora en funciones del Teatro Principal, María Dolores Padilla, cometiera un delito de prevaricación administrativa en los contratos realizados.

El juez, con los datos aportados por los denunciantes y las declaraciones prestadas por testigos, no aprecia prevaricación por falta de competencia pese a fraccionarse el gasto para no superar el límite de 15.000 euros previsto en las adjudicaciones directas, ni que Padilla, defendida en la causa por Ignacio Gally, se dejara guiar en las contrataciones por "motivos espurios, arbitrarios o caprichosos", según se recoge en el auto de archivo notificado este viernes por el juzgado, que puede ser recurrido.

El magistrado analiza en su resolución las declaraciones prestadas por los denunciantes -dos personas contratadas para realizar trabajos en el Principal-, el exdirector Francisco José Sanguino y la secretaria de actas de la comunidad de bienes del Teatro y no aprecia indicios de que María Dolores Padilla actuara en las contrataciones guiada por un ánimo arbitrario con conciencia de que la actuación era injusta. El juez refiere que los denunciantes no aportan ningún dato que demuestre que Padilla acudió a este sistema de contratación guiada por fines espurios y señala que describen una situación de conflicto laboral, ya sea con el Teatro o más bien con las empresas contratadas para el suministro del personal.

La directora denunciada expuso en su declaración que el criterio de actuación, según se le había indicado por el Consejo de Gobierno y la Junta General del Teatro, era que el gasto no excediese del presupuesto y se sostuviera sobre el criterio del mejor precio, indica el auto. Señala el juez que no hay indicios "ni de que los gastos de autos excedieran de lo presupuestado ni que no se sujetaran a precios equiparables a cualquier otro servicio de igual naturaleza que pudiera prestarse en el mercado o a un ente público equiparable al de la comunidad de bienes del Teatro Principal de Alicante".

La Fiscalía ha mantenido en este caso que no es posible acudir a sistemas de adjudicación directa si se trata de gasto superiores a 15.000 euros y señala el juez que en todos los gastos desde 2018 han superado anualmente estos límites, "circunstancia que no niega la propia investigada, que reconoce que fraccionando el gasto por tales conceptos por cada uno de esos espectáculos no se llega a tal límite, pero no haciéndolo y estando al cómputo anual, sí que se supera la cifra".

Pese a ello, el magistrado precisa que no se puede hablar "de un supuesto de prevaricación por falta de competencia, dado que este tipo de supuestos entendemos que han de ir reservados a los casos en los que el funcionario que decide carezca por completo de competencia alguna en materia de contratación, lo que no es el caso".

El auto judicial recoge en sus fundamentos jurídicos que hay dos cuestiones donde no existe controversia. Por un lado, que directora del Principal investigada ha llevado a cabo desde abril de 2019 labores de contratación del personal de acomodación, montajes de escenarios, carga y descarga sin que se realizaran procesos de licitación pública. La propia Padilla lo reconoció en su declaración y apuntó que el Consejo de Gobierno y la Junta General del Principal "le habían indicado como criterio de gestión que el gasto no superara lo presupuesto y se acomodara al criterio del mejor precio".

Titularidad pública y Ley de Contratos

Por el contrario, el magistrado no comparte la cuestión alegada por la defensa de que no se puede aplicar en este caso la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público al tratarse el Teatro Principal de una comunidad de bienes de titularidad mayoritariamente pública, ya que el Ayuntamiento de Alicante ostenta el 35%, la Generalitat alrededor del 29% y el Banco Sabadell un 35%. En este sentido, el juez instructor asume las consideraciones del fiscal anticorrrupción y señala que las exigencias de la Ley de Contratos "no sólo son aplicables a las Administraciones Públicas primigenias, naturales o estrictas, sino a otras entidades de derecho público o incluso de derecho privado que lleven a cabo funciones de carácter esencialmente público como la prestación de servicios de interés general como en este caso es el atinente a la formación y recreo cultural de la ciudadanía". Lo contrario, añade el auto, "allanaría el fácil camino de permitir soslayar la aplicación de las exigencias propias de los entes públicos en su proceder por el mero hecho de acudir a la fórmula de constituir los mismos por medio de instituciones jurídicas de derecho privado".

Por otro lado, la defensa sostenía que el sistema de contratación era el mismo desde antes de que en 2018 la titularidad del Teatro Principal pasara ser mayoritariamente pública y ninguno de los organismos le indicó lo contrario. Sin embargo, el juez estima que "cualquier autoridad, funcionario o servidor público" debe optar por la alternativa que garantice mejor "los principios rectores de la actuación pública, que en el campo del que hablamos se encuentra estrechamente vinculado a la apertura de los procesos de contratación a la competencia de los licitadores que proceda, en su caso".

En cuanto al argumento de la defensa de que la contratación del personal se encontraba vinculada a cada uno de los espectáculos programados y ello permitía no acudir a procesos de licitación pública, el magistrado precisa que no se elaboraban contratos específicos para cada una de las actuaciones y la dotación de montadores y azafatas se regía por los acuerdos alcanzados en su día con tres empresas.