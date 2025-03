Juicio por un delito de odio en Benidorm: «Me llamaban ‘la enana’ y se reían de mí»

«Yo era un circo para ellas», aseguró este jueves en el juicio una mujer afectada por acondroplasia que ha llevado al banquillo a tres compañeras por burlarse de ella y de su estatura durante más de dos años. El proceso quedó visto para sentencia con tres limpiadoras de un centro de salud de Benidorm en el banquillo de la Audiencia de Alicante, para quienes el fiscal mantuvo una petición de un año y medio de cárcel por un delito contra la integridad moral. La acusación particular reclama un año y 10 meses. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2020 y julio de 2022 hasta que la víctima denunció en la Comisaría las burlas y humillaciones que sufría a diario. «Ni me llamaban por mi nombre, Nuria, solo ‘la enana’», dijo.

Las tres acusadas negaron los hechos y tan solo admitieron que pudo haber tensiones de carácter laboral relacionadas exclusivamente por el reparto del trabajo. Dos de ellas se desvincularon de las bromas telefónicas que sufrió la víctima, aunque admitieron que estaban presentes cuando se produjo una de ellas. «Eran bromas entre compañeras sin ánimo de causar daño a nadie», adujo esta acusada que admitió que también hizo inocentadas parecidas a las otras dos. Las procesadas alegaron que en aquella época estaban en plena pandemia y trabajaban por separado en distintas plantas del centro de salud de Tomás Ortuño, sin contacto entre ellas.

La víctima aseguró que cuando llegó al centro de salud se encontró con un ambiente muy conflictivo, con bandos enfrentados entre sí. «Yo dije que me iba a mantener neutral, pero pronto empezaron a meterse conmigo», relató. Las burlas iban dirigidas tanto a ella como a su marido, también empleado en el mismo centro, cuestionando el trabajo que hacían. «Una tarde me llamaron desde un número oculto diciendo que eran del circo de los enanos y que estaban haciendo un casting para trapecistas y payasos. Mientras oía risas de fondo», relató. Según dijo ese mismo día fue a la Comisaría, donde le explicaron que si era una simple broma todo se cortaría, pero que si iba a más que volviera a denunciar. A los pocos días volvió a recibir otra llamada, esta vez a través de una aplicación de bromas telefónicas, en la que simulaban ser de una compañía de seguros y le informaban que su coche había sido captado circulando a gran velocidad.

La víctima este jueves frente a la Audiencia Provincial. / Efe

La tercera llamada la recibió por parte de un amigo de las acusadas, quien se había cruzado con ella comprando en el supermercado en horario laboral. «Te acabo de hacer una foto y se la voy a mandar a tu encargado», le dijo, en una comunicación en la que le aseguró que tanto ella como su marido eran dos «híbridos» y hacía chanzas cuando fallaba la comunicación diciendo «te oigo como tú, entrecortada». La conversación le hizo tomar la decisión de ir por la calle con un bote de gas pimienta porque «tenía miedo y me seguían por la calle». La víctima aseguró que las burlas eran continuas y reiteradas. «Yo ya no quería ir a trabajar. Ni siquiera me llamaban por mi nombre», dijo. A raíz de la denuncia se dictó una orden de alejamiento de las tres acusadas hacia ella, explicó.

La víctima aseguró que al denunciar «solo quiero que se haga Justicia. Tengo derecho a trabajar y nadie tiene por qué soportar que se burlen de ella y pasar lo que he pasado yo». Sin embargo, dijo que no renuncia a una indemnización por los daños morales. El fiscal pide 6.000 euros y la acusación particular 15.000. Asimismo, las defensas incidieron en que la jurisdicción social tiene otro pleito contra la empresa por acoso donde reclama 150.000 euros, con lo que pretenden demostrar que la denuncia esconde intereses espurios.

Tensiones laborales

Dos de las acusadas se desvincularon de la broma telefónica, aunque admitieron que estaban presentes cuando se produjo la llamada. «A mí no me hizo ninguna gracia», dijo una de ellas. En parecidos términos se expresó la segunda acusada, que aseguró que antes de la llamada dijo a su compañera si estaba segura de lo que iba a hacer. «A mí no me hace gracia que me llamen gorda por la calle, por lo que estas bromas no me parecen de buen gusto». La autora de las llamadas señaló que «a mí me gustan las bromas. Se las hice a ella y también a otras compañeras. Pero no había ninguna maldad», dijo. Durante su turno de última palabra, esta acusada pidió perdón a la víctima.

La Fiscalía subrayó durante su informe de conclusiones finales que una broma aislada no causa el estado de ansiedad y el daño psicológico que presentaba la víctima. «Era una conducta reiterada y continuada en el tiempo». Por su parte, las defensas pidieron la libre absolución al considerar que los hechos eran un conflicto entre compañeros de trabajo. Los letrados incidieron en que, pese a que alguna de las bromas podían ser de mal gusto, «no son un delito de odio». También pidieron imputar a una testigo que respaldó a la denunciante, al entender que había mentido.