Los divorcios registran un ligero descenso del 2,2 % en la provincia de Alicante

Ligero descenso de los divorcios y separaciones en los tribunales de la provincia. Los juzgados de Alicante registraron en 2024 un total de 4.140 demandas de disolución matrimonial, lo que supone un ligero descenso del 2,2% respecto a las 4.233 presentadas en 2023, según refleja la estadística del Consejo General del Poder Judicial, hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana. Una medida de once demandas al día. Esta tendencia a la baja se alinea con la registrada en el conjunto de la Comunidad Valenciana, donde el número de demandas disminuyó un 0,5%, pasando de 11.643 en 2023 a 11.581 en 2024. A pesar de la bajada, la Comunidad Valenciana se mantiene como la segunda en España en número de litigios judiciales por divorcios por cada 100.000 habitantes.

El descenso se ha producido as pesar de que al arrancar el año las estadísticas apuntaban a todo lo contrario. Los divorcios en la provincia de Alicante aumentaron un 12,84 por ciento durante el primer trimestre de 2024. Una cifra que entonces suponía un aumento en este territorio muy superior al del resto de la Comunidad Valenciana, donde la subida durante este periodo fue del dos por ciento. A lo largo de los siguientes meses, la cifra se ha ido estabilizando hasta acabar 2024 con un número ligeramente inferior.

De las disoluciones en la provincia de Alicante, 2.361 correspondieron a divorcios de mutuo acuerdo, mientras que 1.655 fueron contenciosos. En cuanto a las separaciones, 81 se resolvieron de manera consensuada y 36 no lo fueron. Además, se registraron siete nulidades matrimoniales, frente a las cuatro del año anterior.

En el conjunto de la Comunidad Valenciana, el descenso fue más acusado en las separaciones matrimoniales, especialmente las consensuadas, que se redujeron en un 20,1%, con un total de 290 en 2024. Por otro lado, las nulidades aumentaron un 10%, alcanzando las 11 en el último año. La Comunidad Valenciana se situó como la segunda autonomía con más demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes (221,9), solo por detrás de Canarias (236,4).

Comunidad Valenciana

Por provincias, Valencia lideró el número de disoluciones matrimoniales con 6.191 demandas, seguida de Alicante con 4.140 y Castellón con 1.250. En Valencia se registraron 3.625 divorcios consensuados y 2.315 contenciosos, mientras que en Castellón hubo 737 y 453, respectivamente.

En lo que respecta a los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, en Alicante se presentaron 1.332 demandas de modificación de medidas no consensuadas y 530 consensuadas en 2024. Además, se registraron 1.235 demandas no consensuadas y 925 consensuadas en materia de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales.

En comparación con el resto de España, la Comunidad Valenciana se mantuvo como una de las regiones con mayor número de disoluciones matrimoniales por habitante. Solo fue superada por Canarias (236,4 demandas por cada 100.000 habitantes), mientras que otras comunidades con tasas elevadas fueron Baleares (219,9), Murcia (212,3), La Rioja (206,7) y Castilla-La Mancha (204,6). En contraste, comunidades como Galicia (195,2), Cataluña (193,3) o Madrid (181,2) registraron tasas más bajas, situándose por debajo de la media nacional.