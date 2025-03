Llega a juicio el caso de corrupción más antiguo de la provincia

Más de veinte años después, el caso Aguas de Calp llega a juicio, la causa por corrupción más antigua de la provincia. Con ocho acusados en el banquillo, la Audiencia de Alicante juzga una presunta trama que causó un quebranto de más de un millón en obras de renovación de la red de agua potable del municipio.

Todo está listo para que a partir del lunes arranque en la Audiencia de Alicante el caso Aguas de Calp, uno de los más antiguos de la provincia con hechos que se remontan hasta el año 2005 y que tiene como telón de fondo las presuntas irregularidades en la renovación de la red de agua potable del municipio. Cinco proyectos que mayoritariamente se iban a financiar en su mayor parte por los vecinos a través de los recibos y presupuestados en 4,5 millones. De este dinero, tras pasar por un entramado de subcontratas y obras infladas, se perdieron más de un millón de euros.

En el banquillo se sientan el exconcejal del Ayuntamiento de Calp y exdiputado provincial del PP Juan Roselló y su cuñado, Javier Artacho, a quienes la Fiscalía Anticorrupción considera dos de los presuntos cerebros del entramado y para quienes pide la pena de nueve años de cárcel. Se les acusa de prevaricación, fraude y estafa. Se da la circunstancia de que ambos ya fueron condenados a dos años y medio y dos años de cárcel, respectivamente, por las basuras de Calp, una pieza separada del caso Brugal y que juzgó la misma sala que ahora va a enjuiciar este, aunque esa sentencia está pendiente de ser confirmada en el Supremo.

Por el caso Aguas de Calp, están acusados también los responsables de algunas de las mercantiles implicadas en las supuestas irregularidades, entre ellos el exgerente de la empresa mixta Aguas de Calp y uno de sus consejeros delegados. Los trabajos se adjudicaron a una empresa de Artacho, Obras Hidráulicas de Levante, sin ningún tipo de experiencia en el sector de la construcción. La mercantil subcontrató a su vez la ejecución de los trabajos e iba distribuyendo los fondos que recibía de Aguas de Calp.

Perjudicados

Entre los perjudicados están los empresarios de dos mercantiles que sí realizaron las obras y que no llegaron a cobrar ni un euro por ellas y que, según el escrito de acusación, fueron al bolsillo de los acusados. En el caso de Exca-Gata, se le dejaron sin pagar 245.233 euros; y a Vives Dalmau, la defraudaron 83.343 euros. Ambas están personadas como acusación particular. El proceso tiene hasta tres acusaciones particulares, aunque otras dos se han ido retirando tras todos estos años de juicio.

El empresario jubilado Nicolás Agudo, a quien la trama le estafó 245.233 euros y arruinó. / A. P. F.

Nicolás Agudo, responsable de Exca-Gata, señaló a este diario que este proceso «no solo me ha costado la ruina económica. También la salud». «Hasta las facturas que yo hacía las han falsificado y las han pagado a otra empresa», explicó. En su día, se embarcó en las obras porque jamás pensó que le ocurriría esto. Sueldos de operarios, materiales, gasoil y hasta el IVA. «Pensaba que estaba ante una empresa solvente», dijo. En su opinión, los acusados han abusado de su poder, dilatando el proceso con recursos continuos aunque «parece que se va a hacer Justicia».

Ni un retraso más

La Audiencia no está dispuesta a que haya ningún retraso más. Ya ha avisado que no va a admitir ninguna renuncia de última hora de letrados y está dispuesta a comenzar este lunes 24 de marzo con las cuestiones previas y las declaraciones de los acusados. Esta sería la jornada más intensa y no se descarta que alguno de los imputados pasara a declarar en la siguiente sesión. El martes se descansará y el proceso no se retomará hasta el miércoles 26 con la declaración de ocho testigos; mientras que el jueves 27 comparecerán hasta cuatro peritos. El 31 de marzo con las conclusiones finales quedará visto para sentencia.

Fuentes cercanas al caso señalaron que algunos de los acusados con una intervención más secundaria en los hechos estarían negociando una conformidad para reducir las condenas, valorando sobre todo que se trata de hechos que se remontan a 2005. Otros letrados, como José Javier Sáez Zambrana que defiende a Artacho, sostendrán la inocencia y descartan por el momento llegar a acuerdos, recordando que esta causa ya se ha sobreseído hasta en dos ocasiones en estos veinte años.

