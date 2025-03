Condenado un inspector de Trabajo de Alicante por falsear informes

Un inspector de Trabajo de Alicante ha aceptado una pena de dos años de prisión por falsear los informes de algunas de las inspecciones que llevaba a cabo en empresas, según conformaron a este diario fuentes cercanas al caso. El juicio se ha cerrado esta semana en la Audiencia de Alicante con una conformidad con la que el funcionario no tendrá que ingresar en prisión, al haberse acordado la suspensión de la condena.

Los hechos se remontan al año 2018 después de que desde la Inspección de Trabajo se detectaran irregularidades en los informes realizados por el funcionario. En dicha documentación, el acusado relataba la intervención de personas que no tenían nada que ver con la empresa e incluso imitaba la firma de estos en el documento que unía al expediente administrativo. Los hechos se detectaron a raíz de que desde la Inspección de Trabajo se pusieran en contacto con algunas de las empresas que aparecían en sus informes para requerirles alguna documentación adicional y en ellas les respondían con extrañeza porque no habían tenido ninguna inspección. La investigación interna realizada por el este organismo ha sido la que acabó enviando a juicio a este funcionario.

Según el escrito de acusación, las irregularidades se detectaron en un total de nueve de las empresas que habría inspeccionado el acusado. La investigación en su día no pudo determinar un móvil claro del porqué de su actuación. No se pudo determinar una motivación económica, ni que existiera connivencia alguna con algunas de las empresas implicadas en las irregularidades, sino que estas eran ajenas a estos hechos. Tan solo que el funcionario hacía informes de supuestas inspecciones que no habían tenido lugar.

La Fiscalía le acusaba de un delito continuado de falsedad de documento oficial y por el que reclamaba inicialmente cinco años de prisión. Nada más llegar a la Audiencia y poco antes de que arrancara la vista se puso sobre la mesa la posibilidad de llegar a un acuerdo, con una rebaja de la pena solicitada. Con la confesión del acusado y su voluntad de llegar a un acuerdo, se ha reducido la pena hasta los dos años de cárcel, que no tendrá que cumplir porque se le ha suspendido la condena. Desde el Ministerio Público se había valorado que han pasado siete años desde que ocurrieron los hechos y que estos se ceñían a un periodo muy concreto, fuera del cual no se habían producido otras irregularidades semejantes.

Otras penas

La pena pactada implica también la imposición de una multa que asciende a un total de 1.270 euros; así como a otra pena de un año y diez meses de inhabilitación, según explicaron a este diario fuentes judiciales. La confesión del acusado y su voluntad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía han sido determinantes para la reducción de la pena.

Los informes de inspección de trabajo tienen la consideración de documentos oficiales, ya que son elaborados por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. La falsedad implica la alteración de la verdad en el documento. En este caso, el funcionario falsificó los informes al relatar la intervención de personas que no tenían nada que ver con las empresas e imitar las firmas de esas personas en los documentos. Aunque no se haya determinado un perjuicio económico directo, la falsedad de los informes puede generar perjuicios a las empresas inspeccionadas, ya que se les puede exigir documentación adicional o se les pueden imponer sanciones injustificadas.