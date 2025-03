Las acusaciones mantienen que el niño de 8 años de Petrer fallecido pudo salvarse con más pruebas

El juicio por la muerte del pequeño Aitor, el niño de 8 años de Petrer fallecido tras acudir cinco veces a urgencias en cuatro días en octubre de 2020, ha quedado visto para sentencia este viernes con peticiones de entre 22 meses y cuatro años de cárcel para las dos médicas acusadas de homicidio imprudente por parte de la Fiscalía y las acusaciones particulares, mientras que las defensas han reclamado la libre absolución de las facultativas. Mientras las acusaciones han destacado que el niño podría haberse salvado si le hubieran practicado pruebas complementarias en el Hospital de Elda, las defensas han descartado mala praxis por parte de las médicas y ha negado cualquier tipo de negligencia, además de resaltar que fue una situación imprevisible.

La tercera y última sesión del juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número 2 de Alicante ha comenzado con la declaración de un pediatra propuesto como perito de la defensa, el cual ha asegurado que era imposible prever la evolución de la patología que tuvo el menor y ha afirmado que no era necesaria la analítica con el cuadro clínico que presentaba Aitor.

Antes de los informes de las partes, la Fiscalía ha mantenido su petición de dos años y cuatro meses de cárcel por homicidio por imprudencia e inhabilitación durante el mismo tiempo para la médico pediatra de urgencias del Hospital de Elda que atendió al niño y año y diez meses de prisión para la médico de familia del punto de atención continua de Petrer. Las abogadas del despacho Sánchez Navarro Abogados, que ejercen la acusación particular en nombre de la abuela y tutora lega de Aitor y de la madre biológica del niño, han modificado su calificación y han reclamado sendas penas de cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación por homicidio imprudente grave.

En materia de responsabilidad civil, donde figura una aseguradora como responsable directa y la Conselleria de Sanidad de forma subsidiaria, la Fiscalía ha pedido indemnizaciones por valor de 143.000 euros, la abogada de los abuelos y tutores legales 1,5 millones de euros y la letrada de la madre biológica reclama 350.000 euros.

Pruebas complementarias

Tanto el fiscal como las acusaciones particulares han expuesto en sus informes que la vida de Aitor podría haberse salvado con la realización de pruebas complementarias que no estimó necesario hacer una de las médicas acusadas, la pediatra que realizaba el segundo año de MIR en el Hospital de Elda. El fiscal ha destacado que la actuación de la abuela y tutora legal del menor, que lo cuidó desde su nacimiento como si fuera su hijo al tener su hija solo 14 años, fue "obediente a todo lo que le decían los médicos".

En un periodo de cuatro días lo llevó cinco veces a urgencias en Petrer y el Hospital de Elda con dolores abdominales y a juicio de la Fiscalía debieron examinar al niño con mayor detenimiento. El fiscal ha indicado que, pese a que la médica del hospital puso en su informe que el niño estaba bien y no tenía dolor, no era así, como sostuvieron en sus declaraciones la abuela de Aitor y una testigo que estaba en urgencias el mismo día, que declaró que el pequeño "estaba retorciéndose de dolor", según ha recordado el representante de la acusación pública.

Para el Ministerio Público no resulta comprensible que no se le hiciera una analítica o una ecografía el 26 de octubre, dos días antes de su fallecimiento la mañana del día 28. Frente a la tesis de las defensas, que mantienen que la peritonitis no se originó por una apendicitis aguda, sino que fue bacteriana, como apuntó el forense que hizo la autopsia, el fiscal ha afirmado que hay una zona de infección en el ciego que sugiere una apendicitis aguda como punto de origen.

El fiscal ha destacado la declaración de la cirujana pediátrica que compareció como perito judicial y aseguró que unas pruebas complementarias habrían revelado la infección que tenía "y el menor se podría haber salvado".

En cuanto a la actuación de la médico de familia del punto de asistencia continua de Petrer, el fiscal ha destacado que cuando acudió el menor con su abuela y tutora legal a las cinco y media de la madrugada del 28 de octubre, unas horas antes de su fallecimiento tras mandarlo a su domicilio, "la doctora no hizo nada, ni exploró al niño, ni intentó hacerle pruebas ni lo derivó al hospital".

En opinión de la Fiscalía, las dos médicas tuvieron responsabilidad con su actuación en la muerte de Aitor y podrían haberle salvado la vida adoptando otras medidas.

Las abogadas Raquel Sánchez Navarro y Evelyne Villa Ferrándiz, del mismo despacho jurídico, también han coincidido en que el niño podría haberse salvado y pese a presentar un mal estado general no le hicieron pruebas complementarias. Las letradas han señalado que ha quedado acreditado que el menor tenía dolor abdominal y si le hubieran practicado las pruebas complementarias el resultado no habría sido el mismo.

La abogada defensora de la pediatra del Hospital de Elda ha señalado que no hubo mala praxis, no existe una relación causal y los protocolos se aplicaron correctamente. Además ha destacado que la analítica realizada una vez fallecido Aitor revela que los parámetros que podrían haber alertado de una infección no eran elevados, por lo que tampoco habría arrojado luz en caso de habérsela realizado.

Por su parte, el letrado de la médico de familia de Petrer, Guillermo Llago, ha precisado que lo ocurrido con el niño fue una "situación absolutamente imprevisible" y ha señalado que la abuela de Aitor "ha construido una realidad paralela". El letrado ha apuntado además que "un error de diagnóstico no es penal" y en este caso no se ha producido una infracción del deber de cuidado del menor ni una negligencia médica.