Más de 2.000 delitos sexuales al año para los juzgados de malos tratos en la provincia de Alicante

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cifrado en más de 2.000 asuntos el incremento de la carga de trabajo que van a sufrir los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia de Alicante tras la reforma que les trasladará a partir de octubre las competencias en los delitos sexuales. Serán el órgano competente para investigar estos casos con independencia de que haya o no relación sentimental o de pareja entre las partes. Sin embargo, la estimación no es compartida por los magistrados que están a pie de calle trabajando en estos casos, que estiman que las cifras se han quedado cortas y que los números no salen.

Según los datos del CGPJ, el aumento de la carga de trabajo en la Comunidad Valenciana será de una media del ocho por ciento, con un total de 5.126 procedimientos el año pasado. Pero hay contradicciones hasta en los propios datos oficiales. Según este estudio, para el conjunto de España el incremento de la carga de trabajo va a ser de una media del 12,9% en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, con lo que Alicante y la Comunidad Valenciana estarían por debajo de la media nacional. Este dato chirría con el hecho de que según las cifras de ese mismo estudio la Comunidad Valenciana se sitúa la tercera de España con mayor número de delitos sexuales en los juzgados, por detrás de Madrid y Cataluña.

Además, resulta incomprensible que la transferencia de la investigación de delitos sexuales desde los juzgados de Instrucción, que actualmente son los que se encargan de ellos, solo aliviarían su carga de trabajo en un 2% del total de 251.504 procedimientos penales registrados el año pasado en la Comunidad.

El incremento más notable de asuntos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se daría en Cataluña y en Baleares, donde la estimación del aumento de la carga de trabajo es del 20,25 y del 19,60 por ciento, respectivamente, según el CGPJ.

Las fuentes judiciales consultadas por este periódico coincidieron en señalar que las cuentas no salen. Sobre todo cuando el propio Ministerio de Justicia ofreció unas cifras diferentes e incluso más elevadas que las aportadas por el órgano de gobierno de los jueces. El departamento de Félix Bolaños cifró en un 20 % ese aumento de la carga de trabajo. Los jueces temen que la cifra real pueda ser mucho mayor. Tanto el juez decano de Alicante, César Martínez, como el presidente de la Audiencia alicantina, Juan Carlos Cerón, coincidieron en señalar que estas cifras no cuadraban con las estadísticas que ellos manejaban, subrayando que en Alicante estos porcentajes son superiores.

Las advertencias de los jueces

Cira Domínguez, una de las portavoces del colectivo de jueces de Violencia sobre la Mujer de toda España, aseguró que de no estar preparados para asumir esta subida de la carga de trabajo «se correría un riesgo grave de colapsar los juzgados que se encargan de investigar un asunto tan sensible como es la violencia sobre la mujer». Domínguez destacó que «no son solo datos, sino que también hay que tener en cuenta la complejidad de los asuntos que se investigan. Se trata de procedimientos que requieren actuaciones urgentes y que no son un mero caso más». Domínguez señaló que los datos que manejaba el CGPJ «no son reales. Puede que hayan accedido a los asuntos en trámite en los juzgados, pero hay muchas veces que para esas estadísticas no se computan cuando en un mismo caso se están investigando varios delitos». El temor de la judicatura es que las cifras no sólo no tienden a bajar, sino todo lo contrario. Se están disparando.

Como ya ha venido publicando este diario, la totalidad de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia de Alicante se ha adherido a un comunicado en el que se alerta de las graves consecuencias de traspasarles la competencia de los delitos de violencia sexual sin que se acuerde un plan de refuerzos que les permita amortiguar este aumento de la carga de trabajo. Temen que se resienta la atención a las víctimas y que haya una marcha de jueces y funcionarios a otros destinos.

Además en el Palacio de Justicia de Alicante, las dudas siguen siendo las mismas que ya había desde que se aprobó la ley. Nadie sabe de dónde van a salir los refuerzos que ha anunciado el Gobierno. Se da por hecho que el juzgado de Instrucción número nueve se reconvertirá en el cuarto juzgado de Violencia sobre la Mujer, pero oficialmente esta medida no está confirmada. Todavía no se ha planteado la posibilidad de celebrar una junta de jueces para abordar la problemática, ya que quitar un juzgado de instrucción en Alicante supondría la perdida de los servicios de guardia de 24 horas.

«Dicen que los refuerzos podrían salir de los juzgados de Instrucción, pero esta jurisdicción ya tiene sus propios problemas de exceso de trabajo», señaló Domínguez. Sin embargo, destacó que también son necesarios más recursos como forenses y funcionarios para poder prestar una atención adecuada a las víctimas. Los meses van pasando y se espera como agua de mayo el reglamento en el que se va establecer cómo se irá aplicando la ley. Sin embargo, esta misma semana ya tienen que ponerse en marcha las primeras medidas procesales y todavía no se sabe nada.

Presidentes de audiencias

El problema al que se enfrentan los juzgados de Violencia sobre la Mujer ha sido abordado por presidentes de audiencias provinciales de toda España que tras unas jornadas celebradas en Canarias han pedido un estudio pormenorizado del volumen de estos delitos, así como dotar de plazas judiciales y demás medios personales, «lo que permitirá afrontar dichas competencias evitando la revictimización que la dilación de los procedimientos pueda ocasionar».

También han pedido la ampliación urgente de la plantilla del centro Cometa, que se encarga del control de las pulseras de maltratadores, ante los retrasos que sufre el servicio.

