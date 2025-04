Juristas de Alicante buscan cómo agilizar la Justicia ante los nuevos retos tecnológicos

¿Puede un pantallazo del móvil convertirse en prueba válida ante un juez?, ¿qué condiciones deben cumplirse para que sea admitido en un juicio?, ¿de qué manera se debe articular la respuesta judicial para poder acceder a datos que se almacenan en servidores que se encuentran fuera de España y que pueden ser clave en un juicio? Con el objetivo de adaptar la Justicia a los nuevos retos tecnológicos y asegurar que dé una respuesta ágil para defender los derechos de los ciudadanos, un grupo de juristas alicantinos han creado un proyecto de investigación dirigido por la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández en Elche (UMH) Olga Fuentes. El objetivo es abordar los retos del sistema judicial en su adaptación a la era digital.

Según Fuentes, «en nuestro día a día, generamos con el simple uso del teléfono o del ordenador decenas de relaciones jurídicas de las que el ciudadano no es consciente y que pueden acabar siendo pruebas en un proceso judicial». A su juicio, las recopilaciones masivas de datos pueden ser muy «invasivas» y a veces la imagen digital que se forma de la persona no es una imagen fiel, tras la intervención del sesgo del algoritmo, motivo por el que se debe garantizar tanto la privacidad como la intimidad. «Hay veces en las que abrir dos vídeos de Tik Tok hace que a partir de ese momento solo aparezcan determinados contenidos», explicó.

Por este motivo, se creó en la UMH un grupo de investigación bautizado como Legaltech dedicado a analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la Justicia, que cuenta con especialistas de hasta ocho ramas del Derecho y un total de 24 investigadores, que intentan aportar un enfoque transversal desde cada una de sus áreas a todos estos retos. Los investigadores del grupo también están organizando seminarios y estudios para el Centro de Inteligencia Digital de Alicante (Cenid) enfocados al uso de la inteligencia artificial en todos estos ámbitos.

Prueba electrónica sin complejos

«Las pruebas electrónicas están en todo tipo de procesos judiciales y hay que perder el miedo a ellas y usarlas sin complejos, garantizando el respeto a los Derechos Humanos», aseguró Fuentes, quien recordó que, como miembro de la comisión general de Codificación que asesora al Gobierno en materia de elaboración de leyes estos estudios pueden tener reflejo en estos futuros textos legislativos.

El último de los estudios del grupo se ha centrado en cómo hacer la Justicia más eficaz ante todo este tipo de litigios. Por el otro lado, «los grupos de delincuentes que van a la caza de nuestros datos, tienen una capacidad tecnológica superior a la que tienen las Fuerzas de Seguridad», explicó, por lo que «es necesario encontrar el justo equilibrio».

La catedrática de Derecho Procesal de la UMH Olga Fuentes dirige el proyecto de investigación. / Hector Fuentes

A la hora de buscar esta manera de encontrar formas eficaces para mejorar la respuesta de la Justicia, se ha estudiado el uso de los pantallazos del teléfono móvil como prueba en el juicio. Muy a menudo se ha dado la situación de que se piden pruebas periciales informáticas que acrediten que esa imagen no haya sido alterada o modificada. Hay veces en las que estas pruebas no aportan nada y solo sirven para dilatar el procedimiento», señala Olga Fuentes, que recordó que hay ocasiones en las que en lugar de recurrir a esa prueba «basta con que sea el Letrado de la Administración de Justicia el que lleve a cabo el cotejo por el que se acredita que lo que aparecen en las capturas de imagen se corresponde con lo que aparecen en los teléfonos y que no ha sido manipulado». Estas capturas se usan frecuentemente en procesos judiciales tanto como línea de defensa como por la parte acusatoria. Mensajes que acreditarían que una de las partes miente o bien que dejan claro la existencia de amenazas, insultos o el envío de imágenes ilícitas.

Otro de los aspectos en los que se ha profundizado es en la necesidad de agilizar la cooperación internacional para la entrega de datos alojados en servidores de otros países. «Con demasiada frecuencia se tiene que requerir a las grandes empresas tecnológicas a que aporten datos que se encuentran alojados en sus servidores y que pueden ser cruciales para el proceso», explica Fuentes. El principal problema es que «este tipo de requerimientos suelen ser muy lentos y los datos muy volátiles». Uno de los ejemplos del muro con el que se chocan algunos magistrados fue cómo desde la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz amagó con bloquear la red Telegram en España durante su investigación por las emisiones piratas de partidos de fútbol.

Smart cities

Más allá de lo estrictamente jurídico, también desde el grupo se ha analizado el impacto de las smart cities o ciudades inteligentes, un área urbana que utiliza la tecnología digital y los datos para mejorar la eficiencia de sus servicios y la calidad de vida de sus habitantes; así como las carpetas ciudadanas, plataformas digitales y personalizadas que las administraciones públicas ponen a disposición de los ciudadanos para que se relacionen con ella. «Se trata de herramientas que pueden ser un arma de doble filo, ya que si bien por un lado ayuda, por otro, un sector de la población no familiarizado con la tecnología podría quedar excluido. Hay ocasiones en los que estos sistemas dan más problemas que beneficios», explicó.

La Administración de Justicia ya está poniendo en marcha su carpeta ciudadana y desde el grupo se está analizando para el Cenid. La protección del consumidor para servicios en línea, la contratación digital y el uso de la Inteligencia artificial en la inspección de Trabajo y la Seguridad Social, son otros de sus trabajos.

