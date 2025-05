Nueve años de cárcel a un exvoluntario de Protección Civil de Alicante por abusar de una menor con discapacidad

La Audiencia Provincial ha impuesto a nueve años de prisión a un exvoluntario de Protección Civil de Alicante por agredir sexualmente de una menor de edad con discapacidad durante las fiestas de Hogueras de 2023 en esta capital, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo considera probado que el acusadose aprovechó de la situación psicológica en la que se encontraba la joven, que contaba con 17 años en el momento de los hechos, para quedar con ella e incitarla a consumir cocaína, "para probar cosas nuevas". Los dos mantuvieron hasta tres citas en días consecutivos, hasta que en el tercer encuentro fueron a casa del acusado en San Vicente del Raspeig donde tuvieron relaciones sexuales.

La sentencia señala que aunque la joven no se resistió, ni mostró oposición a ellas "no fue un consentimiento espontáneo", al encontrarse mediatizado por las patologías que presentaba la menor. En este sentido, concluye que el procesado utilizó la droga para obtener el sometimiento de la víctima. La resolución, que no es firme y contra la que cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV), impone además al acusado una indemnización para la víctima de 10.000 euros por los daños morales, así como una orden de alejamiento que le impide acercarse o contactar con ella durante diez años. Se da la circunstancia de que el procesado tenía otra condena por abusos a otra menor.

La joven padecía un trastorno límite de la personalidad por la que se encontraba en tratamiento psicológico y había empezado a colaborar con Protección Civil en las Hogueras de ese año. Tras sufrir una crisis de ansiedad en un acto festero, fue apartada del servicio. El acusado se acercó a ella tras salir del centro hospitalario y la sentencia ve acreditado que trató de aprovecharse del estado de vulnerabilidad en la que esta se encontraba, incintándola a consumir cocaína. La joven tuvo intentos de suicidio después de estos hechos, lo que motivó que acabara presentando denuncia. La víctima y su familia estaban personados como acusación particular a través del abogado Ignacio Gally.

Mensajes de WhatsApp

Además de la declaración de la víctima, la sala ha valorado especialmente los mensajes de WhatsApp entre la denunciante y el acusado, que para el tribunal acreditaría el "rápido proceso de acercamiento y seducción, con conocimiento de la situación mental en que se encontraba la joven y el tratamiento farmacológico que estaba siguiendo, (...) de la utilización ventajista de su servicio en el puesto de Protección Civil que para la víctima resultaba de especial importancia (...) y de cómo logra su propósito de mantener relaciones sexuales". El fallo además destaca que el procesado se deshizo de un buen número de estos mensajes, que fueron borrados por él mismo de manera irrecuperable. El tribunal considera persistente la declaración de la víctima, mientras que la versión del acusado negando los suministros de cocaína, las relaciones sexuales y que fuera conocedor del estado mental de la joven se ven rebatidos por los mensajes.

La sala se ha basado en la falta de consentimiento de la víctima para dictar la condena. El fallo considera que el procesado usó las sustancias estupefacientes, ayudado por la inestabilidad emocional de la víctima, para acercarse a ella, "pese a la abultada diferencia de edad y experiencia vitales entre ellos". Ella aún menor de edad y él ya con 48 años. La resolución incide en que aunque se obtiene un aparente consentimiento para el mantenimiento de relaciones sexuales, "éste no deriva de su propia libre determinación, sino que solo se explica en su prevalencia abusiva ya que, conocedor de las limitaciones que en aquel momento presentaba, consiguió hacer realidad los encuentros y llevarla a su domicilio para satisfacer sus apetencias sexuales".