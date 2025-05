Absuelven de violar a una joven en Alicante al acusado que culpaba a su hermano

La Audiencia considera totalmente creíble el relato de una joven de 19 años que denunció haber sido víctima de un robo y una agresión sexual en Alicante, pero ha absuelto al acusado de la violación al considerar que no hay un prueba objetiva para condenarlo como autor de dichos hechos. No obstante, el tribunal sí le condena como autor de un delito de robo con violencia a cuatro años y tres meses de prisión, ya que era reincidente y tenía suspendida una pena anterior por otro robo con la condición de no volver a delinquir.

El acusado absuelto de la violación, defendido por el abogado José Luis Sánchez Calvo, culpó en el juicio a su hermano de ser el autor del robo y la agresión sexual y con la absolución se ha librado de una condena mucho mayor, ya que la Fiscalía y la acusación particular le pedían 11 años y seis meses de cárcel por la agresión sexual, además de los cuatro años por el robo.

Los otros dos acusados, uno de ellos el hermano del anterior -defendido por el abogado José Soler Martín-, han sido condenados a sendas penas de dos años y nueve meses de cárcel, según el fallo de la Sección Tercera.

Además de las penas de cárcel, los tres acusados deberán indemnizar a la víctima con 71 euros, valor de los efectos que le sustrajeron.

Cambios de versión

El tribunal señala en la sentencia que las declaraciones de los acusados, que cambiaron varias veces su versión y se culparon mutuamente de la autoría del robo y agresión sexual, «han servido para crear confusión» y «no hay ninguna prueba que permita establecer, con un mínimo de seguridad, cual de los dos hermanos es el autor de la agresión sexual, así como el autor directo de la sustracción». La víctima no reconoció a ningún acusado y el informe toxicológico fue negativo.

Los tres acusados, de espaldas, en el juicio celebrado recientemente en la Audiencia de Alicante. / DELGADO

Por contra, la Audiencia sí les considera culpables a los tres jóvenes del robo sufrido por la joven la madrugada del 11 de julio de 2023 en el aparcamiento exterior del centro comercial Plaza Mar 2 de Alicante.

Según los hechos probados en la sentencia, los tres acusados decidieron cometer un robo y utilizaron un coche propiedad del padre de los dos hermanos enjuiciados. Sobre las 00:30 horas del 11 de julio localizaron a una joven que caminaba sola desde la avenida de Alfonso el Sabio en dirección a la avenida Jaime II. Iba en el sentido contrario al del coche, por lo que uno de los hermanos, sin que se haya podido acreditar cuál, se bajó del vehículo para seguirla mientras los otros dos daban la vuelta.

Al ver que tardaban los ocupantes del coche, contactaron por teléfono, recogieron a la persona que seguía a la chica y tras acercarle de nuevo a ella se bajó de nuevo y la siguió hasta el parking descubierto del centro comercial Plaza Mar 2. Al llegar a este lugar, el asaltante, que portaba una mascarilla, fue corriendo tras la joven, le tapó la boca para que no gritara y le exigió el móvil. A continuación la llevó a una esquina, le pidió que le entregara la tarjeta y el dinero que llevaba y tras darle 20 euros y la tarjeta la agredió sexualmente. El asaltante salió corriendo del lugar y huyó en el coche junto a los otros dos jóvenes, que le esperaron en un aparcamiento cercano.