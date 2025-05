Al banquillo por insultos racistas a una mujer en la cola de un centro de salud de Alicante

La Audiencia de Alicante ha sentado en el banquillo a un hombre acusado de un delito de odio por insultos racistas a una mujer, mientras hacían cola en el centro de salud de La Vila Joiosa. El incidente provocó que la Policía Local interviniera, llegando a tener un enfrentamiento con los agentes, aunque por estos hechos no llegó a estar acusado. La Fiscalía ha mantenido su petición de un año de prisión por un delito de odio al término de la vista oral celebrada este miércoles en la Sección segunda.

Los hechos ocurrieron la mañana del 1 de agosto de 2023, cuando acusado y denunciante coincidieron en el centro sanitario de atención primaria. La víctima ha manifestado que se encontraba haciendo cola para ser atendida junto a su hija de 8 años, cuando el acusado llegó directamente desde la calle y se puso a su lado. "Sin decirle nada, ni mirarme empezó a llamarme mora de mierda, que me marchara a los hospitales de mi país y que solo veníamos a robar", relató al tribunal. Gritos que le hacía a poca distancia de su cara mientras hacía aspavientos con los brazos. La mujer ha dicho que estaba muy asustada y que el procesado estaba repitiendo continuamente esos insultos como en bucle. "Cuando era mi turno, él se ha puesto también en el mostrador y ha dado su tarjeta. La mujer que estaba atendiendo se la ha cogido y él me ha dicho que eso era porque él era español", ha explicado. La conducta del hombre era tan agresiva que acabó llorando, hasta que llegó su cuñada para ayudarla, momento en que el acusado se puso a insultar a ella también.

El procesado que ha declarado en último lugar ha dicho que no recuerda nada de lo que pasó, porque se encontraba bebido. Sin embargo, y tras preguntárselo su abogado, es posible que fuera una reacción, porque pensaba que era su turno en la cola para ser atendido. En este sentido recordaba que ambos llegaron a la vez y si la persona que estaba en la cola fuera un español también habría reaccionado de manera agresiva. "Pido disculpas, no pretendía insultar a la mora", ha dicho. El acusado aseguró que había ido al centro a pedir cita con el psicólogo y que se encontraba un poco bebido, porque apenas había comido y el consumo de alcohol le había alterado. "No me acuerdo de nada de lo que pasó, ni siquiera era consciente de que había tenido un altercado con la mujer. Nunca he faltado el respeto a una mujer, pero es posible que ese día lo hiciera porque estaba un poco alterado", aseguró. Según explicó, únicamente recordaba haber discutido con la policía.

Testigos

En el juicio han declarado como testigos una empleada de la limpieza que presenció el incidente, así como la cuñada de la víctima que se enfrentó al acusado. Tanto la víctima como estas dos testigos han declarado protegidas por un biombo, para no tener contacto visual con el acusado. La trabajadora del centro de salud ha asegurado que en ese momento solo se encontraban el acusado y la mujer y que este comenzó a insultarla. "Lo repetía en bucle y en una actitud muy agresiva", ha dicho. Por su parte, la cuñada de la víctima ha dicho que el acusado ni siquiera sabía que ellas eran familia. "En cuanto me ha visto, ha empezado a insultarme a mi también. Yo le contesté que no robo a nadie y que he venido aquí a trabajar".

Los agentes de la Policía Local que acudieron al centro de salud han señalado que el acusado se encontraba muy alterado y que cuando trataron de identificarle se negó a hacerlo. "Nos decía que nos teníamos que identificar nosotros", señaló el funcionario.

La Fiscalía ha mantenido al final del juicio la petición de condena por un delito de odio, al considerar que con estas expresiones el procesado "pretendía menoscabar la dignidad de la víctima". Por su parte, desde la defensa se sostuvo que aunque las expresiones utilizadas eran "desafortunadas", los hechos no alcanzaban relevancia penal suficiente para ser considerados como un delito de odio. Según argumentó, se ha tratado de un hecho aislado sin capacidad de difusión. El abogado ha pedido la libre absolución del acusado.