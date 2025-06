De la pasarela... ¿a la cárcel?

De icono de la moda a condenada por estafa. La modelo y diseñadora británica Jody Marie Smart se enfrenta a la amenaza de cambiar el glamour de las pasarelas por los barrotes de la prisión tras una condena de tres años y medio de cárcel por estafa dictada por la Audiencia de Alicante. Las víctimas son compatriotas afincados en la Marina Alta, donde también residía esta celebridad. El pleito está vinculado a la quiebra de la empresa Continental Wealth Management, mercantil de que se dedicaba a captar pensiones de jubilados británicos para invertir en bolsa, así como a la intermediación inmobiliaria. La reina de las pasarelas figuraba como administradora única de la empresa y su repentina quiebra en 2017, que dejó sin sus ahorros a centenares de ciudadanos británicos.

Amiga de celebridades, habitual de la Alicante Fashion Week y con una impresionante coleccion de zapatos, Jody Smart, que ha cambiado su nombre a Jody Marie Pearson alegaba que se limitaba a poner su imagen para captar a inversores y no tenía nada que ver con el día a día de la mercantil, ni con las decisiones que se tomaban en ella. Las denuncias que se presentaron por su día en la vía civil en un juzgado de Dénia no prosperaron. La Audiencia Provincial ha dictado ahora una condena por la vía penal tras la querella que presentaron en su día tres de los perjudicados. La sentencia no es firme y la acusada ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana manteniendo su inocencia.

Tres acusados

Solamente ella se sentó en el banquillo en el juicio, aunque estuvieron imputadas en su día hasta tres personas. Uno murió antes del juicio y el otro, que fue pareja sentimental de la modelo, está en paradero desconocido y no ha podido ser enjuiciado. La procesada aseguró que eran los otros implicados quienes gestionaban y ejecutaban el día a a día de la compañía representándola en su actividad ante terceros. Una versión a la que el tribunal no ha dado credibilidad, destacando que la procesada era conocedora de lo que hacían las personas a las que había apoderado o, en su defecto, no quiso saberlo. "La sociedad percibía unos ingresos de unos contratos que sabía que no se iban a cumplir", dice la sentencia.

La Audiencia le condena por dos hechos concretos y los perjudicados estaban personados como acusación a través del abogado Carlos Coll. Uno de ellos es la estafa de 300.000 libras esterlinas a un inversor con la falsa promesa de que el dinero se iba a dedicar a comprarle una casa en una urbanización de Pego en enero de 2017. El dinero se volatilizó sin llegarse a adquirirse la propiedad y los acusados todavía le pedían otras 230.000 libras más para retomar la adquisión, pero este no llegó a pagarlos. En el segundo de los casos, se le condena por la apropiación de otros 70.000 euros que otra una trabajadora aportó a la sociedad en agosto de ese año. La afectada dio el dinero a modo de préstamo pensando que participaría en los beneficios de la mercantil. A los dos meses de la firma del contrato, los acusados le comunicaron que la empresa cerraba por las pérdidas sufridas el último año y las malas previsiones de futuro.Junto a ellos, había un tercer perjudicado que reclamaba por la pérdida de más de 400.000 euros. Sin embargo, este perjudicado fallecíó antes de poder ratificarse en la querella, por lo que estos hechos tuvieron que quedar excluidos del procedimiento. Fuentes cercanas al caso señalaron que tras la pérdida del dinero este afectado entró en una fase depresiva y de autodestrucción que le acabó conduciendo a la muerte.

El acusado ya fallecido era el apoderado y director financiero de la mercantil y era uno de los presuntos cerebros de la trama defraudatorias. El fallo considera probado que la acusada sabía del mal estado económico de las sociedades y que las citadas operaciones se llevaron a cabo para obtener indebidamente fondos para ella.

El fallo aplicada a la acusada una atenuante por dilaciones indebidas, aunque le impone el pago como indemnización de las cantidades aportadas por los perjudicados. La Audiencia se ha considerado competente para juzgar estos hechos, ya que, aunque se trata de un delito entre ciudadanos británicos, se trata de hechos cometidos en territorio español.

Las otras denuncias

Sin embargo, no todos los perjudicados han tenido igual suerte. Fuentes judiciales explicaron que en Dénia las demandas por la vía civil no tuvieron recorrido. En la página de los afectados por la quiebra de la compañía, en la que se integran más de 250 personas, se relata que desde la mercantil se había invertido el dinero aportado por los clientes hacia fondos financieros de alto riesgo sin su conocimiento. Estos aseguran que habían elegido para su dinero otros productos más estables. Sin embargo, esas operaciones habían generado grandes comisiones para los comerciales de la Continental Wealth Management, que se las deducían directamente del dinero de las pensiones.

La entidad Momentum Pensions Malta (MPM) que actuaba como fideicomisario de esos fondos nombró un árbitro que resolvió el pago de más de 1,5 millones de euros de indemnización para estos perjudicados. Una resolución que marcó el final del glamour y sobre el que siguen coleando flecos ante los tribunales.