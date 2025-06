Absueltos dos británicos de una violación en Benidorm por la que pasaron año y medio en la cárcel

La Audiencia de Alicante ha absuelto a dos ciudadanos británicos de una presunta violación por la que pasaron año y medio en prisión, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. La víctima había denunciado que tras haberlos conocido en locales de ocio de la ciudad turística, esa noche se fue con uno de ellos al hotel a tener relaciones sexuales y que, una vez allí, se encontró con que el otro amigo estaba en la habitación y que se metió en la cama para tener relaciones con ella sin que ella pudiera negarse por el consumo de algún tipo de sustancia. Extremos que el tribunal no ha considerado probados. La víctima declinó venir a declarar al juicio y lo hizo en su día en el juzgado en una comparecencia grabada que se usó después en la vista.

Los dos ciudadanos británicos estaban en prisión desde su arresto por estos hechos a comienzos de noviembre de 2023. Aunque se les fijó una fianza de 5.000 euros, no la hicieron efectiva, debido a que no podían afrontar los gastos para permanecer en España hasta que fueran a juicio. Este lunes, 2 de junio se celebró la vista oral y el martes quedaron en libertad. La sentencia absolutoria se ha notificado este miércoles. El fallo no es firme y contra él cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, aunque en este caso la víctima no estaba personada como acusación particular. Solo acusaba la Fiscalía. Los procesados estuvieron defendidos en el juicio por los abogados Jorge Martínez Navas y Juan Bautista Díaz de Corcuera Bilbao.

La sala concluye que no ha quedado probado que las relaciones sexuales de la denunciante con los dos acusados fueran inconsentidas, ni que se usara la violencia para vencer su resistencia, ni que la joven tuviera limitada sus capacidades por el consumo de alcohol o de algún otro producto. El tribunal señala que la declaración de los dos acusados era plenamente coincidente. Los dos señalaron que fueron unas relaciones absolutamente consentidas y con una participación activa de la denunciante, negando el uso de agentes químicos para doblegar su voluntad.

Cámaras de seguridad

La sala señala que el testimonio de la víctima no ha podido ser probado. En primer lugar, por la declaración del propio recepcionista del hotel, ni de los policías que hablaron con ella, que no notaron que tuviera sus facultades alteradas. La sentencia recuerda también que los informes médicos tampoco han detectado nada. Pero también han valorado el contenido de las cámaras de seguridad, donde la mujer aparece abandonando el hotel con su hermano, sin limitaciones físicas aparentes. En este sentido, señalan que esas grabaciones muestran que la víctima y los dos acusados llegaron juntos al hotel, en el ascensor y charlando en el balcón. Imágenes que contradicen lo que ella denunció.

La sentencia indica que la víctima contó la supuesta agresión sexual a sus padres nada más marcharse del hotel. Sin embargo, el conocimiento de la situación primera la tiene el hermano que acude al hotel y espera un rato a que ella baje. "Estando ambos juntos, el recepcionista refiere que oyó una discusión y a ella sollozando, por lo que no es descartable que lo que motivó el llanto fuera una reprimenda del hermano por razones que no se han explicado, al negarse ambos a declarar en el juicio", dice la sentencia, descartando que se tratara de una "denuncia espontánea".

Aunque la Fiscalía, para dar credibilidad al testimonio de la víctima, destacaba la negativa de esta a ser indemnizada, la sala recuerda la negativa de esta a declarar en el juicio a pesar de que se le habían dado todas las opciones. "Lo que se concluye no es que no quiera obtener un provecho económico, sino que no parece tener interés alguno en el presente juicio", dice.