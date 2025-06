Cinco años de cárcel al hombre que causó un incendio en una zona de chabolas en Alicante

La Audiencia de Alicante ha condenado a cinco años de prisión a un hombre acusado de causar un virulento incendio en una zona de chabolas en Alicante, según la sentencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. El acusado es un indigente de la zona y al que se le ha aplicado una atenuante por drogadicción. Con un mechero, pegó fuego al colchón de su chabola y las llamas se extendieron hacia otras obligando al desalojo del recinto, bajo un puente cercano a la plaza Grafitero Kiz. La Policía vinculó su actuación a una discusión por una deuda de 350 euros.

La sentencia no es firme y contra ella se puede presentar recurso ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La Sección Tercera de la Audiencia declara probado que sobre las 9.30 horas de la mañana del 2 de mayo de 2024, el acusado prendió fuego al colchón, lo que provocó un importante incendio. La sala ha valorado que el acusado causó las llamas a sabiendas de que había otras personas durmiendo en otras chabolas cercanas, que usaban cartones como paredes y aprovechaban el puente como techo. Los chabolistas se vieron obligados a abandonar precipitadamente la zona donde pernoctaban para salvar sus vidas y, aunque no hubo daños personales, sí que sufrieron pérdidas en sus enseres que están pendientes de valoración económica. Además de afectar a las chabolas, las llamas quemaron parcialmente a un vehículo que estaba aparcado encima del puente.

La Sala impone al acusado el pago de una indemnización que deberá abonar a los perjudicados, tres hombres que pernoctaban en el lugar, por los daños causados en sus enseres personales. La cuantía concreta se determinará en la fase de ejecución de la sentencia.

Versiones contrapuestas

El acusado, se acogió a su derecho a declarar en último lugar en el juicio y solo a las preguntas de su letrado, para negarlo todo. Según su versión, no se acordaba bien de todo, pero que él no podía ser el autor, porque no iba a pegar fuego al lugar donde dormía y el único sitio que tenía para vivir. El acusado aseguró que uno de los testigos que le implicaba era una persona muy conflictiva. Sin embargo, la sala no ha dado credibilidad a esta versión, valorando el testimonio tanto de los otros indigentes de la zona como de los policías que intervinieron.

Los primeros agentes que llegaron a la zona hablaron con otros indigentes, que identificaron al acusado como la persona que había pegado fuego al colchón y que, cuando le pidieron explicaciones, éste les amenazó con un cuchillo y huyó.

La sala considera probado que el acusado desplegó una conducta idónea para poner en peligro la vida o integridad física de otras personas y era consciente de los riesgos que se estaban generando. Aunque también se valora el hecho de que al no tratarse de un recinto cerrado, este riesgo fue más limitado, porque era más fácil de evacuar. En este sentido, la rápida actuación de los otros residentes en la zona, permitió que se pudieran alejar del lugar de inmediato, sin que existiera un peligro inminente para sus vidas.