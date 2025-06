Justicia atribuye a factores ajenos los problemas del Just@ y persisten los retrasos en las guardias de Alicante

Los problemas en el Palacio de Justicia de Benalúa han continuado en el segundo día de implantación del Just@, el nuevo sistema de gestión procesal que desde el lunes se está aplicando en los juzgados de Instrucción. De nuevo ha sido en el juzgado de guardia donde se han registrado los mayores problemas, sobre todo por la llegada de los atestados que documentan los expedientes de los detenidos, que se han seguido presentando en papel cuando el nuevo sistema tiende al expediente digital. La Conselleria de Justicia recalcó que todos los problemas surgidos eran factores externos a la implantación del Just@ y que oficialmente no consta incidencia alguna, ni problemas de rendimiento del programa.

El lunes en el propio Decanato se escanearon los atestados que llegaron en papel a la guardia, lo que se tradujo en una jornada con esperas de más de doce horas. Este martes se ha optado por rechazar los atestados y emplazar a las Fuerzas de Seguridad a que los presenten por el cauce adecuado, por vía telemática. Un trámite que también ha causado que la jornada arrancara tarde otra vez. Con una decena de detenidos, hacia las 17.00 horas algunos funcionarios ni siquiera habían podido salir a comer y aún les quedaba otro arrestado que había llegado sin atestado alguno.

El nuevo programa informático Just@ es el relevo al Cicerone, el sistema de gestión procesal con el que han estado funcionando los juzgados de la Comunidad Valenciana durante más de veinte años. Esta aplicación se había quedado ya obsoleta y ya no admitía actualizaciones. Durante los últimos meses se ha ido aplicando de manera paulatina por los distintos partidos judiciales de la provincia de Alicante y desde el lunes ha llegado el momento de su prueba de fuego con la llegada a la jurisdicción penal en Alicante. Just@ ha empezado a funcionar en los juzgados de Instrucción, los de Penal y los de Violencia sobre la Mujer.

El cambio no ha tenido un buen recibimiento por parte del personal del Palacio de Justicia, sobre todo en Instrucción, donde aseguran que es muy lento para una jurisdicción que requiere agilidad en la toma de decisiones. Desde el decanato, se recordó que este programa ya se ha ido testeando en otras zonas y en todas ellas se encontraron con problemas similares al inicio.

Un malestar que coincide con una jornada de protestas que está convocada en todas las sedes judiciales de España a las doce del mediodía este miércoles, aunque esta es para protestar por las reformas de la Justicia que tiene en marcha el Gobierno central. La gestión de la aplicación es de la Generalitat, aunque hay magistrados que se preguntan por qué no se ha optado por la que cuenta el Ministerio en las comunidades donde no están transferidas estas competencias.

La versión de la Conselleria

Desde la Conselleria de Justicia se recalcó que "no había recibido ninguna incidencia bloqueante, ni tampoco registrado problemas de rendimiento del programa durante su primer día de implementación". Desde la Administración autonómica se valoró que las principales incidencias se habían debido a factores ajenos al desarrollo del programa, como que los atestados no se presentaran telemáticamente, tal y como dictan los protocolos para el común de los casos, "por lo que hizo falta escanearlos", mientras que se tuvieron que hacer frente a quince detenciones.

Las mismas fuentes recordaron que el despliegue de Just@ en Alicante estaba previsto para marzo, pero a petición de los propios juzgados de esta capital se pospuso a finales de mayo, para que dispusieran de más tiempo para preparar la implantación. "En este periodo preparatorio la Conselleria puso a disposición de los usuarios el curso online y el material didáctico sobre Just@ a través de la intranet y se incorporó a los representantes de los distintos cuerpos de usuarios de los órganos judiciales de Instrucción a las reuniones periódicas específicas del módulo de Instrucción para informar, compartir experiencias, resolver sus dudas y recoger sugerencias", señalaron. También recordaron que están incluidos en el programa de talleres de acompañamiento, en el que tiene prioridad los juzgados de instrucción, para fortalecer y respaldar la implementación.

El temor que tienen en los juzgados de Alicante es qué va a pasar cuando lleguen las guardias complicadas con más de una veintena de detenidos. "Hemos tenido la suerte de que estos primeros días han sido guardias tranquilas", señalaron fuentes del Palacio de Justicia.

Quejas

La queja más común es que se avanza muy despacio. "Resulta que no podemos estar más de una persona a la vez consultando el mismo expediente. Así no se puede avanzar", se lamentaban, incidiendo en que esas limitaciones hacen que se pierda demasiado tiempo, cuando lo que se requiere en avanzar deprisa. Mientras que otras fuentes lamentaban que puestos en contacto con otras zonas donde se implementó el programa, no ha habido aún mejores visibles tras el tiempo de implantación. "Más bien lo que se pretende es que nos acostumbremos a él", recalcaron.

El siguiente paso será la implantación del programa en los juzgados de Menores, Vigilancia Penitenciaria y la Audiencia Provincial. Una transición más sencilla que la que ya está llevando a cabo.