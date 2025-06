Condenan a un funcionario del Registro Civil de San Vicente por pedir dinero a una inmigrante

La Audiencia de Alicante ha condenado a dos años de prisión a un funcionario del Registro Civil de San Vicente del Raspeig por haber pedido dinero a una inmigrante venezolana para agilizar trámites, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El acusado iba a ser juzgado por un jurado popular por un delito de cohecho, pero ha cerrado una conformidad en la que se ha declarado culpable. El procesado no tendrá que ingresar en prisión, pero la condena le impone cinco años de inhabilitación. Así como el pago de una multa doce meses, con una cuota diaria de cuatro euros.

Los hechos ocurrieron entre los meses de abril y julio de 2021 cuando el funcionario, que estaba destinado en el Registro Civil de San Vicente, estuvo atendiendo a una mujer de origen venezolano que tenía que jurar la nacionalidad española que había obtenido. En esas conversaciones, el acusado para proceder a la agilización de su tramitación y poderla obtener antes, ya que podría tardar varios meses a que llegara su turno, comenzó a pedirle el pago de veinte euros. El funcionario le dijo que esa era la manera "más rápida" para conseguirlo, puesto que la mujer tenía urgencia en obtenerla. Para ello, insistía en que tenían que quedar de manera privada fuera del trabajo, según declara probado el fallo.

El funcionario llamó a la mujer el 2 de julio de 2021 para que acudiera al juzgado a finales de mes, día en el que la emplaza para quedar por la tarde fuera del juzgado. Una vez allí, le exhibió una documentación no determinada, que podría pertenecer a cualquier otro expediente, indicándole que si le pagaba 20 euros podría obtener la nacionalidad a la semana siguiente, ofreciéndole la realización mucho más rápida del trámite del juramento a cambio del dinero. Un dinero al que el acusado se refería como "una pequeña trampa" para poder alterar las fechas de las citas y poder ser citada sin necesidad de guardar el orden riguroso que se llevaba en el juzgado.

Denuncia en la Policía

Sin embargo, la mujer en lugar de pagar acudió a las dependencias de la Policía Nacional para denunciar lo que acababa de pasar. El relato de hechos probados desliza que la mujer debía de contar con una grabación, ya que aporta frases textuales de las conversaciones que tuvo con el funcionario. "No suelo citar a gente fuera del trabajo, pero quiero ofrecerte otra opción, según la prisa que tengas en obtenerlo", relata el fallo. Por ello, le planteaba dos alternativas, la legal, que tardaría meses, o alterar el orden de las citas con "una pequeña trampa".

"No te quiero pedir dinero en principio, pero podría ser algo voluntario, que saliera de ti", señala el fallo, incidiendo en que el acusado le advirtió de que podría tener problemas para obtener la nacionalidad si todo eso se sabía. El acusado le mostró el expediente de otra chica colombiana que se ofreció abiertamente a pagarle. En esta línea aseguró que ya había ayudado a otras chicas colombianas y que él no era abusador económico de la gente, sino que les preguntaba cuánto pensaban que valía eso. El hombre la animaba diciendo que podría comenzar el curso siguiente siendo ya española.

Otras frases que recoge el fallo es que "no es un aprovechamiento de la gente o un mafioso, ni un tío al que se soborna, sino que es una cantidad mínima, porque lo que no puedo hacer el perder el tiempo por la tarde, en horario de oficina y que ella no pueda darme ni 20 euros, por lo que te esperas seis meses".

La investigación reveló que el funcionario sí que tenía capacidad para la alteración de los actos de juramento relacionados con la nacionalidad española.