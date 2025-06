La Fiscalía del Supremo pide que se confirmen las absoluciones del caso Auto Salón

Nuevo giro de la Fiscalía del Supremo en el recurso del caso Auto Salón. No solo se ha limitado a no respaldar el recurso que presentó el Ministerio Público desde Alicante, sino que ha pedido al Alto Tribunal que desestime el que presentó la Abogacía del Estado por las absoluciones de la mayor trama de fraude fiscal en importaciones de coches de lujo. El informe presentado por el fiscal del Supremo se alinea con las tesis de las defensas y respalda la anulación de las escuchas telefónicas de la causa, así como del material obtenido en los registros. Estas nulidades fueron decretadas por la Audiencia de Alicante en la sentencia de este caso. Se da la circunstancia de que fue la Fiscalía de Alicante la que promovió el recurrir la sentencia ante el Alto Tribunal, pero sus homólogos en este órgano no solo no se han sumado, sino que se han posicionado en el lado contrario al pedir que se mantenga la resolución.

Las investigaciones por el caso Auto Salón se remontan al año 2008 y se juzgaron, tras varios intentos fallidos, el pasado 2024, 16 años después, con seis acusados en el banquillo. Todos ellos salieron absueltos en una sentencia muy crítica con la actuación de la Agencia Tributaria. El principal acusado es el empresario Juan Andrés Cabeza a quien se pedían penas que sumaban cuarenta y cuatro años de prisión. Los otros encausados son la mujer de éste y otros cuatro empresarios. Se les imputaba el haber creado un entramado societario con el fin de deducirse indebidamente el IVA de coches de lujo de segunda mano que se traían desde Alemania. La Agencia Tributaria estimaba en cerca de ocho millones de euros el dinero defraudado entre los años 2004 y 2008. Hasta 19 sociedades eran consideradas como responsables civiles acusadas de colaborar en el fraude.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria como acusación particular, llevaron estas absoluciones al Alto Tribunal. Una vez allí, solo una de estas dos partes reclamaba la nulidad de las absoluciones, se anulara el juicio y se tuviera que celebrar otro con un nuevo tribunal. En esta fase, la Sala de lo Penal ha dado traslado a todas las partes para que se pronunciaran sobre las nulidades reclamadas por la Abogacía del Estado. Un proceso en el que todas las defensas están pidiendo a la sala que confirme la sentencia de Alicante, a lo que se ha sumado ahora también el Ministerio Público.

Escuchas telefónicas

El tribunal de la Audiencia de Alicante aceptaba buena parte de las irregularidades denunciadas por las defensas de Cabeza y su exmujer, que cuestionaron la investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria. El primer varapalo a la investigación llegó con la nulidad de las escuchas telefónicas. Las defensas acusaban a Hacienda de haber ocultado al juzgado el expediente que se abrió por la vía administrativa. El fallo considera que, de haber tenido constancia de la investigación abierta en ese cauce, el juzgado podría haber optado por otro tipo de medidas para instruir. La Fiscalía del Supremo ha dado por buena esta anulación, subrayando que las escuchas fueron la primera medida de investigación, a pesar de que se trataba de una excepcional y especialmente delicado en delitos fiscales.

La Audiencia invalidaba también la documentación intervenida en los registros en los domicilios y empresas de los acusados llevados a cabo en el año 2008, cuando se practicaron las detenciones. Buena parte de esa documentación fue remitida a las dependencias de la Agencia Tributaria, donde permaneció años en un despacho. Las defensas denunciaron que no se había respetado la cadena de custodia, «puesto que se han podido producir alteraciones, manipulaciones o sustituciones, intencionadas o descuidadas por cualquier persona, dada la falta de control policial en su custodia». De todas maneras, el fallo precisaba que la nulidad de las escuchas se extendía también a los registros. Para la Audiencia y ahora también para la Fiscalía del Supremo, no es posible asegurar que no hayan sido manipuladas, alteradas o incompletas. "La ingente documentación quedó en manos de la Policía Judicial sin control por parte del Letrado de la Administración de Justicia o del juzgado (152 cajas muy grandes), que está dentro de unas cajas que no han sido debidamente selladas y cerradas, permanece en dicho estado desde la fecha de su incautación en los registros, hasta que nueve años después es remitida a la Audiencia Provincial, tiempo en el que como reconoce el tribunal, las cajas han permanecido sin estar debidamente selladas, precintadas y rubricadas, por lo que es imposible descartar que se haya producido alguna manipulación, pérdida etc.", argumenta el fiscal.

La sentencia absolutoria reprochó además a la Agencia Tributaria que no investigara con la profundidad suficiente el recorrido de cada operación comercial, ni la trazabilidad de los vehículos. Tampoco se comprobó adecuadamente si las cuotas de IVA declaradas eran realmente deducibles o si las empresas proveedoras —denominadas “truchas” o “pantallas”— actuaban de forma ficticia. En algunos casos, incluso se detectaron duplicidades, al haber reclamado Hacienda los mismos impuestos a distintas empresas por las mismas operaciones.

Según la Fiscalía del Supremo, la Audiencia actuó con lógica y rigor, y "no puede considerarse arbitraria ni ilógica su decisión de absolver, dada la debilidad de las pruebas legales" que se mantuvieron en pie tras las anulaciones, "pese a la indiscutible existencia de numerosos indicios de cargo".

Juan Andrés Cabeza está pendiente de ser juzgado en la Audiencia Nacional por la llamada Operación Beautiful, el mayor golpe a las redes de blanqueo del narcotráfico en la zona levantina con cerca de 80 encausados. Por estos hechos, Cabeza está acusado de colaborar en las labores de blanqueo del entramado, hechos de los que también se ha venido declarando inocente. En el registro llevado a cabo en su casa, la Policía llegó a intervenir más de un millón y medio de euros en efectivo.