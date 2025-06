Imponen cinco años de cárcel al camarero de un pub de Benidorm por apuñalar a un cliente

La Audiencia de Alicante ha condenado a cinco años de prisión al camarero de un pub de Benidorm por apuñalar en el cuello a un cliente del local tras una discusión, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. La sala le considera responsable de un delito de intento de homicidio al ver probado que el acusado saltó de la barra y atacó a la víctima con un objeto cortante en el cuello, una agresión que para los magistrados tenía un ánimo homicida.

La Fiscalía reclamaba inicialmente una pena de prisión de ocho años por un delito de homicidio en grado de tentativa para el camarero de un pub de Benidorm acusado de intentar matar a un hombre durante una discusión que mantuvieron el 2 de octubre de 2022. La pena es ligeramente inferior a la que se reclamaba por el Ministerio Público. Los hechos ocurrieron de madrugada en un local de ocio de la calle Gerona. La sala considera probado que, durante la pelea, el procesado salió de la barra armado con un objeto cortante con el que apuñaló en el cuello a la víctima. El perjudicado necesitó someterse a varias intervenciones quirúrgicas y tardó 36 días en curarse de las heridas que le dejaron como secuelas varias cicatrices, entre otras lesiones.

Confesión inicial

El acusado, que inicialmente había admitido los hechos ante los agentes, se desdijo después declarándose inocente y su defensa intentó que esa autoinculpación quedara fuera del procedimiento. Una cuestión que fue planteada por la defensa al inicio del juicio. La sala sí que ha incluido ese testimonio, pero también ha valorado la declaración de la víctima, que sí que identificó al procesado, pero no se presentó en el juicio. Sin embargo, sí que había declarado en el juzgado cuando se investigaron los hechos.

Aunque la víctima no había visto quién era la persona que le había agredido, ya que fue abordado por la espalda. Sin embargo, concluyó que había sido el acusado, puesto que no había discutido con nadie más en el establecimiento. El fallo valora que se trató de un ataque sorpresivo y, sobre todo, que había un ánimo de matar, por el hecho de que las lesiones se produjeron en la zona del cuello. Uno de estos cortes podría haber causado la muerte a la víctima. Aunque el arma no fue encontrado, la sentencia establece que fue un objeto cortante.

El fallo no es firme y contra él cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.