Condenado en Alicante por quebrantar en Facebook e Instagram una orden de alejamiento a su expareja

La Audiencia de Alicante ha confirmado una condena de seis meses de prisión a un acusado de quebrantar en redes sociales la orden de alejamiento que tenía hacia su expareja. El hombre envió una solicitud de seguimiento hacia su exmujer en Instagram, así como también envió un saludo a través de Facebook. Un hecho que el acusado no negaba, la solicitud se envió, pero no lo hizo él, sino que, según su versión, fue un proceso automático que hizo la aplicación a todos los contactos de su agenda. Pero los tribunales por los que ha pasado la causa han concluido que se debió a una acción deliberada para romper la prohibición.

Un juzgado de lo Penal ya le condenó por estos hechos, la Audiencia ha confirmado la resolución y ahora el acusado ha acudido al Tribunal Supremo reclamando la anulación de la sentencia. El fallo viene a recalcar que estos quebrantamientos en el ámbito virtual se pueden cometer del mismo modo que en el plano físico. Da lo mismo si se ha causado un peligro real o no a la víctima, lo esencial para que el delito se cometa es que el acusado sepa que la orden está vigente y que haya una intención de incumplirla.

La sentencia considera probado que la orden de alejamiento del acusado hacia su exmujer se dictó por un juzgado de Villena como medida cautelar por un delito violencia de género el 27 de noviembre de 2017. Seis meses después, el 20 de mayo de 2018, la víctima recibió en Instagram una solicitud de seguimiento desde una cuenta del acusado; y dos días más tarde recibió en Facebook un mensaje privado de saludo de la cuenta de éste. Tanto el juzgado de lo Penal como la Audiencia han concluido que el acusado era plenamente conocedor de dicha prohibición, de su vigencia y de las consecuencias de su incumplimiento.

No caben los clicks genéricos

El procesado, en cambio, alegaba que se había dejado llevar por la opción sugerida por la propia plataforma como rutina automatizada, que tomaba a todos los contactos de su agenda y que se trataba de invitaciones del sistema impersonales y genéricas. Una versión que los jueces no han creído: "no caben los mensajes grupales, ni genéricos de seguimiento, es necesario clickar directamente en todos aquellos contactos y hay que escoger aquellos a los que se quiere enviar el mensaje".

La resolución considera que la hipótesis exculpatoria de la defensa de un envío masivo no ha quedado acreditado. En este sentido, incide en que los hechos excluyentes de la responsabilidad penal deben ser acreditados por quien los alega y, a falta de un informe pericial que diga lo contrario, lo que quedó probado en el juicio es que ambas redes sociales obligan a realizar las peticiones de seguimiento de manera individual. Por lo tanto, no consideran admisibles ni como excusa de un envío por error o de manera involuntaria. En este sentido recuerda la Audiencia que el acusado no ha aportado la más mínima justificación documental de esos envíos masivos en las redes sociales". Por todo ello, confirman la resolución del juzgado de lo Penal, tal y como pedían tanto la Fiscalía como la acusación particular.

En la sentencia se incide en que "es irrelevante" cuál fue la intención del acusado a la hora de mandar estas solicitudes. "Carece de relevancia si el autor realiza la acción con intención de hacer un favor, de complacencia, por afinidad personal o para cualquier causa, o por un fin altruista, o de odio, venganza o envidia e incluso motivos socialmente valiosos como la solidaridad, la amistad o el amor", concluye la sentencia para recalcar que el delito se comete cuando se quebranta deliberadamente una orden que está vigente.