Alicante empieza a suspender juicios ante la huelga de jueces y fiscales

La provincia de Alicante afronta desde este martes su cuarta huelga conjunta de jueces y fiscales, convocada en toda España por cuatro asociaciones judiciales. Unos paros que se esperan con una participación muy nutrida entre los jueces, pero con un alcance más limitado entre los fiscales. Tanto en la Audiencia de Alicante como en el Palacio de Justicia de Benalúa ya se han empezado a suspender juicios, aunque la cifra real de seguimiento no se va a conocer hasta que este martes se compruebe quién va a secundar o no los paros. La huelga está convocada para los días 1, 2 y 3 de julio y con ellos los dos colectivos pretenden expresar su protesta por las reformas que el Ministerio de Justicia prevé poner en marcha para regular el acceso a la profesión, acusando al Gobierno de comprometer la independencia judicial con los nuevos criterios de selección de jueces y la regularización de los sustitutos.

Algunas secciones en la Audiencia ya han comunicado que sus magistrados van a secundar la huelga y suspendido el juicio que tenían señalado para este martes. Aunque puede que en otras secciones se opte por la suspensión cuando se encuentre con que no cuenta con magistrados suficientes para completar el tribunal. "Con que se ponga uno de los tres, el juicio no se va a poder celebrar", según fuentes judiciales. El comité de huelga ha recalcado que el derecho a secundar el paro es individual y no es necesario notificar su ejercicio a ningún superior jerárquico. Así que los datos del alcance real de la huelga se irán conociendo a medida que avance la mañana.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que se prevé un seguimiento mayoritario de la protesta entre el colectivo judicial. En anteriores convocatorias, el índice de seguimiento ha sido mayor en la provincia de Alicante respecto al resto del país, debido a que hay un especial descontento por la alta carga de trabajo y la falta de medios. El inicio de la huelga coincide además con los turnos de las vacaciones de verano. Algunos magistrados aseguraron a este diario que pensaban posponer el inicio de las vacaciones para dejar constancia de su adhesión a la huelga. Para este martes no hay prevista ninguna concentración de jueces, ya que consideran que la oficial fue la celebrada el pasado sábado frente al Tribunal Supremo en Madrid y a la que se sumaron magistrados y fiscales de toda España.

Ante la falta de una regulación oficial del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, el comité de huelga ha fijado los servicios mínimos, centradas en garantizar la atención a las actuaciones urgentes o que afecten directamente a derechos fundamentales. Esto se traduce en que todas las actuaciones con detenidos en el juzgado de guardia deberá cubrirse por los servicios mínimos, así como levantamiento de cadáver, entradas y registros y conservación de registros telefónicos. Para el resto de la jurisdicción penal, serán preferentes las causas con presos o detenidos o las medidas cautelares personales. Los mismos criterios se extienden al resto de las jurisdicciones.

Incertidumbre en los fiscales

En el caso de los fiscales hay mayor incertidumbre debido a la postura de la Fiscalía General del Estado, que se ha desmarcado de la convocatoria diciendo que carece de soporte normativo, exigiendo que se mantengan las actuaciones previamente señaladas por los órganos judiciales. En la Fiscalía de Alicante se había pedido una aclaración al fiscal jefe, Jorge Rabasa, para saber cómo debían actuar ante la huelga. En un decreto remitido por el Ministerio Público se han recordado las pautas que se aplicaron en anteriores huelgas.

La huelga está convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.