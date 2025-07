La huelga de jueces y fiscales paraliza la Justicia en Alicante al ser secundada en un 80 %

La huelga de jueces y fiscales ha tenido un seguimiento masivo en la provincia de Alicantedurante su primer día. Cerca de un ochenta por ciento de los profesionales la ha secundado y centenares de procedimientos suspendidos. Los pasillos de las sedes judiciales estaban este martes inusualmente vacíos, en unas fechas en las que todavía hay una intensa actividad pese a que coincide con el inicio de uno de los turnos de las vacaciones de verano. Estas son semanas en las que numerosos órganos judiciales van cerrando algunos de los asuntos que tienen pendientes antes de que empiecen las vacaciones. Sin embargo, la actividad era similar a la de cualquier día de agosto, mes que es inhábil judicialmente y en el que solo se atienden los asuntos estrictamente urgentes. La huelga continuará este miércoles 2 de julio y el jueves 3. Para estos días de paros, ni siquiera hay convocatoria oficial de concentraciones frente a las sedes judiciales.

La huelga estaba convocada en toda España por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales para protestar contra algunas de las reformas que prepara el Gobierno para regular el acceso a la carrera. Los convocantes sostienen que con esta reforma queda comprometida la independencia judicial . Son las asociaciones las que han llevado el control del seguimiento y que han cifrado en un 75 por ciento en España.

La jornada transcurrió con normalidad y sin incidencias reseñables, según las fuentes consultadas por este diario. Durante este primer día de huelga, en la Audiencia de Alicante se suspendieron los juicios que estaban señalados en cada una de las secciones penales. Alguna de las salas ya lo había comunicado el lunes a las partes, para evitar desplazamientos innecesarios. Alguna de ellas no podrá hacer paros durante toda la semana al haber señalada una causa con preso, y que, por tanto, forma parte de los servicios mínimos. En Elche, la Audiencia ha celebrado juicios con causas con preso, indicaron las fuentes judiciales.

Imagen de este martes de uno de los monitores que informa sobre el estado de los juicios señalados en el Palacio de Justicia. / J. A. M.

En los juzgados de la provincia, una parte de los huelguistas han optado por no ir a trabajar, aunque otros se han presentado en sus despachos, aunque se consideraban formalmente en huelga. En el caso de Alicante, en el Palacio de Justicia de Pardo Gimeno, en el que se encuentran juzgados de lo Social, Contencioso y Civil, apenas tres juzgados estaban celebrando juicios. Los pasillos en los que se espera a que comience la vista permanecían inusualmente vacíos.

En el edificio en el que se encuentran los juzgados de Instrucción, la mayor actividad estaba en la guardia, donde había un total de 16 detenidos. La mayor parte de los problemas vinieron derivados del nuevo sistema de gestión procesal.

El seguimiento de la huelga ha sido también mayoritario en el resto de la provincia. En Elche se ha suspendido cerca del 70 por ciento de las 67 comparecencias que estaban previstas para ayer. Mientras que en Benidorm y en Dénia, el seguimiento de la huelga ha sido total con la excepción de los servicios de guardia.

Pasillos vacíos en el Palacio de Justicia de Pardo Gimeno este martes en hora punta. / J. A. M.

En Alicante, el seguimiento ha sido más irregular en la Fiscalía donde había dudas de hasta dónde llegaba el amparo legal de la huelga. En el último paro celebrado en el año 2018, desde la Fiscalía General del Estado se había dado el beneplácito a que los fiscales hicieran huelga. Sin embargo, esta vez el fiscal general ha indicado que carece de amparo normativo y que había que acudir a todo lo que estuviera señalado con anterioridad a la huelga. En todo caso, la inasistencia del fiscal no podía ser la causa de la suspensión del juicio, y ese el criterio que se ha seguido desde la Fiscalía de Alicante. En el Ministerio Público ha habido fiscales que no han ido a su puesto de trabajo y han secundado la huelga y otros que han aprovechado la suspensión de juicios para adelantar trabajo pendiente en sus despachos. Había jueces que habían retrasado sus vacaciones para seguir los paros.

Sin control de los huelguistas

El Ministerio de Justicia ya había pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía que le comunicara los jueces y los fiscales que no hubieran acudido a su puesto de trabajo para conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secunden, tal y como ocurre en cualquier trabajador en huelga. Sin embargo, ayer no había recibido comunicación alguna de quién estaba de huelga.

Fuentes del Ministerio de Justicia destacaron que en el primer día de «huelga» ha habido normalidad casi absoluta en los tribunales y fiscalías de todo el país, pero que la única cifra oficial del seguimiento es la cifra de huelguistas que comunican su participación en el paro y a los que el pagador de su nómina tiene que detraer el sueldo. «A las 18:00 h, ni el CGPJ, ni la FGE, ni las asociaciones de jueces y fiscales han comunicado al Ministerio ningún dato de una sola persona que haya secundado el paro», señalaron estas fuentes del ministerio.

Según precisaron, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado consideran que la convocatoria no tiene base normativa, la dan por no convocada y no están recibiendo datos de personas que están secundando la huelga ni de los propios huelguistas ni de las asociaciones convocantes.

El Ministerio reiteró la necesidad de una reforma que moderniza las Carreras Judicial y Fiscal por primera vez en 40 años y que, básicamente, blinda por ley las becas para opositores, incorpora un examen escrito en las oposiciones para medir más habilidades además de las memorísticas, y establece un proceso de estabilización para juezas y fiscales sustitutas (la mayoría son mujeres) para acabar con la precariedad y cumplir con las exigencias de la Unión Europea.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, mostró este martes su respeto por la huelga de jueces y fiscales, pero dejó claro que el Ejecutivo no va a renunciar a la reforma «modernizadora» de la Justicia. Alegría ha vuelto a recordar que esa reforma -que se debate en el Congreso- «tiene importantes virtudes» como las becas consolidadas para quienes quieran opositar, la prueba escrita en las oposiciones, que las pruebas orales puedan grabarse o que los jueces que quieran formar a futuros opositores se inscriban en registro público."

Suspensiones por sorpresa

Las suspensiones de juicios por la huelga han causado el malestar entre profesionales que en el Palacio de Justicia de Alicante se encontraron suspendido el juicio que tenían señalado esa mañana. «Esto es un juicio por hechos ocurridos en el año 2018. Siete años después por fin teníamos la vista y nos encontramos con que la magistrada está de huelga», se quejaba un letrado afectado por una de las suspensiones. A continuación han tenido que esperar cerca de una hora en un pasillo sin aire acondicionado para que les citen para una nueva fecha de juicio. En octubre se volverá a señalar.

La escena se repitió en varios juzgados a lo largo de la mañana. «Llamé ayer por la tarde para ver si el señalamiento se mantenía y en el juzgado me dijeron que sí. Al llegar me he encontrado con que hacían huelga», se lamentaba otro letrado. No fue algo generalizado, ya que en otros juzgados sí que se había avisado a los profesionales de que la vista estaba suspendida.

Ante las dudas de los profesionales, desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (Icali) se les ha remitido un listado con los servicios mínimos que están cubiertos ante esta huelga. Asimismo se les ha recomendado que se cercioren antes con el juzgado para confirmar si la vista se va a celebrar o no, explicó el decano Ignacio Gally. Tanto Gally como la decana del colegio de Procuradores, Pilar Fuentes, intentaron que desde el Decanato se les facilitara algún listado de los profesionales que iban a sumarse a la huelga. Una labor que está resultando imposible, ya que para garantizar el derecho a la huelga, los jueces y fiscales que decidan sumarse a los paros lo comunicarán directamente al comité de huelga por correo electrónico.

Imagen de la concentración de jueces y fiscales del pasado 11 de junio. / Alex Domínguez

«No hay listado oficial de qué juzgados se encuentran en huelga», se lamentaba Fuentes. Una información que quieren saber a fin de evitarse desplazamientos innecesarios. Sobre todo en el caso de profesionales que tienen que viajar desde otros municipios para poder asistir a la vista. Se trata de una petición que ya pusieron sobre la mesa en la anterior huelga de Letrados de la Administración de Justicia celebrada hace dos años.

En los días previos a la convocatoria, el Comité de Huelga había recordado que el derecho a huelga es individual y está protegido por el artículo 28.2 de la Constitución Española, por lo que no es necesario notificar su ejercicio a ningún superior jerárquico. Y este es el criterio que se está adoptando. Los huelguistas tienen una dirección de correo a la que notificar que van a secundar el paro y nadie salvo los convocantes sabe quién está de huelga.

Ante la falta de una regulación oficial de servicios mínimos por parte del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, las asociaciones convocantes han establecido los suyos propios, que se centran en garantizar la atención a las actuaciones judiciales y fiscales de carácter urgente o que afectan directamente a derechos fundamentales. En el orden Penal es donde se daban algunas de estas situaciones que podían estar amparadas por los servicios mínimos.

Algunos de los juzgados que este martes estaban celebrando juicios ya han notificado a algunos profesionales que los que estaban previstos para este miércoles sí habían sido suspendidos con motivo de la huelga.