El Gobierno ordena a los letrados judiciales que le digan quién hace huelga mientras siguen las suspensiones en la provincia de Alicante

El Ministerio de Justicia ha pedido a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) un listado de todos los procedimientos que se hayan suspendido por incomparecencia del juez durante la huelga. El objetivo es tratar de saber quién los ha secundado para detraer de sus salarios el dinero por los días de inactividad. Jueces y fiscales mantienen desde el martes una huelga para protestar contra las últimas medidas proyectadas por el Gobierno para regular el acceso a la carrera judicial. Varias asociaciones denuncian que estas reformas supone una injerencia en la independencia judicial y por este motivo están movilizándose.

La huelga está convocada del 1 al 3 de julio en toda España. Los convocantes cifraron la participación en el segundo día en un 70 % a nivel nacional, un porcentaje que se ha superado en la provincia de Alicante porque los juzgados han seguido inactivos y los paros han sido casi totales. Los pasillos vacíos han seguido siendo la nota dominante a lo largo de la jornada. Estos datos apuntan a que sería una de las huelgas con mayor respaldo de las celebradas estos últimos años. Un total de cinco asociaciones profesionales han convocado esta huelga, que solo facilitan datos a nivel nacional y no desglosada por territorios. Tampoco ha habido concentraciones frente a las sedes judiciales.

El principal problema que se han encontrado desde el Ministerio, de quien dependen los jueces y fiscales, para poder descontarles de la nómina el dinero de la huelga es que tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como la Fiscalía General del Estado (FGE) consideran que esta huelga está fuera del ordenamiento y no procede ni considerarla por anunciada, ni fijar los servicios mínimos. Por lo tanto, al negar su existencia no llevan un control de quiénes se están sumando a la huelga.

El Palacio de Justicia de Benalúa, sin apenas gente, a mediodía de este miércoles. / J. A. M.

Los juzgados de la provincia han seguido prácticamente paralizados. Sólo se mantenían operativos los servicios de guardia y aquellos órganos que tuvieran que atender causas con preso y otras urgencias. Es el caso de la Sección segunda de la Audiencia Provincial que, aunque se encontraba de huelga, tenía que enjuiciar este miércoles una causa con preso por un delito de tráfico de anfetaminas. El juicio se ha cerrado con una conformidad. Esa misma mañana en el mismo tribunal había otros dos señalamientos más que sí que se han suspendido por no estar amparados por los servicios mínimos.

Los precedentes

Las fuentes judiciales consultadas por este periódico explicaron que esta es la quinta huelga de jueces que se celebra en España durante la democracia. Si bien en las cuatro primeras no se descontó dinero alguno, porque desde el CGPJ tampoco se consideró entonces que la huelga tuviera amparo legal y, por lo tanto, no se contabilizó quienes la secundaron. La situación cambió en la huelga de 2018 que protagonizaron conjuntamente jueces y fiscales y con María Dolores Delgado como ministra de Justicia. La entonces responsable de este departamento procedió a dar la orden para que se descontara de las nóminas el dinero de los que hubieran celebrado huelga, tal y como se hace con cualquier trabajador en la misma situación.

El Ministerio de Justicia lamentó el martes que había pedido tanto al CGPJ como a la FGE los datos de seguimiento de la huelga sin que de estas instancias se les hubiera comunicado dato alguno. Sin embargo, no es la única vía que tiene el Gobierno para conocer esta información y, de hecho, ya ha empleado otros métodos alternativos. Desde el mismo martes, los LAJ habían recibido un correo en el que se les pedía información de todos los procedimientos suspendidos por inasistencia del juez. Un correo que los anteriormente llamados secretarios judiciales han vuelto a recibir este miércoles. Y todo apunta a que el jueves, último día de la huelga, lo volverán a recibir. Aunque los LAJ consultados por este diario señalaron que desde el Ministerio han pedido conocer la situación a las diez de la mañana, cuando los juicios todavía no han empezado y, por lo tanto, no se puede saber el impacto final. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, cifró este miércoles en un 28,75 por ciento los datos de seguimiento durante el primer día, según la información que han aportado los LAJ. En la segunda jornada el seguimiento, según el Ministerio, ha sido del 30,84 % .

Reacciones

Gonzalo Sancho, presidente de la sección en la Comunidad Valenciana de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria dentro del colectivo judicial, aseguró a este diario que si el Ministerio decía el martes que no tenía los datos "es porque no quiere tenerlos". Según Sancho, los jueces "estamos dispuestos a que se nos detraiga el dinero de la huelga de las nóminas. Hemos convocado estos paros siendo conscientes de sus consecuencias y estamos dispuestos a asumirlas". En esta línea incidió en que "no se trata de unos paros convocados para exigir mejoras laborales, ni por motivos económicos. Se trata de proteger a un poder del Estado de una intromisión por parte del poder ejecutivo", dijo.

Imagen del edificio judicial de Pardo Gimeno, que alberga juzgados Civiles, de lo Social y Contenciosos. / J. A. M.

En esta línea, los convocantes de la huelga "lamentaron que desde el Ministerio de Justicia no se haya adoptado ninguna medida para evitar la situación, ni se haya dado respuesta a las reivindicaciones planteadas". "Gracias a la planificación de los servicios mínimos esenciales por este comité, confiamos en que el impacto directo sobre la ciudadanía haya sido limitado", señalaron.