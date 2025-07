La huelga de jueces y fiscales acaba con una alta incidencia en Alicante y sin acercar posturas

Tercer y último día de huelga de jueces y fiscales y sin ningún tipo de acuerdo entre las partes en conflicto con el Ministerio de Justicia. Las protestas dejan centenares de procedimientos suspendidos en la provincia de Alicante y un índice de participación por encima del 70 %. Un dato que en la provincia ha sido superior, ya que al menos uno de cada tres juzgados ha secundado los paros, mientras que la Audiencia Provincial estaba prácticamente paralizada con servicios mínimos para causas con preso y otros asuntos urgentes.

La suspensión de juicios por sorpresa ha sido la principal incidencia en algunos juzgados, aunque lo habitual es que se hubiera avisado a las partes de que el juicio se iba a suspender para no tener que desplazarse a la sede judicial. Sin embargo, no ha sido la pauta en todos los juzgados. Un Penal de Alicante tenía señaladas varios juicios con acuerdo este jueves, donde las partes solo tenían que ir a dar su visto bueno a la conformidad. Todos ellos han quedado suspendidos y los implicados volverán a ser citados para noviembre.

En un juzgado de lo Penal de Orihuela, la juez no ha hecho huelga y mantenía los señalamientos. Pero, por el contrario, el fiscal sí que se ha sumando al paro, lo que ha motivado que se suspendieran todos los juicios. En un juzgado de La Vila Joiosa tenía a varios letrados citados a lo largo de la mañana a distintas horas, pero no les han avisado de la suspensión hasta pocos minutos después de que fueran a arrancar.

Un testigo que desde Basauri se fue hasta Benidorm en autobús para declarar como testigo en un juicio, se ha tenido que volver porque se había suspendido la vista.

A una letrada en Alicante le ha ocurrido todo lo contrario. A pesar de que el miércoles le dijeron que, aunque ya tenía negociada una conformidad, el juicio se iba a suspender se ha encontrado este jueves con que el juicio sí se celebraba. Para que el acuerdo fuera válido tenía que efectuar una transferencia bancaria para acreditar que se habían pagado las indemnizaciones. Situación que ha traído una mañana trepidante y de estrés con el banco.

Reacciones

Las asociaciones profesionales judiciales y fiscales convocantes han calificado la movilización como un "éxito rotundo", informando de un seguimiento provisional del 65% a las 12:00 horas del 3 de julio, con una media del 70% durante los tres días de huelga. Las asociaciones se reunirán en próximos días para valorar los datos y estudiar nuevas movilizaciones, mientras el Ministerio de Justicia no ha dado su brazo a torcer y todavía no se ha sentado a negociar con ellos manteniendo la reformas de la polémica. Las asociaciones denuncian que las reformas se tramitan "por la vía de urgencia", sin la debida consulta con los operadores jurídicos. Critican que estas iniciativas atribuyen más poder al Fiscal General del Estado sin reforzar su independencia, y "rompen con los principios de igualdad, mérito y capacidad" al crear una "puerta trasera" para el acceso a la carrera de 1.004 jueces y fiscales sustitutos. Afirman que el Ministerio de Justicia no ha adoptado medidas ni ha abierto una mesa negociadora. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, cifró en un 33, 5% el seguimiento en esta tercera jornada y una media del 31 % durante todas las protestas.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recordado este jueves que carece de competencia para recabar imperativamente datos de identidad de quienes participen en la huelga. Una protesta que, según recuerdan, desde el pleno de este órgano constitucional se tuvo por no anunciada, por considerar que estos paros carecían de soporte normativo, por lo que no dieron por anunciada la huelga y declinaron fijar los servicios mínimos.