El otro socio de una discoteca incendiada en Alicante para cobrar el seguro dice que estaba en Rumanía

La Audiencia de Alicante ha sentado en el banquillo a uno de los dueños de la discoteca de ersta ciudad incendiada en enero de 2023 para intentar defraudar al seguro. Por estos hechos, ya fueron condenados tres acusados que cerraron en su día una conformidad con la Fiscalía, entre ellos uno de los propietarios. Faltaba por juzgar el segundo dueño, que estaba declarado en rebeldía. Durante el juicio, el procesado se ha desvinculado del incendio y ha asegurado que ni siquiera se encontraba en España cuando ocurrieron los hechos. Según esa versión, se había peleado con su socio y se desvinculó del negocio. El resto de los acusados, que han declarado en este juicio como testigos desde la prisión, le han exculpado, a pesar de que en el otro juicio admitieron que participó con ellos en el siniestro. O al menos alguien que se llamaba como él. La Fiscalía ha mantenido la petición de 14 años de cárcel por un delito de incendio en concurso con una estafa agravada. El hombre está en prisión preventiva tras ser detenido poco antes de este juicio

El local había sido un club de alterne y funcionaba como discoteca y hotel cuando ocurrió el incendio. Los dueños del inmueble habían ganado un proceso de desahucio contra los responsables del negocio por los impagos del alquiler. Los hechos ocurrieron la madrugada del 22 de enero en la discoteca Babylonia, sita en la avenida de Jovellanos, en la que el dueño del local, agobiado por las deudas, junto con otras personas planearon un incendio de grandes proporciones en el local para cobrar la póliza del seguro, contratada cinco días antes del siniestro. Los autores del fuego rociaron de combustible la discoteca y el hotel y, antes de irse, dejaron varios bidones de gasolina preparados para ser usados como acelerantes del fuego. En la cocina desenroscaron una de las tuercas de la instalación de gas y provocaron una fuga. Por estos hechos, tres acusados aceptaron penas de entre tres y seis años de prisión tras declararse culpables.

En aquella conformidad, los tres admitieron que les acompañaba el acusado declarado en rebeldía y enjuiciada este lunes. Sin embargo, durante el juicio, dos de ellos han asegurado que cuando admitieron que el incendio lo provocaron con un tal Ionut, nombre del acusado enjuiciado este lunes, no se estaban refiriendo al exsocio del local, sino a otra persona que se llamaba como él. El tercer implicado se acogió a su derecho a no declarar. Los procesados han declarado desde la cárcel por videoconferencia. Al haber estado acusados por estos hechos, tenían el derecho a no contestar.

La confesión de los tres reos ya condenados, así como la aparición de una huella dactilar en uno de los botellines donde se repartió la gasolina para quemar el local eran algunas de las principales pruebas contra este cuarto acusado, que a petición de su defensa declaró al final del juicio, una vez que habían sido ya interrogados todos los testigos. La botella estaba dentro de una de las mochilas que se repartieron con combustible por el local para asegurar que quedaba arrasado.

Estado en el que quedó la discoteca tras el incendio declarado en enero de 2023. / Pilar Cortés

Este aseguró que su huella estaría allí porque durante el tiempo en que estuvo en el negocio, vivía en el hotel. "Mis huellas deberían estar por todas partes, pero yo no participé en el incendio", dijo. Según su versión, tras pelearse con su socio, regresó a Rumanía. "El día del incendio yo ni siquiera estaba en España" y, durante los meses posteriores, realizó varios viajes entre ese país y el Reino Unido invirtiendo en otros negocios. Del incendio se enteró más tarde por noticias que le llegaban de España, aunque dijo no recordar quién le informó. También hay varios fotogramas de las personas que aparecen huyendo tras el incendio, pero el acusado aseguró que no se reconocía en esas imágenes y que no era él.

Conclusiones

La Fiscalía ha mantenido la petición de 14 años de prisión, valorando que el acusado no había dado ni una sola prueba de que se encontrara en Rumanía la noche del incendio. "Con el tiempo transcurrido y jugándose una pena de cárcel tan elevada, es difícil de creer que no conserve ni un billete de avión o alguna factura que lo acredite". El Ministerio Público puso en duda la versión del resto de los implicados de que otra persona con el mismo nombre hubiera participado en la planificación del siniestro.

Por su parte, el abogado José Soler, que representa al acusado, incidió en que lo que no había quedado acreditado era la participación de éste en el incendio. "Es la acusación quien debe demostrar su participación", subrayó. Soler aseguró sobre la huella que el resto de los acusados llevaban guantes cuando causaron el incendio y que pudieron haber usado alguna botella del establecimiento cuando repartieron la gasolina. "Él ya no tenía nada que ver con esa empresa y no ganaba nada con esta historia", recalcó.